Врач рассказала, какие «прохладительные» напитки категорически нельзя пить в жару

В жару, зной очень важно восполнять потери жидкости, которую мы активно теряем при дыхании, потовыведении и т.д. Обезвоживание ведет к серьезным проблемам со здоровьем - сгущению крови, усложняет работу сердца, может вызвать сознания. Особенно опасно обезвоживание для детей и пожилых ослабленных людей. Для них потеря влаги от обычной жары может стать смертельной.

Но что пить? Это вопрос вопросов – вариантов масса, казалось бы, выбирай, что тебе по вкусу, и утоляй жажду. Однако многие «прохладительные» и «освежающие» напитки не прохлаждают и не утоляют жажду. А наоборот, еще сильнее обезвоживают. Вот антирейтинг таких напитков, который нам помогла составить известный врач-диетолог Елена Соломатина.

Жажду такие соки почти не удовлетворяют.Фото: Shutterstock

1 Газировка, пакетированный сок, квас в пластиковых бутылках.

Все перечисленное, несомненно, является самым популярным и самым раскупаемым жидким товаром во время жары. Однако, как говорит наш эксперт, жажду такие напитки утоляют плохо. Все дело в большом количестве сахара, который вбухивают в них производители. Например, как предупреждает Елена Соломатина, в коле содержится аж пять кусков сахара на стакан! И это очень плохо, поскольку сахар, как говорит Елена Саломатина, сгущает кровь. А у нас во время жары и так происходит сгущение крови, количество кислорода в ней падает и сахар быстро всасывается, что отнюдь не полезно. К тому же во всех этих напитках очень много кофеина, который способствует вымыванию жидкости из организма. А значит, жажда после стакана газировки только увеличивается.

Примерно та же история и с большинством пакетированных соков. В них очень много сахара, а еще всевозможные добавки, красители и консерванты. И поэтому жажду такие соки почти не удовлетворяют. Впрочем, если вам уж очень хочется попробовать такого сока, то Елена Саломатина советует пить такие соки, разбавляя их водой.

Что касается кваса в бутылках, то во многих случаях под видом кваса продается самая обыкновенная газировка, которой при помощи различных химических добавок придается знакомый вкус кваса. То есть это просто вода плюс красители, подсластители, консерванты. И такой «квас», разумеется, жажду удовлетворить не способен, поскольку для этого нужно натуральное брожение.

Алкоголь очень быстро выводит жидкость из организма.Фото: Shutterstock

2 Пиво, вино

Употреблять спиртное в жару Елена Саломатина категорически не рекомендует. Хотя многие предпочитают жарким полднем освежаться ледяным пивом, холодным белым вином (а кто-то и запотевшей от холода рюмочкой «беленькой» - но это, конечно, особый случай).

Но алкоголь очень быстро выводит жидкость из организма. Организм воспринимает спиртное как токсин и старается как можно скорее от него избавиться. Отсюда — повышенное мочеотделение. И таким образом принятие спиртного усиливает обезвоживание. Согласно данным ученых, при употреблении алкоголя человек теряет на треть больше жидкости, чем употребляет. К тому же положение усугубляется и тем, что алкоголь нарушает работу гипоталамуса — области головного мозга, которая контролирует температуру тела. Поэтому, даже потягивая ледяной алкогольный коктейль, надеясь освежиться, вы только сильнее нагреваетесь. А значит, потребность организма в воде и желание пить только усилятся.

Но если все-таки вам очень хочется выпить или есть весомый повод отметить, то Елена Саломатина предлагает вспомнить пример Греции, где принято пить сухое красное вино, разбавляя его водой. Таким образом вы и вина попробуете и от обезвоживания свой организм спасете.

Кофеин блокирует действие диуретического гормона, который отвечает за удержание жидкости в организме.Фото: Shutterstock

3 Айс ти, айс кофе, фраппе, фраппучино

По простому, это чай со льдом, кофе со льдом в разных вариациях.

Чай и кофе Елена Соломатина относит к нежелательным напиткам. Дело в том, что кофе и оба вида чая (и черный, и зеленый) содержат кофеин. А это вещество блокирует действие диуретического гормона, который отвечает за удержание жидкости в организме, в результате эти напитки действуют как мочегонное, и организм обезвоживается. А еще, когда мы пьем обычный, не ледяной, чай, нередко потеем. Организм, кстати, в этом случае охлаждается, но количество жидкости в нем уменьшается. К тому же, как предупреждает Елена Соломатина читателей, из организма под действием чая или кофе выводятся не только вода, но и соли вместе с электролитами. А потеря электролитов может привести к ухудшению самочувствия, слабости и даже тепловому удару. Но если вам все-таки очень хочется несмотря на жару, выпить чашечку чая или кофе, то, как советует Елена Соломатина, затем следует выпить две чашки простой воды. И тогда баланс жидкости в вашем организме сохранится.

ВАЖНО!

Всемирная организация здравоохранения считает чрезмерное употребление сахара во всем мире одним из главных провокаторов глобального ожирения планеты. Причем газированные напитки, сиропы, пакетированные соки и кондитерские изделия – одни из самых «сахаронасыщенных» продуктов. Потребление сахара не должно превышать 10 процентов дневного калоража взрослого человека – это примерно 12 чайных ложек сахара. Причем во всей еде, включая уже готовую – как, скажем, хлеб, соленья и т.д. Желательно же снизить потребление сахара до 5 процентов суточной калорийности, то есть до 5 – 6 чайных ложек в день. Но ведь в одном стакане газировке их уже примерно 5!

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