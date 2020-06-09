"О, я так устала": экс-жена Михаила Ефремова ушла в запой после его смертельного ДТП

Ночная авария, унесшая жизнь 57-летнего курьера Сергея Захарова, стала большой бедой сразу для двух семей. Родные Михаила Ефремова, который устроил ДТП, будучи пьяным, тяжело переживают трагедию. Ни взрослые сыновья, ни дочь, ни бывшие жены не берут трубки и никак не комментируют произошедшее. И лишь одной из пяти жен заслуженного ариста kp.ru удалось дозвониться.

К сожалению, Ксения Качалина - некогда талантливая актриса, в девяностых удостоенная главного приза на кинофестивале в Италии, оказалась в невменяемом состоянии. Артистка, иногда вырывающаяся из алкогольного плена, снова ушла в запой.

- Ооо, я так устала, - ответила Качалина "Комсомолке", услышав, что речь идет о бывшем супруге. На этом актриса, не прощаясь, положила трубку, но вскоре перезвонила сама.

- У меня есть собственный юрист.., - начала было актриса, но закончить мысль так и не смогла.

Михаил Ефремов с дочерью от актрисы Ксении Качалиной Анной-МариейФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вероятнее всего, для самой Ксении Качалиной теперь наступят непростые времена. Михаил Ефремов на протяжении долгих лет поддерживал ее материально - каждый месяц присылал деньги на жизнь, на лечение от алкоголизма. Единственная дочь пары - 19-летняя Анна-Мария сейчас не работает и ничем не может помочь своей спивающейся матери.

- В отце я разочарован, - написала в соцсетях девушка (сама она считает себя парнем и говорит о себе в мужском роде). - Покрывать его и говорить, что он не виноват - глупо и бессмысленно.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, будучи сильно пьян, за рулем своего джипа грубо нарушила ПДД на Смоленском бульваре. Развернувшись через двойную сплошную, актер влетел в небольшой фургон. Его водитель, несмотря на экстренную помощь врачей, скончался в больнице от множественных травм.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все скандалы "жизнерадостного пьяницы" Михаила Ефремова: сорванный спектакль, схватка с ОМОНом и дебош в отеле

Заслуженный артист не раз становился героем скандальной светской хроники (подробности)