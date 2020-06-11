2020-06-11T11:27:29+03:00
Здоровье

Зачем нужно принимать дигидрокверцетин при угрозе коронавируса?

Пандемия коронавируса COVID-19 настолько изменила нашу жизнь, что уже, наверное, нельзя найти такую сферу, которая не подверглась его влиянию. Вакцина только разрабатывается, лекарство с доказанной эффективностью тоже пока не найдено
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И хотя общий процент заболевших от всего населения нашей страны относительно невысок, каждому из нас хотелось бы знать, что он может сделать для своей защиты, чтобы избавиться от чувства окружающей его неведомой опасности.

Действительно, 50-70 % людей переносят заболевание бессимптомно зачастую не зная, что они заражены.

Но когда появляется кашель, одышка, тяжесть и боль в груди, то это значит, что болезнь перешла в активную фазу и ваши легкие поражены вирусом. Оказалось, что значительная роль для перехода болезни в тяжелое состояние – это нарушение свертываемости крови. Именно поэтому в протокол профилактики коронавируса COVID-19 специалисты включили прием кверцетина. Кверцетин – универсальный биофлавоноид и мощный антиоксидант.

Исследование, профинансированное Министерством обороны США, опубликованное в 2007 году, показало, что он снижает риск вирусных заболеваний после экстремальных физических нагрузок, которые в противном случае могут нарушить работу вашей иммунной системы и сделать вас более восприимчивыми к инфекциям.

Проведенные клинические исследования показали, что применение кверцетина в комплексной терапии пневмонии приводит к уменьшению частоты приступов кашля, улучшает отхождение мокроты, повышает переносимость физических нагрузок. Помимо этого, в ходе исследований было установлено, что кверцетин способствует нормализации липидного обмена, улучшению микроциркуляции и легочного кровотока, а также снабжению крови кислородом.

Отметим, что как только вирус попадает в дыхательные пути человека, он заражает организм и размножается в клетках, выстилающих дыхательные пути и легкие, и, как мы уже сказали, возникает тяжелая степень болезни – непроходимость легочных ходов.

Исходя из механизмов формирования болезни и механизма действия кверцетина – улучшение легочного кровотока – можно предположить, что его применение в профилактических целях и лечении коронавируса может оказаться эффективным в дозировке 250-500 мг при приеме 2 раза в день.

Дигидрокверцетин – вещество, которое по своему строению и функциям близко к кверцетину и является мощнейшим антиоксидантом нового поколения. Относится к биофлавоноидам, природным соединениям, источником которого является сибирская лиственница. В отличие от кверцетина дигидрокверцетин более фармакологически чистая форма кверцетина, которая не является токсичной даже при сверхвысоких дозах.

Обратите внимание на Дигидрокверцетин Эвалар – природный капилляропротектор и антиоксидант.

Для легких и бронхов:

• участвует в поддержании тонуса бронхиальной стенки, нормальной проходимости бронхиального дерева;

• помогает облегчить дыхание;

• способствует сохранению физиологических функций дыхательной системы.

Для сердца и сосудов:

• Способствует поддержанию в норме вязкости крови, сердечного ритма, артериального давления и уровня холестерина.

Дигидрокверцетин не просто укрепляет ваш иммунитет. Он может помочь победить вирус, если он всё-таки попал в ваш организм.

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