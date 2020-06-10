Роджер Федерер пропустит остаток сезона

Рекордсмен по количеству побед в турнирах Большого шлема, швейцарец Роджер Федерер, воспользовался паузой в соревнованиях и решил поправить свое здоровье. Теннисист, которому в августе исполнится 39 лет, сообщил, что он сделал повторную артроскопическую операцию на правом колене. Первое хирургическое вмешательство, проведенное в феврале, не устранило всех проблем, и он продолжил лечение.

Кстати, похожая травма у Федерера уже была в 2016 году, после чего его уже отправляли на пенсию. Но виртуоз ракетки триумфально вернулся в тур в 2017 году, выиграв еще три турнира Большого шлема. Теперь у него в таких титулов - 20.

"Я буду с нетерпением ждать возвращения в тур в начале сезона 2021 года. Сейчас, как и в преддверии сезона 2017 года, я планирую потратить необходимое время, чтобы быть на 100% готовым играть на своем самом высоком уровне», - сказал 38-летний швейцарец, который за это время может лишиться своего лидерства.

Дело в том, что испанец Рафаэль Надаль (тоже 20 побед), в этом сезоне еще сможет играть на US Open, старт которого намечен на 30 августа. И на своем любимом Открытом чемпионате Франции (перенесен на 20 сентября). Если, конечно, не пойдет вторая волна пандемии…

А в спину им дышит более молодой Новак Джокович (17 побед), который может сократить отставание до минимума.

При этом теннисные специалисты считают, что эта пауза все равно пойдет Федереру на пользу, поскольку он все равно бы не считался фаворитом ни в Нью-Йорке, ни, тем более, на грунтовых кортах Парижа, где он смог победить только один раз (в 2009 году). Но обозреватели отмечают, что пропуск остатка сезона повлияет на шансы Федерера обогнать американца Джимми Коннорса, имеющем рекордные 109 титулов во всех турнирах АТР. В настоящее время у Федерера их 103.