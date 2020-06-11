Хоронить наши корабли «Союз» еще рано!

«Россия летает в космос на старье». Эта мысль активно продвигается в СМИ, об этом же ерничают российские и зарубежные «эксперты». В унисон им вторит эксцентричный, удачливый и без сомнения харизматичный глава SpaceX Илон Маск. Неужели космический корабль «Союз» не соответствует современным реалиям и ему пора занять место в музее?

Большинство людей вряд ли найдет визуальное отличие «Союза» эпохи Сергея Королёва от нынешнего: они действительно очень похожи. Внешне. Но внутренние системы корабля претерпели серьезную модернизацию. Плюс к ним добавил принципиально новые элементы. Я могу говорить об этом с уверенностью, поскольку за свою космическую карьеру я изучал и летал на 4-х различных модификациях «Союза».

Первым был «Союз ТМ» (ТМ – транспортный модицифированный) — именно с него я начал изучение космических кораблей. На нём была установлена аппаратура сближения «Курс» вместо устаревшей аппаратуры «Игла». Новые алгоритмы управления, новые принципы обработки сигналов, современная элементная база, серьёзное снижение веса аппаратуры. Там же была сконструирована новая двигательная установка комбинированного. Эта модификация стала основной рабочей лошадкой для доставки экипажей на орбитальную станцию «Мир».

Но я готовился полететь на МКС. Наши американские коллеги, летая на челноках, имели возможность взять в экипаж людей повыше и с бОльшей массой тела. Исходя из этого нашим коллегам из «Энергии» была поставлена задача по разработке следующей модификации корабля – «Союз-ТМА» (ТМА – транспортный модицифированный антропометрический).

В этой версии появились новые кресла космонавтов, произошла перекомпоновка оборудования внутри спускаемого аппарата, доработана его конструкция. Разработан абсолютно новый пульт космонавтов «Нептун МЭ» меньшей массы и габаритов с цифровым интерфейсом: казалось бы, это мелочь, но она намного упростила нам работу. Помимо этого, была модернизирована система приземления для обеспечения мягкой посадки спускаемого аппарата увеличенной массы. Внедрена новая современная система записи информации для регистрации и сохранения телеметрической информации. И самое главное – доработан контур управления спуском. Благодаря этому среднестатистическая точность штатной посадки составила – 8 км при заданных 28 км. На «Союзе ТМА-12» я выполнил свой первый космический полёт.

Члены основного экипажа космического корабля "Союз ТМА-12": Йи Сойон, Сергей Волков и Олег Кононенко (слева направо) во время тренировки экипажа космического корабля "Союз ТМА-12", март 2008 года. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Казак

Следующие два полета состоялись на «Союзе» с шифром модификации ТМА-М (ТМА-М – транспортный модифицированный антропометрический – модернизированный). «Союз ТМА-03М» и «Союз ТМА-17М». Самой глубокой модернизации подверглась система управления движением и навигации с внедрением новой цифровой вычислительной машиной. Это позволило существенно расширить возможности управления кораблем. Благодаря чему моя дорога к МКС от момента старта до стыковки в третьем полете составила 4 витка вместо 48 часов, как в первых двух. Была внедрена цифровая система передачи телеметрической информации, модернизирована система связи и пеленгации, позволяющая определять координаты места посадки с помощью спутниковых систем «Коспас-Сарсат» и «GPS-Глонасс». Введен информационный обмен между компьютерами станции и корабля. Установлены дополнительные панели противометеоритной защиты «Союза».

Во время полёта на «Союзе ТМА-17М» я одним из первых использовал планшетный компьютер с бортовой документацией в электронном виде.

Все эти модернизации никак не сказались на надежности корабля. Например, повышенная энерговооруженность системы электропитания позволила во время моего третьего старта успешно выполнить полет к МКС по 4-х витковой схеме даже с учетом того, что одна панель солнечных батарей не раскрылась.

Летчик-космонавт Олег Кононенко. Фото: РОСКОСМОС

Четвертый старт — и опять новая модификация, на этот раз «Союз МС-11» (МС - модернизированные системы). Даже не модификация, а, по сути, абсолютно новый корабль. Информационный обмен бортового комплекса для оптимизации управления и взаимодействия систем корабля, измененная схема размещения двигателей причаливания и ориентации… Это позволяет выполнить программу полета при отказе любого двигателя. И самое главное – в состав системы управления движением введена аппаратура спутниковой навигации. Значит, можно быстро измерять орбиту и позиционировать корабль относительно МКС без участия Центра управления полетами. Разработан и установлен новый измеритель угловых скоростей, позволяющий определять ориентацию корабля на всем участке выведения на ракете. Управление кораблем и контроль его бортовых систем в ЦУП на любом участке орбитального полета обеспечивается космической системой ретрансляции «Луч».

Тот же «Союз МС-11» впервые в истории пилотируемых транспортных кораблей был оборудован аппаратурой Wi-Fi: тогда было испытано новое программное обеспечение для передачи данных из центральной вычислительной машины корабля в компьютерный планшет космонавта по беспроводной связи. Управление спуском ведется «на цифре»: никаких аналоговых и гироскопических приборов 60-летней давности там нет. Все это вместе с ракетой-носителем «Союз-2.1а» позволило реализовать сближение к МКС всего за 2 витка.

Для космонавтов корабль «Союз» был и остается надежной рабочей машиной, способной выполнить все необходимые задачи. Конечно, и его время придет: нет такой техники, которую можно однажды создать и использовать до бесконечности.

Но «хоронить» «Союз» при жизни точно не стоит.

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