«Невероятная»: Дарья Мороз снялась в прозрачной блузке на голое тело

Дарья Мороз знает, как взбодрить своих поклонников на сон грядущий: актриса опубликовала в Инстаграме снимок, который привел ее фолловеров в полный восторг. На снимке 36-летняя артистка позирует в прозрачной блузке. При этом сквозь тонкую ткань отлично просматривается ее обнаженная грудь.

- Когда цветы прорастают сквозь кожу! – лаконично подписала Дарья красивый снимок.

«Невероятная», «Поберегите головы подписчиков мужского пола, возможно они им ещё понадобятся», «Самая красивая роза в моей ленте», «Дарья, вы шикарны», - пишут поклонники в комментариях. И поздравляют актрису с мировым успехом. На днях стало известно, что сериал «Содержанки», в котором Мороз сыграла главную роль, покажут в Великобритании и Ирландии. Многосерийную сагу режиссера Контантина Богомолова (к слову, бывшего мужа Дарьи Мороз) будут транслировать на онлайн-площадке Walter Presents. Основатель платформы Уолтер Юззолино высоко оценил «Содержанок» — по его словам, сериал не похож на другие российские шоу.

d_moroz Когда цветы прорастают сквозь кожу!

Дарья Мороз не раз рассказывала, что развод никак не повлиял на ее работу с Богомоловым. Напротив, актриса считает, что после расставания их сотрудничество стало еще более плодотворным. Эмоции ушли, осталось только чувство профессионализма. А вот свадьбу своего бывшего мужа с телеведущей Ксенией Собчак Дарья пока комментировать не готова. В недавнем интервью Мороз призналась, что тема бракосочетания Богомолова и Собчак – табу для нее, и она не готова всерьез ее обсуждать.

- Это закрытая для меня тема. Я не готова ее всерьез обсуждать, - отрезала актриса. – Считаю, что каждый человек имеет право самовыражаться, как он хочет. Если оценивать по свежести эмоций, то мне было гораздо неприятнее, когда нас выгнали с проекта «Танцы со звездами», чем та история.

Режим самоизоляции Дарья соблюдала вместе с дочкой - 9-летней Аней. Девочка растет в киношной среде и, как признается Дарья, уже привыкла к кочевой жизни своих родителей.

- Например, я ей говорю: «Ань, я завтра улетаю». «Жалко», — говорит дочь. «Вернусь через неделю». — «Ладно, пока, мам». Но это твоя жизнь. Да, она привыкла к этому, к вот такому ритму. Она знает, что мама где-то всё время работает. Для нее это норма, - рассказала актриса в интервью журналу «ОК!».

Дарья считает, что им с Константином удалось оградить дочь от последствий развода. И они отлично уживаются все вместе – Мороз, Богомолов и Собчак.

- Я считаю, что мы очень гармонично существуем, Аня прекрасно общается с Костей и Ксюшей, когда они вместе, - говорит Дарья. - Костя берет ее на выходные или они ездят отдыхать, мне это очень импонирует, потому что я уверена, что мой ребенок в порядке, у нее есть подружки — дочки Ксюшиных и Костиных друзей. Точно так же классно и мы с ней проводим время или ходим куда-то втроем. То есть никакого нет в этом смысле разобщения, что мне нравится: родители остались родителями, несмотря на то, что мы не живем вместе.

d_moroz Когда в первый раз смотришь с дочерью #сумерки_сага

По словам актрисы, после свадьбы Богомолова и Собчак некоторые вещи ей все-таки пришлось объяснить дочке, чтобы они не стали для нее психологической травмой.

- Конечно, на какие-то темы пришлось с Аней поговорить, которые мы бы не обсуждали, если бы не было этой ситуации, но мы обсудили, и она адекватно всё восприняла. В этом смысле я очень довольна дочерью, она умница большая, я считаю, - рассказала Мороз.