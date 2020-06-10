2020-06-10T12:43:17+03:00
Экономика

Жильцы многоэтажек получат в собственность клумбы и детские площадки

Разбираемся, зачем это нужно
Елена ОДИНЦОВА
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Благоустройство дворов в соответствии с госпрограммой должно происходить исключительно по решению общего собрания собственников жилья в доме.Благоустройство дворов в соответствии с госпрограммой должно происходить исключительно по решению общего собрания собственников жилья в доме.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сооруженные во дворах за счет госбюджета детские и спортивные площадки, лавочки, клумбы и прочие подобные элементы благоустройства разрешат передавать в общую собственность жильцов многоэтажек. Каких-то дополнительных собраний и решений по этому поводу проводить и принимать не потребуется.

Такой законопроект — с изменениями в Жилищный кодекс — депутаты, возможно, уже рассмотрят на заседании Госдумы сегодня, 10 июня.

Зачем жильцам в собственности клумбы? И не потребует ли это каких-то лишних расходов?

- Речь идет о тех клумбах и площадках, которые создаются по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», - объяснила «КП» исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. - По этой программе выделяются бюджетные деньги на благоустройство дворов. Но процесс передачи жителям плодов этого благоустройства не был законодательно урегулирован. Поэтому потребовался дополнительный законопроект

Лавочки и детские площадки устанавливаются за счет бюджетных денег, но дальнейшее обслуживание — уже за счет жилищных платежей жителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лавочки и детские площадки устанавливаются за счет бюджетных денег, но дальнейшее обслуживание — уже за счет жилищных платежей жителей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как разъясняет эксперт, все, что есть на придомовой территории и считается общей долевой собственностью владельцев квартир в многоэтажке, и так обслуживается за их счет — затраты включаются в тариф на жилищные услуги. То есть о какой-то новой статье в платежке речь не идет. Но если во дворе раньше был один бурьян, а теперь появились детская и спортивная площадка, десяток лавочек и клумбы с цветочками, расходы на поддержание двора в цивильном состоянии, естественно, увеличатся.

Иными словами, сами лавочки и детские площадки устанавливаются и сооружаются за счет бюджетных денег. Но дальнейшее обслуживание — уборка, покраска, полив цветочков — уже за счет жилищных платежей жителей. Так было и раньше, но не было конкретной госпрограммы, по которой деньги стали выделяться именно на дворы.

- Но благоустройство дворов в соответствии с госпрограммой должно происходить исключительно по решению общего собрания собственников жилья в доме. Жильцы, в частности, должны решить, что именно из объектов благоустройства им нужно во дворе. И подать заявку. Сделав это, они тем самым берут на себя ответственность и за содержание своих будущих лавочек с клумбами и увеличение тарифа, - разъясняет Светлана Разворотнева.

То есть если вам вдруг «причинили добро» без решения общего собрания, это нарушение законодательства. Но, как утверждает Разворотнева, обычно люди не против нормального благоустройства, и в таком случае даже не возражают против небольшого увеличения тарифа, поскольку понимают, куда идут их деньги. Более того, в некоторых регионах заявок от домов уже значительно больше, чем выделенных на благоустройство дворов бюджетных денег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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