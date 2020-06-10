2020-06-10T12:23:45+03:00
Политика

Вадим Карасев: Над заявлениями Саакашвили о распаде Украины у нас смеются

Зачем бывший глава Грузии и Одессы, ныне отвечающий за украинские реформы, говорит о возможном расколе государства
Игорь ЯКУНИН
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Саакашвили сегодня работает фактически как спикер власти.Саакашвили сегодня работает фактически как спикер власти.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В недавнем прошлом президент Грузии и руководитель Одесской области в эфире одной из украинских телекомпаний заявил о том, что есть опасность распада страны — и угроза исходит из таких мест, как Одесса, Харьков, Днепропетровск, Николаев.

«КП» обратилась за комментарием к известному украинскому политологу Вадиму Карасеву.

- Саакашвили предупреждает в прямом эфире о вероятном распаде страны, где он сейчас живет и работает. Насколько серьезно можно относится к его заявлениям?

- Есть контекст — такие заявления происходят в русле борьбы центральной власти с местным самоуправлением. Прежде всего с мэрами крупнейших городов — Одессы, Харькова, Днепра. И Киева. Важно, что осенью грядут местные выборы. Это выборы мэров и местных советов — и «Слуга народа» может проиграть эту кампанию.

- В украинской политической элите раскол?

- Главный сегодня украинский политический раскол расположен по линии Центральная власть — Местное самоуправление. В условиях карантина мэры успели набрать большой политический вес. Во время всех этих антивирусных мероприятий. Они стали не просто местными лидерами, а кое-кто чуть ли не национальными.

- Например?

- От Кличко в Киеве до Филатова в Днепре. На фоне слабой центральной власти и невнятной анти-коронавирусной политики мэры выходят на первый план. Не будь местных выборов в октябре — на это смотрели бы более спокойно. Менее истерично и менее радикально. Но вопрос о том, чтобы «сбить» местных мэров и провести своих. И свой состав в местные советы мегаполисов — отсюда эта тема о «возможном распаде» и накручивается. Несколько дней назад президент сказал, что главы больших городов — это мэры-сепаратисты. Такой ярлык.

- Зеленский устами Саакашвили предупреждает мэров, чтобы не «шалили»?

- Мэры противостоят центру в рамках своих полномочий. На фоне слабой центральной власти политика сильных мэров выглядит как неуважение в этой самой верховной власти. И к президенту — который в ответ на это и наклеил им сразу ярлык сепаратистов…

- Заявление Саакашвили — это прямая угроза главам регионов?

- Это не предупреждение, это нагнетание. Саакашвили сегодня работает фактически как спикер власти. Серьезных административных полномочий у него нет. И его задача — ходить и пугать общественность. Способствовать тому, чтобы испугался избирателя и проголосовал за «Слугу народа» на местных выборах.

- А вообще фигуру экс-лидера Грузии и бывшего губернатора Одессы сейчас на Украине воспринимают всерьез?

- Все уже знают — что это все одни слова. И понимают, что Мишико сейчас работает как политтехнолог власти. А не как серьезный политик. Его заявления превращаются в такой «белый шум».

- Но ему же поручено заниматься реформами — для чего его привлек штаб Зеленского?

- Ну какие реформы? Его работа — такие вот заявления. Главное, чтобы он не стал делать выпадов против действующей власти - как практиковал при Порошенко. И чтобы не требовал себе реальных полномочий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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