Собирается ли Билл Гейтс чипировать Россию и весь мир

После двух нашумевших «Бесогонов» Никиты Михалкова российское общество разделилось на тех, кто называет основателя Microsoft главным виновником пандемии COVID-19, и тех, кто считает само обсуждение этого вопроса дешевой конспирологией, теорией заговора, моветоном.

Превратит всех в подопытных свинок

- Выступления Михалкова - лишь отголосок бури, зародившейся на Западе, - говорит член Совета по внешней и оборонной политике криминолог Владимир Овчинский. - В начале мая депутат итальянского парламента Сара Куниал потребовала, чтобы Билла Гейтса судили за преступления против человечества. Дескать, он разрабатывает вакцину против COVID-19, чтобы добиться абсолютной власти над всем человечеством, превратить людей в подопытных морских свинок и рабов, отняв у них независимость и свободу воли. Видео ее выступления в парламенте стало очень популярным в сети.

А в это время на другом конце земли, в австралийском Мельбурне, прошла демонстрация с требованием: «Арестуйте Билла Гейтса!» За попытку мирового геноцида с помощью прививок от коронавируса, чипирование. Подобные митинги, демонстрации прошли и в других странах Запада.

10 апреля на сайте Белого дома была размещена петиция с требованием арестовать Гейтса. Она собрала свыше полумиллиона подписей. Согласно опросу Yahoo News/YouGov, опубликованному 22 мая, 44% республиканцев в США считают: Гейтс планирует использовать вакцинацию COVID-19 для имплантации микрочипов людям и наблюдения за их передвижениями. «Цифровое отслеживание каждого шага американцев было мечтой глобалистов в течение многих лет», - негодует Лора Ингрэм, популярная ведущая протрамповского телеканала Fox News.

Первое сообщение в соцсетях о связи Билла с загадочным коронавирусом появилось… 21 января, когда вспышка была лишь в Китае. Член популярного в США конспирологического сообщества QAnon заявил, что коронавирус - «новая причудливая болезнь, спланированная Гейтсом». Сообщество QAnon считает, что Гейтс и другие богатые либералы типа Джорджа Сороса - глобальная клика сатанистов, тайно контролирующая мир. Дональд Трамп ведет с ними войну. С того дня пошла целая лавина слухов. К апрелю, пишет The New York Times, среди теорий заговора вокруг пандемии на первом месте фигурировал Гейтс. Вторая по популярности конспирологическая версия, будто вышки сотовой связи 5G распространяют COVID-19, уступает Биллу на треть. Впрочем, в сетевых публикациях и видео на YouTubе Гейтса нередко называют вдохновителем облучения людей коронавирусом с вышек 5G.

- Да уж, пора Тарантино срочно снимать ремейк своего блокбастера «Убить Билла» на животрепещущую тему, кто виноват в пандемии…

- Один противник вакцинирования в Штатах разместил в Инстаграме постер к фильму «Убить Билла» с надписью: «Убить Билла Гейтса». Он собрал множество комментариев.

- За что ж все шишки на бедного Билла валятся?

- Этот «бедный Билл», между прочим, 16 лет был самым богатым человеком планеты и 20 - США. Да и сегодня, на начало июня, в списке «Форбс» он на втором месте после основателя компании «Амазон» Джеффа Безоса - $108,9 млрд.

Ненависть к Гейтсу накапливалась в течение многих лет и наконец-то выстрелила в пандемию. Связана эта ненависть не со знаменитой компанией Microsoft, которую он создал с Полом Алленом в 1975 году. А с Фондом Билла и Мелинды Гейтс, основанным в 2000-м. Третий попечитель фонда с активами 50 миллиардов долларов - Уоррен Баффет, еще один супербогач планеты. Из-за благотворительности Билл постепенно отошел от руководства Microsoft, во всяком случае официально. Основные цели фонда - глобальное улучшение здравоохранения, сокращение нищеты, расширение образования, доступа к интернету. Фонд активно занимается распространением вакцин в развивающихся странах, пропагандирует планирование семьи за счет широкого использования противозачаточных средств.

Скандалы с вакцинами

- Кажется, догадываюсь об истоках ненависти. В 90-х конспирологи пугали фондом миллиардера Рокфеллера, который тоже занимался вакцинацией жителей бедных стран. Например, от столбняка. На самом деле это якобы были вакцины по ограничению рождаемости. Провоцирующие выкидыши у женщин. Был большой скандал. Фонд Рокфеллера постепенно ушел в тень. А его место, понимаю, занял фонд четы Гейтс.

