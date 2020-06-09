2020-06-09T15:21:40+03:00
Общество

Стало известно, владельцы каких авто чаще всего ездили без цифровых пропусков

Самоизоляцию отменили, однако штрафы платить все равно придется
Андрей АБРАМОВ
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С 9 июня штрафы перестали выписыватьС 9 июня штрафы перестали выписыватьФото: Иван МАКЕЕВ
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С 9 июня в Москве отменили самоизоляцию, а вместе с ней и цифровые пропуска.Однако с середины апреля, когда горожан заставили оформлять QR-код для поездок и привязывать к ним номер авто, было выписано немало штрафов. В КоАП Москвы внесли новую статью, по которой штраф незарегистрированному водителю — 5000 рублей. Аналитики сервиса «Штрафы ГИБДД» изучили, владельцы каких марок авто чаще всего гоняли без пропуска.

Тройка лидеров: Mercedes, Toyota, Hyundai. На них пришлось 17% нарушений. В первую десятку попали владельцы Ford, Nissan,Renault, Lada, BMW, Skoda. Отметим, что в сервис включены данные 5 миллионов российских авто — это каждая девятая машина. Поэтому исследование можно считать сравнительно точным.

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Выяснили аналитики и где живут нарушители режима цифровых пропусков.

— Больше всего штрафов выписали жителям Москвы — 72,7% и Московской области — 20,9%, — сообщили kp.ru представители сервиса.

Попадались на камеры и к инспекторам ГИБДД в столице и жители Питера, Владимирской, Рязанской и Саратовских областей.

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— В первые две недели действия пропускного режима штрафов не было. Автомобилистов начали активно штрафовать только с третьей недели — с 27 апреля. На четвертой и пятой неделях количество штрафов возросло в 2,6 и 2,3 раза. С шестой начало уменьшаться. К тому же начались массовые жалобы на ошибочные штрафы, — сообщили в сервисе.

С 9 июня штрафы перестали выписывать. Однако это не освобождает нарушителей от ранее полученных санкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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