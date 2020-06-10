Они стали первыми: 50 добровольцев согласились стать «пионерами» испытаний вакцины от коронавируса

«ТОЛЬКО ПРИ ЛИЧНОМ СОГЛАСИИ»

Уже вскоре после того, как Минобороны России объявило, что для испытания вакцины от коронавируса отобраны несколько десятков добровольцев, некоторые злые языки стали распускать слухи, что все это делается вовсе не по личному желанию участников эксперимента, а «по приказу». Ну а как было на самом деле? Мне удалось переговорить с некоторыми солдатами и офицерами одной из частей войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), которые согласились стать «пионерами» испытаний. С их слов дело было так. Несколько сот служивых собрали в клубе части, объяснили суть эксперимента и спросили, кто желает принять в нем участие. Но тут же предупредили, что хотя дело это и добровольное, каждому участнику эксперимента в обязательном порядке придется дать расписку, - так положено по Закону. Во избежание кривотолков и спекуляций.

- Главное требование, - чтобы испытания вакцины с участием военнослужащих проводились в полном соответствии с российским законодательством, - сказал начальник главного Военно-клинического госпитали имени академика Н.Н. Бурденко Евгений Крюков.- Отбор кандидатов осуществлялся среди военнослужащих по контракту, так как проведение исследований среди военнослужащих по призыву запрещено законодательством Российской Федерации. Нам необходимо было отобрать 50 человек, отвечающих критериям исследования.

Желающих (по словам моих собеседников) оказалось «почти тысячу», но врачи отобрали лишь тех, кто лучше всего подходил по здоровью. Как в этой, так и в других частях и учреждениях армии были отобраны две группы добровольцев. В первую вошли офицеры, прапорщики, а также солдаты и сержанты-контрактники. Вторая группа состоит из гражданских служащих вооруженных сил. Всего набралось 50 человек (среди которых и 10 медицинских работников).

ГДЕ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

До начала исследований (еще в своих частях и учреждениях) добровольцы прошли первое углубленное медицинское обследование и сдали тесты на коронавирус. А вообще, каждый из этих добровольцев, чтобы получить допуск к эксперименту, прошел с десяток самых разных медкомиссий. Рассказывает заведующая лабораторным отделением филиала госпиталя им.Н.Бурденко Наталья Позднякова:

- Прежде чем отобрать добровольца на испытание вакциной, он проходит полный комплекс исследований - лабораторных, клинических и других. Для того, чтобы выявить все возможные патологии у него. И только после того, когда мы уже комплексно обследовали пациента, тогда мы можем рекомендовать его для участия в эксперименте.

Для военнослужащих (участников испытаний) был выделен отдельный изолированный медицинский корпус на территории 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Там специалисты войск РХБЗ провели полную дезинфекцию всех помещений, включая палаты, лаборатории и кабинеты. Продезинфицировали и автобусы, в котором добровольцев доставили на объект. Их поместили на 14-дневную изоляцию, чтобы избежать занесения инфекции участникам эксперимента и медицинскому персоналу. Гражданских же добровольцев разместили таким же образом в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Если после двух недель изоляции состояние здоровья добровольца не будет вызывать сомнений, каждому из них будет введена экспериментальная вакцина.

ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

У специалистов 48-го НИИ Минобороны я допытывался, какова все же «стратегическая цель» эксперимента. Мне ответили, что клиническое исследование имеет целью получить ответы на два важнейших вопроса. Первый - является ли вакцина безопасной и как хорошо она переносится. И второй - насколько она является иммуногенной, то есть насколько после введения вакцины организм сможет выработать защитный уровень антител.

- А если что-то пойдет не так? – спросил я ученых. Мне ответили, что с первой же минуты после ввода вакцины состояние каждого добровольца будет находиться под тотальным и непрерывным контролем врачей. И в случае каких-то даже малейших негативных отклонений моментально будут приниматься необходимые меры.

Каждый из добровольцев, чтобы получить допуск к эксперименту, прошел с десяток самых разных медкомиссий.Фото: Алексей БУЛАТОВ

СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТА

Состояние всех испытуемых будет ежедневно контролироваться врачами.

Им измерят артериальное давление, пульс, температуру, снимут целый «букет» других специальных показателей. Для чистоты эксперимента к испытаниям после углубленного медобследования допустят только тех, кто подтвердит, что состояние их здоровья подходит необходимым требованиям. А тех, у кого выявят мешающие испытанию вакцины отклонения, заменят на новых добровольцев.

ОРУЖИЕ ПРОТИВ ЗАРАЗЫ

Вакцина для эксперимента – это лекарство «совместного производства» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи и специалистов одного из НИИ Минобороны РФ.

- Эффективность и безопасность этого препарата была доказана как на крупных лабораторных животных, так и мелких— сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны РФ Сергей Борисевич, - следующим этапом стали клинические испытания вакцины на организме человека.

У врачей-специалистов госпиталя я попытался выпытать, что представляет собой экспериментальная вакцина и как она «работает»? Мне растолковали, что это так называемая рекомбинантная вакцина, созданная при помощи генной инженерии. Она работает по тому же принципу, что и другие вакцины от вирусов последних лет, - например, Эболы или геморрагической лихорадки. В безопасных дозах патоген вводится в организм, запуская тем самым иммунную систему. Организм сам побеждает вирус и вырабатывает при этом стойкий иммунитет.

Клинические испытания отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции российские военные медики планируют завершить к концу июля. Несмотря на то, что испытания препарата на человеке еще только начались, ученые уверены, что эксперимент докажет стопроцентную эффективность новой вакцины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782842" frameborder="0"></iframe> В Минобороны объявили о начале испытаний вакцины от COVID-19.Для испытаний вакцины отобрали 50 военнослужащих, среди них пять женщин, 10 медицинских работников, в том числе трое врачей

ПО ТЕМЕ

Минобороны выбрало добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

Среди 50 военнослужащих в клинических испытаниях участвуют 5 женщин (подробности)

50 храбрых: Как военные добровольцы первыми испытают на себе вакцину от коронавируса

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец выяснил подробности создания и испытания российской вакцины (подробности)