- Именно так. Было несколько скандалов с вакцинами. В той же Гане в 2010 году. «Тысячи обнищавших и неграмотных ганских женщин получили инъекции контрацептива Pfizer Depo Provera, - цитирую доклад «Несогласованные исследования в Африке». - Им вводили другие неопознанные оральные контрацептивы во время экспериментов для сокращения населения». Было большое возмущение в народе, двух исполнителей эксперимента пришлось срочно эвакуировать из страны. В 2013 году появился доклад «Depo Provera: смертельное репродуктивное насилие в отношении женщин». В нем утверждалось, что массовый заговор с участием международных организаций, включая фонд Гейтса, Агентство США по международному развитию, Фонд ООН по народонаселению и Pfizer, выдвинул опасное противозачаточное средство для чернокожих женщин, живущих в бедности в африканских странах.

Масла в огонь подлил сам Гейтс, выступая в 2012 году на популярной в Америке и доступной через интернет миллионам пользователей по всему миру конференции TED: «Огромная проблема - это демография. Сейчас в мире проживают 6,8 млрд человек. Вскоре численность возрастет до 9 млрд. Однако, если мы проделаем большую и качественную работу над разработкой услуг по охране репродуктивного здоровья, изменению систем здравоохранения и выпуску новых массовых вакцин, мы сможем сократить прирост населения как минимум на 10 - 15%». Несложные арифметические подсчеты показывают, что «эффективное вакцинирование», по замыслу Гейтса, должно уменьшить прирост населения примерно на 200 - 300 млн человек.

Теория золотого миллиарда

- Отсюда регулярные обвинения Гейтса в стремлении организовать геноцид в бедных странах. Особенно эти подозрения усилились в пандемию. Как бы глобальная вакцинация от коронавируса не обернулась массовым геноцидом...

- Сам он неоднократно заявлял, что на работу его фонда оказывают серьезное влияние теории перенаселения, популярные в 60-х и 70-х годах прошлого века. Гейтс публично признавал свой долг перед биологом Полом Эрлихом, чья книга «Бомба народонаселения» 1968 года реанимировала мальтузианскую теорию контроля роста населения.

- Ее еще называют теорией золотого миллиарда.

- О миллиардах мы сейчас и поговорим. Долларов, разумеется. На Западе есть термин Great farm (фармацевтическая индустрия). Согласно теории о Great farm гигантские фармкорпорации мира на самом деле объединены и их цель - зарабатывать, а не помогать людям. Недаром криминологи часто называют их фармацевтической мафией. И на это есть основания.

Инфекции, вирусы, психические расстройства - источники огромного дохода для фармпромышленности, которые бесконечно растут.

Обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович опубликовал в мае расследование «Пандемия или «пандемия»? Настоящий заговор гораздо страшнее теорий: Билл Гейтс, связанные с ним фармацевтические мегаструктуры и величайший проект в истории».

Он приводит пример, как и с кем работает фонд Гейтса. Одна из крупнейших фармкомпаний мира - британская GlaxoSmithKline (GSK). С 1999 по 2006 год главой департамента исследований и развития GSK был Тачи Ямада. Затем он перешел в фонд Гейтса и стал президентом по «международным программам здравоохранения».

Однако прошлое настигло Ямаду, и ему припомнили, чем он занимался в GSK. Американский сенат опубликовал доклад про известного исследователя диабета Джона Базе. Тот предположил, что лекарство для диабетиков Avandi, которое производит GSK (и, конечно, зарабатывает на нем), может очень негативно сказаться на сердце.

Ямада и другие руководители корпорации принялись травить «Avandi-отщепенца». Ему угрожали исками. В конце концов заставили молчать. Позднее, в 2007 году, американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) опубликовало доклад, что из-за приема этого лекарства, появившегося на рынке в 1999 году, около 83 тысяч человек получили инфаркт.

С 2017 года президентом GSK является Эмма Уолмсли, и она же с 2019 года входит в состав совета директоров - вот так сюрприз! - Microsoft. Прежде главой GSK был Эндрю Уитти. И снова Гейтс оказался ключевым звеном. Он свел в 2008 году Ямаду и Уитти, чтобы, работая в его фонде, они боролись с болезнями в беднейших регионах мира. История вышла грязная.

С подачи фонда Гейтса в Индии вакцину против ВПЧ испытывали на девушках-подростках из бедных семей. После нескольких смертей разразился скандал. Фото: picture alliance / Miro May

Фонд Гейтса инициировал проект вакцинации против ВПЧ (вирус папилломы человека) в Индии. А кто производил вакцину? GSK и американский фармгигант Merck. Начали с 14 тысяч девушек-подростков из бедных семей. Несколько девушек сразу же умерли. От вакцины или нет, сказать трудно. Однако история вызвала панику в обществе. Индийский парламент начал расследование и узнал шокирующие детали. Многих девушек вакцинировали без согласия их или родителей. Зачастую подпись на документе ставили директора школ. Это была пробная кампания вакцинирования против ВПЧ, а после нее по плану собирались протащить вакцину в систему индийского государственного здравоохранения и заработать огромные деньги. По закону за проектом фонда Гейтса нужен был строгий надзор на случай проявления побочных эффектов у вакцинированных девушек. Однако никакого надзора не осуществлялось, как пишет Линси Макгой, профессор Эссекского университета, в своей книге «Не бывает бесплатных даров: фонд Гейтса и цена филантропии».

