2020-06-09T14:40:50+03:00
В мире

Зачем американцы скрывают правду гибели «Боинга» над Донбассом

Наш спецкор Николай Варсегов считает, что эта правда американцам очень не выгодна
Николай ВАРСЕГОВ@VarsegovNобозреватель
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Спецкор "КП" Николай Варсегов на месте крушения рейса MH17.Спецкор "КП" Николай Варсегов на месте крушения рейса MH17.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В начале марта в Нидерландах началось громкое судебное разбирательство по делу о крушении рейса MH17. Шесть лет голландские следователи дотошно изучали обломки самолета, показания свидетелей в поисках виновных. Хотя вся эта следовательская работа по большому счету вроде и не имела смысла на фоне заявлений американской администрации еще в первые дни после трагедии, что США располагают космическими снимками, на которых четко видно, что малайзийский лайнер сбит российской ракетой «Бук» с территории ополченцев. Правда снимки эти американская сторона тогда показать отказалась со ссылкой на некоторую секретность. Но обещали американцы предоставить фотографии суду. Обещали, но… передумали.

Как сообщил вчера председательствующий судья Хендрик Стинхейс, США поставили в известность Нидерланды о невозможности дополнить документ от 2014-го информацией по запуску ракеты по пассажирскому «Боингу».

Вот те на! Весь западный мир, и особенно украинская сторона, шесть лет ждали громкого разоблачения России в этой трагедии посредством главного американского козыря. А козыря-то не оказалось.

Правда на этот счет американцы с голландцами пробормотали нечто малопонятное. По словам голландской прокуратуры, на соответствующий запрос в 2014-м от американцев пришел меморандум, проверить достоверность которого было позволено в конфиденциальном порядке Голландскому национальному прокурору по борьбе с терроризмом. И представитель надзорного ведомства нашел подтверждение меморандуму в прочих источниках, к которым обратился для консультации.

Сие осмыслить можно, примерно, так: американцы прислали голландскому прокурору бумагу, в которой сказано, что в трагедии виновата российская сторона. А подтверждение тому представитель Вашего надзорного ведомства может отыскать в прочих источниках. Например в интернете.

Ну вот как-то этак. А потому никакого доверия голландское правосудие по гибели малайзийского «Боинга» не вызывает. Есть версия для дураков, что американские космические снимки выполнены на такой секретной аппаратуре, что страх сказать, страх показать! Так ведь никто не требует от американцев приложить к этим снимкам еще и секретную аппаратуру. И не надо обывателя сим дурачить.

В том, что американцы, как и их натовские партнеры действительно имеют снимки гибели «Боинга» с первых секунд трагедии, я лично не сомневаюсь. Дело в том, что в районе гибели лайнера тогда шли самые ожесточенные бои между ополченцами и ВСУ за курган Саур-Могила. И натовское космическое зрение было особенно приковано к этой территории. Поэтому снимки, конечно, есть. Но по всей видимости снимки эти далеко не в пользу версии, что в гибели малайзийского лайнера виноваты ополченцы, а уж тем более Россия. Можно только догадываться, что покажи американцы эти снимки суду, и стрелки придется перевернуть на других подозреваемых в этой драме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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