«Папа, я так хочу, чтобы Платошка жил у вас»: отец рассказал о просьбе Жанны Фриске перед смертью

Родители певицы и ее младшая сестра поздравили мальчика через Инстаграм. Наталья Фриске написала очень трогательное письмо: «Когда ты ещё сидел в животе у мамочки, я услышала, как бьется твоё сердечко, и плакала от счастья. Знай мой любимый, я верю, что наступит тот день, когда ты все поймёшь, и придешь к нам, а мы наберемся терпения, и будем тебя ждать. Твои дедушка Вова, бабушка Оля и тетя Наташа».

Передать письмо в руки Платону пока не получается. Отношения с отцом мальчика Дмитрием Шепелевым по-прежнему, мягко говоря, не очень хорошие. И ничего другого не остается, как ждать и надеяться…

Столько времени прошло (в июне исполнится 5 лет, как Жанна Фриске ушла из жизни), а между самыми близкими ей людьми – глухая стена непонимания. Взаимные претензии, обиды, подозрения происходят в основном из-за имущественных споров. По мнению родителей Жанны, Дмитрий Шепелев слишком активно тратит деньги Платона, которые мальчику достались от матери.

- У Жанны был банковский счет в Америке, который после ее смерти был разделен на трех наследников – нас с женой и на Платона, - рассказал нам отец Жанны Владимир Борисович Фриске. - На этом счету было 450 тысяч долларов. Мы отказались от своей доли в пользу внука. И вот я узнаю, что за прошлый год с этого счета снято больше 43 тысячи долларов. И траты какие-то странные – то на детский костюмчик, то еще на какие-то пустяки. В Америке довольно трудно брать деньги ребенка, которые тот унаследовал, но видно это как-то удается через американских адвокатов. В России, по моей информации, такая же история. Мальчик нужен своему отцу для того, чтобы распоряжаться его имуществом. Насколько я знаю, нашу часть загородного дома, которую Шепелев выкупил (эта часть находилась под арестом по решению суда – Ред.), он оформил на себя, а не на Платона. Откуда взялись у него деньги?..

Дом, о которой вспомнил Владимир Борисович, – это тот самый загородный коттедж площадью в 400 кв.м. с участком в деревне Крюково Истринского района. В свое время он был оформлен на Жанну и Дмитрия Шепелева. По словам Владимира Борисовича, покупку дома (якобы он стоил 1 миллион 200 тысяч долларов) полностью оплатила Жанна. Шепелев обещал отдать половину суммы. Но Жанна тяжело заболела, ей было не до взаимных расчётов, она боролась за жизнь. После ее смерти ее половину унаследовали родители и сын Платон. Вторая половина - имущество Шепелева.

- Мало того, что он так и не отдал деньги за свою половину дома, так еще и нашу часть забрал. И вы его называете порядочным человеком? – возмущается Владимир Борисович.

Напомним, что половина дома (как и другое имущество Жанны Фриске) была арестована, год назад ее выставили на торги. Ее выкупил почти за 8 миллионов рублей Дмитрий Шепелев. Эти деньги пошли на погашение части долга в 21,6 миллиона рублей, которые наследники Жанны Фриске должны были заплатить Русфонду по решению суда.

- 8 миллионов, которые Шепелев заплатил Русфонду, скорее всего - из наследства Платона, - продолжает Владимир Борисович. - Но мы, знаете ли, тоже бдим - написали встречный иск в суд. Теперь на этот дом в деревне Крюково наложен арест. Я собираюсь обратиться в опекунский совет, чтобы заморозили счета Платона, иначе ребенка останется «без штанов» к своему совершеннолетию.

Понятно, что подобные разборки не делают отношения родственников добрыми. И нет ничего удивительного в том, что поздравлять внука с днем рождения приходится через Инстаграм.

- Моя жена, бабушка Платона, очень переживает, что не видится с внуком, - сказал в заключении Владимир Борисович. – Мы потеряли любимую дочь, лишились общения с внуком, которого она родила для нас. В последние дни жизни Жанна говорила мне: «Папа, я так хочу, чтобы Платошка остался у вас, чтобы жил в вашем доме». Она хотела, чтобы Платона воспитывала не только тетя Наташа (младшая сестра Жанны Фриске – Ред.), но и Оля Орлова, его крестная и ближайшая подруга Жанны. Оля была рядом с ней в течении всей ее болезни и помогала больше других.

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Родители Жанны Фриске поздравили единственного внука с днем рождения

К сожалению, по сложившейся традиции дедушка и бабушка по линии матери, а также родная тетя мальчика - Наталья Фриске, поздравили его через Инстаграм. По-прежнему, связь с единственным внуком и племянником – сыном Жанны Фриске от Дмитрия Шепелева – они, увы, не поддерживают. Наталья Фриске написала трогательное письмо мальчику на своей страничке в соцсети. (подробности)