Д. Марьянович пишет: «Сторонники теорий заговора рассуждают о чипах, стерилизации, намеренном «сокращении численности населения». Но они не говорят о том, что Билл Гейтс - один из самых передовых агентов глобального капитализма, готовящий почву для заработков, по сравнению с которыми успех его Microsoft - ничто».

- Еще в 2015 году он предупреждал, что главная опасность для мира в ближайшие годы - не атомная война, а пандемия вируса. И к ней надо готовиться.

- Кто-то подготовился. В 2017 году в Давосе была создана Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI). Ее целью является организация вакцинации по всему миру в случае эпидемии. А 18 октября 2019 года в Нью-Йорке Центр безопасности в области здравоохранения при Университете имени Джонса Хопкинса (по его ресурсу сейчас весь мир отслеживает в режиме реального времени пандемию коронавируса) в партнерстве с Фондом Билла и Мелинды Гейтс провел стратегическую игру «Событие 201». Моделировался процесс распространения пандемии вируса, передаваемого воздушно-капельным путем. Условие «игры» - отсутствие эффективной вакцины и смертность лиц, у которых ослаблен иммунитет.

- И когда через 3 месяца после «События» грянула пандемия коронавируса, все ахнули: это подготовил Гейтс!

- Лидеры CEPI в ответ на игру «Событие 201» опубликовали сообщение: «Критически важной составляющей подготовки к будущей пандемии является мировая финансовая система, которая поможет при разработке, производстве и доставке вакцины, а также оградит партнеров из частного сектора от больших финансовых потерь».

Всё сказано в одном предложении. Частные корпорации существуют не для того, чтобы спасать мир, поскольку для них это означало бы «большие финансовые потери». Они будут спасать его, только если получат колоссальную прибыль.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Величайший проект в истории человечества

На панике вокруг птичьего, свиного гриппа, раздувавшейся рядом экспертов ВОЗ, связанных с фармгигантами, производители вакцин, лекарств заработали миллиарды. Но это, похоже, была лишь репетиция к нынешней пандемии.

- Для некоторых пандемия коронавируса разразилась в идеальный момент. Мир, возможно, столкнулся с ней неподготовленным, с идеями, оставшимися со времен средневековых карантинов. Но частный фармацевтический бизнес благодаря Гейтсу и ему подобным «филантропам», конечно, был готов. Круг их потребителей расширился и равен численности населения планеты. Вакцинировать всех этих людей - величайший проект в истории человечества.

- Так кто же, по-вашему, Билл Гейтс, Владимир Семенович? Добрый ангел-спаситель, черт с рогами или прожженный делец?

- Во-первых, скажу прямо, без его фирмы Microsoft мир сегодня был бы несколько иным. Технически более отсталым. Здесь заслуги Билла не отнять. Действительно, Гейтс направил миллиарды на филантропические цели. Правда, если учесть, сколько он на этом впоследствии заработает, деньги выделил скорее на маркетинговые цели, попутно кого-то спасая.

Действительно ли Билл Гейтс хочет провести общемировую вакцинацию от коронавируса? Без сомнения. И никакой конспирологии здесь нет. Есть только факты. Во всяком случае сам он сейчас финансирует СЕМЬ лабораторий, разрабатывающих наиболее перспективные вакцины от коронавируса. Какими целями Гейтс будет руководствоваться при вакцинации - регулирование численности населения, получение сверхприбыли или просто оказание помощи человечеству? Всеми тремя. Поклонник автора книги «Бомба народонаселения» не может отказаться от своих взглядов по сокращению численности населения планеты. Удачливый делец в союзе с фармацевтической мафией всегда нацелен урвать главный приз. Вундеркинд, 16 лет носивший звание самого богатого человека на земле, в глубине души считает себя спасителем человечества. Надо знать все это и понимать, что в руках у Билла Гейтса, помимо его миллиардов, фондов и компаний, одна из самых мощных информационных империй Microsoft, из которой он никогда полностью не уходил. А что касается чипирования, благодаря операционной системе Microsoft Windows Гейтс по большому счету и так держит мир под контролем.

Билла Гейтса «немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Это глупо и странно»

Билл Гейтс уже прокомментировал версию о чипировании человечества:

- Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень трудно отрицать такое, потому что это так глупо или странно, - сообщил он изданию Business Insider.

А в интервью Би-би-си заявил, что «такие сплетни и антинаучные высказывания» вредят борьбе с серьезными болезнями:

- Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей. Так что меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей.

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