Татьяна Успенская: Отец знал о разврате в секте Столбуна, куда он отправил меня в 11 лет

На прошлой неделе завершился конкурс на логотип литературной премии имени Эдуарда Успенского, которая еще до ее объявления обросла нешуточным скандалом. Единственная дочь писателя Татьяна Успенская настаивает: нельзя присваивать детской премии имя домашнего тирана. Многие теперь обвиняют Татьяну в желании заработать на скандале: мол, она ходит по ток-шоу и за деньги очерняет память «папы Чебурашки».

«Рядом лежала жена Ролана Быкова»

- Мне тяжело переживать заново то, через что я прошла в детстве, - грубость, хамство, побои отца. Я долго носила это в себе. Благодарна, что мне дали возможность высказаться, - рассказала «КП» Татьяна Успенская. - Не скрою, на программе Андрея Малахова мне предложили гонорар. «Какую сумму озвучите, с такой и соглашусь, - сказала я, - деньги в данном случае меня не волнуют». Мне заплатили 130 тысяч рублей минус налог (для сравнения, дочери Алексея Баталова на Первом канале заплатили 800 тыс. руб.). Эти деньги я отдала сыну на лечение.

Меня продолжают звать на телевидение, но я отказываюсь. Мне предлагали собирать подписи против премии имени Успенского, я этого не буду делать, не пойду дальше. Кто-то стал защищать Успенского и даже секту Виктора Столбуна, которой он, по сути, перепоручил мое воспитание. Кто-то не верит, что меня, 11-летнюю девочку, как и всех в секте, лечили процедурой слоения (воздействие хлорэтилом и электродами на интимные зоны. - Ред.). Но так было. Там были комнаты, они назывались «слоилка». Рядом со мной на процедуре лежала Елена Санаева, жена Ролана Быкова (актриса, сыгравшая лису Алису в фильме «Приключения Буратино». - Ред.). Столбун говорил моему отцу: ваша дочь - шизофреник, ее надо лечить. А у меня успеваемость в школе упала как раз из-за секты - не было времени на учебу.

Татьяна Успенская уверяет: отец бил ее и издевался над ней. Скриншот видео.

Говорил, что там как у Макаренко

- В секте я провела три года, - рассказывает Татьяна. - Отец отдал меня туда, после того как развелся с моей мамой. Самое обидное, что меня обманули. Отец говорил, что в коммуне у Столбуна мне будет хорошо, как у Макаренко, где «образцовые, добрые люди». Но я быстро поняла, что Макаренко в секте и не пахнет. Там были побои и унижения.

Я сбежала от Столбуна в 1984 году. А через год к нам в дом отца на Клязьме приехал Григорий Остер (автор «Вредных советов») и спросил меня, можно ли ему его дочь Лилю отправить к Столбуну. Спросил наедине - при отце боялся. Я стала рассказывать, что я там видела, почему убежала. И Остер свою дочку не послал туда. И вдова отца Елена их приемных дочек (двойняшек Ирину и Светлану. - Ред.) тоже в секту не отдала.

Основатель секты Виктор Столбун. Скриншот видео.

Гарем и семеро детей

- Когда мне было уже 23 года, отец подарил мне развалившийся дом в 150 километрах от Москвы. Через какое-то время сказал: «Танька, давай мне ключи от этого дома, там столбунисты поживут». Тогда, в начале 90-х, на секту шли гонения, и когда Столбуна запрещали в одном месте, он с коммуной переезжал в другое. Мой муж Саша поехал отдать ключи. Приезжает и говорит: там человек 30 женщин с детьми и один мужчина. Выяснилось, что Столбун со всеми женщинами в секте переспал и в начале 90-х появились «столбунята».

Потом мы еще не раз приезжали в этот дом. У Столбуна в секте были любимые и нелюбимые жены. И вот одна родила от него семь детей. Я ее прекрасно помню - добрая, мягкая Наташа Карапетова. Другие «жены» ее травили и выселили на окраину в неотапливаемый дом, где ее дети голодали и жили без медпомощи. Тогда я позвонила отцу, и он стал помогать этим несчастным. Но главное - он прекрасно знал, что все эти девушки родили от Столбуна, и нормально к этому относился. Это же дикость, что человек, который называет себя педагогом, спит со всеми студентками! Все женщины, которые работали в его коллективе, прошли через его постель. А отец весь разврат Столбуна покрывал.

