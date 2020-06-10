Вместо увольнения сотрудникам предложат сделать ремонт на предприятии

Есть в предложенном премьером Мишустиным плане по спасению отечественной экономики такой пункт - «возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ, а также временной занятости для работников, находящихся под риском увольнения».

Эта формулировка вызывает в голове массу вопросов. Что за работы такие? Кого на них будут загонять? И сколько за это платить?

- Вообще такие нормы впервые были опробованы еще в 90-х годах прошлого века, я тогда работал в минтруде и как раз разрабатывал эту систему, - рассказал «КП» проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Такая система была предложена, чтобы не увольнять работников.

Ее пускали в ход и во время кризисов 2008 и 2014 годов.

Многие регионы разработали собственные нормы для такой поддержки. Сейчас финансовые затраты на организацию помощи может взять на себя федеральная власть.

- О том, чтобы снова применить такую меру поддержки просили многие регионы, особенно, те, где уже есть либо ожидается высокий уровень безработицы, - рассказал «КП» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В ЧЕМ СУТЬ

Чиновники предлагают бизнесу два способа переждать тяжелые времена.

Можно ввести временную занятость – заключить с работником договор на неопределенное время. С согласия сотрудника, разумеется. Такой режим не может длиться дольше 9 месяцев. Все это время работнику должны платить не меньше МРОТ – 12 130 рублей. Вариант временной работы – неполный рабочий день.

А можно направить сотрудников на временные работы. Это выход для тех, у кого производство встало, и делать на работе откровенно нечего. Грабли в руки бухгалтерам или токарям можно вручить не более чем на полгода. Деньги те же – не меньше МРОТ.

Самое главное: госпомощь будет оказываться не всем работникам, а только тем, кому всерьез грозит увольнение. Например, предприятие работает с отечественными и импортными поставщиками. Импорт из-за коронавируса встал — над менеджерами и переводчиками, а возможно, и наладчиками, если речь идет об оборудовании, нависла угроза увольнения. Вот им и может помочь до лучших времен временная занятость или общественные работы.

Госпомощь будет оказываться не всем работникам, а только тем, кому всерьез грозит увольнение.Фото: Анастасия ОСИПОВА

ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ?

- Изначально общественные работы организовывались на предприятии, - говорит Сафонов. - Облагораживание территории, ремонт зданий и сооружений, технологическая настройка оборудования. Работодатель подавал пофамильные списки — все выплаты учитывались персонально.

Общественные работы на родном предприятии, возможно, сохранятся и в новом плане — он пока не доработан. Но спрашивается, почему государство должно платить за работы, которые производятся за заводской проходной.

- В нормальных, не кризисных условиях, предприятие все внимание уделяет работе на прибыль, а позаботиться об инфраструктуре некогда, - говорит Сафонов. - А когда работа стоит, такая возможность появляется. Это пойдет на пользу предприятию — комфортнее будут условия труда. Выгодно и власти — кризис закончится, а улучшение условий работы приведет к росту показателей и, соответственно, росту налогов, которые отчисляет предприятие на федеральный и местный уровни.

Второе направление общественных работ — это уборка городских улиц, посадка деревьев и кустов, покос травы. А могут и на сельхозработы послать — картошку собирать или другие овощи-фрукты.

ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО НУЖНО

Главное в этой ситуации, конечно же, не урожай и не свежевыкрашенная проходная.

- Главное, не допустить безработицы, - говорит Нилов. - Это невыгодно ни работникам, ни работодателям, ни регионам. Субъекты федерации должны платить за безработных в фонд обязательного медицинского страхования — это нагрузка на бюджет. Платится пособие по безработице из федеральной казны. Если предприятие закрывается, это влияет на экономику региона и на оценку работы губернатора.

МОЖЕТ, ВЫГОДНЕЕ УВОЛИТЬСЯ?

Ситуация получается довольно абсурдная: можно потерять работу из-за коронавируса, сидеть дома и получать 12 130 рублей пособия, а можно за те же деньги красить стены и полоть грядки. Стоит ли напрягаться?

- Но нужно ли это самому предприятию — платить работникам месячное выходное пособие, оплачивать два месяца безработицы? - задается вопросом Сафонов. - Получать на время кризиса дотацию от государства представляется выгоднее. А что касается работника, то далеко не каждый в период кризиса найдет стоящее дело.

Объявить сокращение поначалу минтруд запретил, но сейчас ведомство разрабатывает новый проект, и запрет, похоже, будет снят.

Не исключено, что занятым на общественных работах все-таки добавят денег.

- По временной занятости и общественным работам, как мне представляется, должны платить в размере 1,5 МРОТ, - считает Нилов.

Расходы должны распределяться между центром и регионами.

- От государства - один МРОТ, плюс региональные надбавки, - такую формулу предложила «КП» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

А по мнению Сафонова, еще и предприятие может добавить.

В итоге с миру по нитке получится для работника вполне ощутимая поддержка, чтобы не было искушения все бросить.

- Например, в Приморском крае предприятия могут получить максимально возможный размер субсидии в размере до 23,6 тысяч рублей за одного участника общественных или временных работ, - сказал «КП» омбудсмен по вопросам соблюдения трудового законодательства, член Генсовета Партии Роста Дмитрий Порочкин.

А главное, что отправленные на общественные работы остаются при своих рабочих местах. Когда кризис минует, и дела у предприятия наладятся, они без каких-либо проволочек вернутся к своим прямым обязанностям.

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