2020-06-09T12:50:05+03:00
Звезды

Все скандалы "жизнерадостного пьяницы" Михаила Ефремова: сорванный спектакль, схватка с ОМОНом и дебош в отеле

Заслуженный артист не раз становился героем скандальной светской хроники
Алена МАРТЫНОВА
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На фестивале "Кинотавр", как уверяли очевидцы, за одну ночь Ефремов умудрился посетить все бары на территории отеля.На фестивале "Кинотавр", как уверяли очевидцы, за одну ночь Ефремов умудрился посетить все бары на территории отеля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Смертельное ДТП стало самой страшной, но увы - для многих ожидаемой - трагедией в череде "подвигов" талантливого актера. Из-за любви к выпивке он не единожды угождал в скандалы, но из раза в раз обаятельного Ефремова журили и прощали. Это ведь наш гений Миша...

2013 год

В очередном интервью актер нелицеприятно высказался в адрес россяин.

- Наш народ не ребенок, а мерзкая подростковая гнида. И я не хочу как-то повлиять на эту гниду своим искусством, влиять на нее бессмысленно. Мы маленькие еще. Не дети, но в вечно подростковом возрасте, хотим всем доказать, что у нас особый путь. Но это смешно. У нас не особый путь, а просто климат хреновый, - заявил артист. И хотя себя Ефремов тоже причислил к "народу-гниде", осадок у поклонников остался...

Лишь уговоры коллег смогли убедить его пойти спать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лишь уговоры коллег смогли убедить его пойти спать.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2016 год

На фестивале "Кинотавр", как уверяли очевидцы, за одну ночь Ефремов умудрился посетить все бары на территории отеля. Везде, понятное дело, налегал на алкоголь. Когда актер удалился в номер, все выдохнули - но оказалось, рано. Переодевшись в халат, знаменитый гость потребовал продолжения банкета, распугав постояльцев. Ефремов вел себя настолько агрессивно, что очевидцам пришлось даже вызвать полицию. Впрочем, полиция звездному балагуру оказалась не страшна: лишь уговоры коллег смогли убедить его пойти спать.

Март 2018 года

Гастроли "Современника" в Самаре стали одним из самых горьких разочарований для местных театралов. Спектакль "Не становись чужим", в которой Ефремов играл главную роль, сильно задержали, не предупредив зрителей. И едва занавес поднялся, все стало понятно....

Появившийся на сцене актер едва стоял на ногах, забывал текст, а то, что помнил, произносил очень тихо. Когда же зрители, отдавшие за билеты по 4000 - 7000 рублей, попросили говорить громче, главный герой разразился бранью. Оскорбленным театралам, покинувшим свои места, актер кричал вслед: "Ну и валите!", и эта вакханалия продолжалась три часа. Кстати, на следующий день вместо извинений Ефремов снова припечатал самарцев.

- Эта пьеса слишком сложная для местного зрителя. Они ее просто не догнали, - отрезал артист.

В Самаре Михаил Ефремов задержал спектакль и послал зрителей матом.

Июнь 2018 года

В интервью Юрию Дудю Ефремов назвал себя "жизнерадостным пьяницей", но никак не алкоголиком. Гость популярного YouTube-шоу признался, что может позволить себе выпить, но уже давно не страдает серьезной зависимостью, а еще сделал несколько громких заявлений по украинскому вопросу. Так, Михаил Олегович предложил отдать Крымский мост Украине, чтобы помириться. А бонусом, мол, Россия должна бесплатно поставлять газ в Незалежную ближайшие 10-15 лет.

2019 год

В августе прошлого года подвыпивший актер засветился на незаконном митинге в центре столицы. Шатающийся Ефремов отобрал у правоохранителей мегафон и потребовал, чтобы они разошлись.

- Ну-ка, менты, расходитесь! Зачем (тут на самом деле нецензурная фраза. - Ред.) вы делаете людям плохо? - кричал в рупор "митингующий". А в ответ на замечание полицейского, мол, что ж вы позоритесь, невинно развел руками: "Да я просто пьяный в говно!".

2020 год

В начале марта актер должен был лететь на гастроли в Ригу, но в питерском аэропорту Пулково его не пустили на борт. Причина та же: состояние "нестояния". Оформив административный протокол, знаменитого нарушителя отправили восвояси. Любопытно, что жена артиста тогда встала на его сторону, заявив, мол, это было не опьянение, а гениальная актерская игра.

- Видимо, перевозчику не подошел масштаб гения. Будем ракету вызывать! - возмутилась Софья Кругликова.

КСТАТИ

Михаила Ефремова уже предлагали лишить звания Заслуженного артиста России. Однако за него вступились "коллеги по цеху", в том числе, депутат Госдумы Владимир Бортко и актер Михаил Пореченков.

ИСТОРИЯ ОЧЕВИДЦА

"Это захват, всем оставаться на местах!"

- Однажды я проснулся в самолете, следовавшем рейсом Киев-Москва от крика: "Это захват, всем оставаться на своих местах!", - рассказал на своей странице в Фейсбуке телепродюсер и режиссер Александр Замыслов. - Вокруг тут же начали кричать женщины и дети. Соседка справа прошептала: "Господи, что же с нами теперь будет?!".

Захватчик самолета шел со стороны хвоста самолета и им оказался... Михал Олегович Ефремов с бутылкой виски.

Ну, мне сразу стало понятно, что самолет захвачен белочкой и в целом можно расслабиться. И я снова уснул.

Второй раз проснулся, потому что Михал Олегович ровно за мной сел кому-то на колени и выяснял, в чем правда, брат. Вернее, женщине какой-то сел. Я попросил Михал Олеговича покинуть колени женщины и срочно спать. Михал Олегыч попытался занять тогда мои колени и начать выяснять уже все вопросы со мной.

Короче, удалось его увести спать.

По прилету экипаж попросил меня подписать свидетельские. Потом мне звонил друг Михал Олегыча - сын известного советского артиста - с просьбой съездить в аэропорт и написать, что мне все показалось. Сам Михал Олегыч - но он уже с угрозами...

Я долго переживал, что, наверное, надо было съездить и не приносить столько душевных мук и беспокойств артисту.

Но сегодня жалею, что тогда недостаточно подробно описал захват самолета Ефремовым и реакции пассажиров, которые чуть ежиков не родили от страха. Потому что сегодня Михал Олегыч принес в мир реальную трагедию.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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