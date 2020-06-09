Все скандалы "жизнерадостного пьяницы" Михаила Ефремова: сорванный спектакль, схватка с ОМОНом и дебош в отеле

Смертельное ДТП стало самой страшной, но увы - для многих ожидаемой - трагедией в череде "подвигов" талантливого актера. Из-за любви к выпивке он не единожды угождал в скандалы, но из раза в раз обаятельного Ефремова журили и прощали. Это ведь наш гений Миша...

2013 год

В очередном интервью актер нелицеприятно высказался в адрес россяин.

- Наш народ не ребенок, а мерзкая подростковая гнида. И я не хочу как-то повлиять на эту гниду своим искусством, влиять на нее бессмысленно. Мы маленькие еще. Не дети, но в вечно подростковом возрасте, хотим всем доказать, что у нас особый путь. Но это смешно. У нас не особый путь, а просто климат хреновый, - заявил артист. И хотя себя Ефремов тоже причислил к "народу-гниде", осадок у поклонников остался...

Лишь уговоры коллег смогли убедить его пойти спать.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2016 год

На фестивале "Кинотавр", как уверяли очевидцы, за одну ночь Ефремов умудрился посетить все бары на территории отеля. Везде, понятное дело, налегал на алкоголь. Когда актер удалился в номер, все выдохнули - но оказалось, рано. Переодевшись в халат, знаменитый гость потребовал продолжения банкета, распугав постояльцев. Ефремов вел себя настолько агрессивно, что очевидцам пришлось даже вызвать полицию. Впрочем, полиция звездному балагуру оказалась не страшна: лишь уговоры коллег смогли убедить его пойти спать.

Март 2018 года

Гастроли "Современника" в Самаре стали одним из самых горьких разочарований для местных театралов. Спектакль "Не становись чужим", в которой Ефремов играл главную роль, сильно задержали, не предупредив зрителей. И едва занавес поднялся, все стало понятно....

Появившийся на сцене актер едва стоял на ногах, забывал текст, а то, что помнил, произносил очень тихо. Когда же зрители, отдавшие за билеты по 4000 - 7000 рублей, попросили говорить громче, главный герой разразился бранью. Оскорбленным театралам, покинувшим свои места, актер кричал вслед: "Ну и валите!", и эта вакханалия продолжалась три часа. Кстати, на следующий день вместо извинений Ефремов снова припечатал самарцев.

- Эта пьеса слишком сложная для местного зрителя. Они ее просто не догнали, - отрезал артист.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kp.ru/video/embed/642440" frameborder="0"></iframe> В Самаре Михаил Ефремов задержал спектакль и послал зрителей матом.

Июнь 2018 года

В интервью Юрию Дудю Ефремов назвал себя "жизнерадостным пьяницей", но никак не алкоголиком. Гость популярного YouTube-шоу признался, что может позволить себе выпить, но уже давно не страдает серьезной зависимостью, а еще сделал несколько громких заявлений по украинскому вопросу. Так, Михаил Олегович предложил отдать Крымский мост Украине, чтобы помириться. А бонусом, мол, Россия должна бесплатно поставлять газ в Незалежную ближайшие 10-15 лет.

2019 год

В августе прошлого года подвыпивший актер засветился на незаконном митинге в центре столицы. Шатающийся Ефремов отобрал у правоохранителей мегафон и потребовал, чтобы они разошлись.

- Ну-ка, менты, расходитесь! Зачем (тут на самом деле нецензурная фраза. - Ред.) вы делаете людям плохо? - кричал в рупор "митингующий". А в ответ на замечание полицейского, мол, что ж вы позоритесь, невинно развел руками: "Да я просто пьяный в говно!".

2020 год

В начале марта актер должен был лететь на гастроли в Ригу, но в питерском аэропорту Пулково его не пустили на борт. Причина та же: состояние "нестояния". Оформив административный протокол, знаменитого нарушителя отправили восвояси. Любопытно, что жена артиста тогда встала на его сторону, заявив, мол, это было не опьянение, а гениальная актерская игра.

- Видимо, перевозчику не подошел масштаб гения. Будем ракету вызывать! - возмутилась Софья Кругликова.

КСТАТИ

Михаила Ефремова уже предлагали лишить звания Заслуженного артиста России. Однако за него вступились "коллеги по цеху", в том числе, депутат Госдумы Владимир Бортко и актер Михаил Пореченков.

ИСТОРИЯ ОЧЕВИДЦА

"Это захват, всем оставаться на местах!"

- Однажды я проснулся в самолете, следовавшем рейсом Киев-Москва от крика: "Это захват, всем оставаться на своих местах!", - рассказал на своей странице в Фейсбуке телепродюсер и режиссер Александр Замыслов. - Вокруг тут же начали кричать женщины и дети. Соседка справа прошептала: "Господи, что же с нами теперь будет?!".

Захватчик самолета шел со стороны хвоста самолета и им оказался... Михал Олегович Ефремов с бутылкой виски.

Ну, мне сразу стало понятно, что самолет захвачен белочкой и в целом можно расслабиться. И я снова уснул.

Второй раз проснулся, потому что Михал Олегович ровно за мной сел кому-то на колени и выяснял, в чем правда, брат. Вернее, женщине какой-то сел. Я попросил Михал Олеговича покинуть колени женщины и срочно спать. Михал Олегыч попытался занять тогда мои колени и начать выяснять уже все вопросы со мной.

Короче, удалось его увести спать.

По прилету экипаж попросил меня подписать свидетельские. Потом мне звонил друг Михал Олегыча - сын известного советского артиста - с просьбой съездить в аэропорт и написать, что мне все показалось. Сам Михал Олегыч - но он уже с угрозами...

Я долго переживал, что, наверное, надо было съездить и не приносить столько душевных мук и беспокойств артисту.

Но сегодня жалею, что тогда недостаточно подробно описал захват самолета Ефремовым и реакции пассажиров, которые чуть ежиков не родили от страха. Потому что сегодня Михал Олегыч принес в мир реальную трагедию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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