«Должна быть счастлива, что меня бил гений»

- И все же вы назвали в честь отца своего сына?

- Когда сын родился, в 1999 году, у папы с третьей женой Элеонорой Филиной (соведущей программы «В нашу гавань заходили корабли». - Ред.) только начинался брак. И она нас на какое-то время примирила. Я назвала сына в честь деда в надежде на улучшение отношений.

Психопатия отца формировалась десятилетиями. Напоказ он был душка. Но это лицевая сторона. Если выбирать - обыкновенный отец, но добрый, или гений-злодей, - я выбрала бы доброго. Мне не надо роскоши.

- Некоторые с вами не согласны и считают, что нельзя плевать на могилу отца…

- Сейчас мне пишут, что раз меня бил такой гениальный человек, то я должна быть счастлива! Есть в интернете мнение хозяина Музея истории пыток на Арбате - он прямо так и пишет: мол, он меня бил, а потом шел создавать гениальные произведения. Те, кто это говорит, даже не читали Успенского, а смотрели мультики, которые делал коллектив добрейших людей. А книги Успенского про Чебурашку почитайте - на самом деле они скучноватые. Сын писателя Драгунского Денис высказался в соцсетях, что он тоже против премии Успенского, потому что люди полюбили не слова, а визуальные образы героев, созданные художником Шварцманом. У которого мой отец отобрал все права на этих героев.

Андрей Усачев защищает память писателя.Фото: ru.wikipedia.org

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Детский писатель Андрей Усачев: Теперь и Есенина лишать премии за пьянство? И Пушкина?

- Естественно, я за то, чтобы премия имени Эдуарда Успенского была. Я был инициатором этой премии, не собираюсь от нее отказываться, - рассказал «КП» детский писатель Андрей Усачев (автор «Приключений «Котобоя»). - Успенский заслужил эту премию своей работой. Так же как Есенин заслужил своим творчеством, а иначе за пьянство можно и Есенина лишить премии. А Александр Сергеевич (Пушкин. - Ред.) каким был? Ну о чем тут говорить?!

- Слышала, вам Успенский очень сильно помог?

- Он многим помог! Всю ситуацию с РАО (Российское авторское общество. - Ред.) и то, что мы получаем гонорары, он пробил. Добился того, что мы получаем деньги (авторские вознаграждения) из Франции, Германии и других стран.

Эту премию он заслужил благодаря не только Чебурашке, но и всему остальному. За скольких писателей он заступался! Помню, мы выпускали журнал «Самовар», за который издатели нам не заплатили. Эдуард Николаевич заплатил нам свои деньги. Поэтому когда его обвиняют в том, что он такой-сякой… он разный был! Он деньги выжимал где мог, это да. Но я много раз был свидетелем, когда он свои деньги отдавал на добрые дела.

О том, что он якобы избивал бывшую жену (Элеонору Филину. - Ред.) или ее сына... Парень был просто балованный, хамоватый. Если бы у меня был такой ребенок, он бы у меня летал просто по квартире. Эдуард Николаевич как раз не мог ничего с ним поделать, потому что он не имел отцовского права.

- А то, что он отдал дочку Татьяну в секту?

- Я не вижу ничего плохого в том, что он пытался ребенка отдавать на лето в трудовые лагеря, чтобы приучать к работе. Столбун с ними в походы ходил, они там и работали, он их воспитывал. Но то, что там всех насиловали, били, - чудовищный наворот. Я знаю людей, которые тоже там были.

Понимаете, детям бывает плохо. Вот Тане было плохо. Видимо, ее характер и Эдуарда Николаевича - это нашла коса на камень. Какой бы он ни был, зачем теперь это поднимать, обсуждать модную тему домашней тирании? Эта тема пройдет, а осадок останется.

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