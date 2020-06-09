"Это история большого обмана": Арина Шарапова рассказала, в чем на самом деле виноват Михаил Ефремов

Утренний эфир Арины Шараповой во вторник, 9 июня, получился вовсе не таким безоблачным, как планировалось. Новости о долгожданном снятии в Москве режима самоизоляции потонули в водовороте трагических известий, связанных с аварией Михаила Ефремова. Признал актер свою вину или нет, но уже доподлинно установлено: в момент аварии он был сильно пьян и грубо нарушил ПДД. Водителя фургона, в который влетел джип артиста, спасти не удалось - 57-летний курьер Сергей Захаров скончался в реанимации ранним утром.

Эту жуткое ДТП Арина Шарапова обсудила с гостьей сегодняшнего эфира - коллегой-телеведущей Еленой Хангой.

- То, что произошло с Ефремовым, для меня словно история большого обмана, - призналась Шарапова в эфире радио "Комсомольская правда". - Человек, который вовлек нас в свой большой мир актерский, создал о себе какое-то сказочное представление… Хотя мы все прекрасно знали, что он неравнодушен к алкоголю, но, тем не менее… Эти прекрасные актеры имеют ту самую вторую жизнь, о которой многие даже не подозревают. Вместе с Ефремовым я училась в одной школе, он приходил довольно часто на наш этаж. И я его видела, знала, что мы вместе учились. Для меня это, конечно, драма.

- Это драма для семьи Сергея Захарова, которой надо выразить соболезнование, - отметила Ханга. - И конечно, для семьи Ефремова. Я представляю, сколько раз они откручивали все назад и умоляли бога, чтобы этого не случилось. И, мне кажется, это драма нашей страны, потому что вот таких "михаилов ефремовых" в стране сколько угодно. Мы привыкли к пьяным за рулем, для нас нормально.

По словам Елены Ханга, она не снимает ответственности с пьющего, но это ответственность, скорее, коллективная:

- пьяный человек в России вызывает умиление. Ведь сколько у нас шуток: если не пьет, значит, ему нельзя верить. У нас целая культура построена на том, что пьющий человек, он классный. Но мы должны проявлять социальную ответственность и как-то стараться повлиять на ситуацию, - высказалась Ханга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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