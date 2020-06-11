Планета может остаться без насекомых: фейк или реальность

Соседство человека и насекомых похоже на военные действия уже давно, с тех пор, как началась битва за урожай и одни насекомые стали людям не угодны, а другие, те, что опыляют культурные растения, напротив, возвелись в почет.

Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова опубликовал исследование, согласно которому количество наземных насекомых в мире сокращается на 0,92% в год, что соответствует примерно 24% за 30 лет. В то же время количество насекомых, обитающих в пресной воде, ежегодно увеличивается в среднем на 1,08%. Это результаты крупнейшего на сегодняшний день исследования по изменению численности насекомых, включающих в себя 1676 точек исследований по всему миру, опубликованные в журнале Science. Это совместный проект ученых из Немецкого центра интегративных исследований биоразнообразия (iDiv), Лейпцигского университета (UL), Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

За последние несколько лет был опубликован ряд исследований, которые показывают резкое снижение численности насекомых во времени. Наиболее угнетающие данные из заповедников в Германии показали значительное снижение биомассы летающих насекомых (снижение на 75% за 27 лет). Это исследование было опубликовано в 2017 году и вызвало бурю в СМИ. Тогда впервые заговорили про «апокалипсис насекомых».

Так что же происходит на самом деле и законно ли экологи бьют тревогу?

Международная группа ученых объединила усилия для сбора данных из 166 долгосрочных исследований, проведенных в 1676 местах по всему миру в период между 1925 и 2018 годами, для изучения тенденций численности насекомых (количество особей, а не видов). Когда тенденции по всему миру были объединены, исследователи смогли оценить, как общая численность насекомых менялась в среднем с течением времени. Они обнаружили, что для наземных насекомых (насекомых, которые проводят всю свою жизнь на суше, таких как бабочки, кузнечики и муравьи) в целом, среднее снижение составило 0,92% в год.

В Германии исследования показали значительное снижение биомассы летающих насекомых.Фото: EAST NEWS

Доктор Рул ван Клинк, ученый из Немецкого центра интегративных исследований и Лейпцигского университета считает, что, хотя 0,92% может казаться не таким уж большим показателем, но на самом деле это означает, что насекомых станет меньше на 30% за 30 лет и на 50% меньше за 75 лет.

- Уничтожение насекомых происходит тихим способом, и мы не обращаем внимание на изменения за год или два, - говорит доктор Рул ван Клинк.

В то же время исследования насекомых, которые проводят часть своей жизни в воде, таких как мошки или поденки, показали среднегодовое увеличение на 1,08%. Это соответствует увеличению на 38% за 30 лет. Положительная тенденция была особенно сильна в Северной Европе, на западе США и с начала 1990-х годов в России.

Авторы предполагают, что изменения, наблюдаемые в России, связаны со снижением масштабов промышленного производства. Что происходит с насекомыми и чем дисбаланс может обернуться для человека? Специально для «КП» ситуацию прокомментировал энтомолог, научный сотрудник кафедры Общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский.

- Насекомые – наибольшая по числу видов группа живых существ на нашей планете. Чаще всего люди обращают внимание на кровососущих паразитов, вредителей сельского хозяйства и продуктов питания или просто на больших и ярких насекомых. Но абсолютное большинство этих существ скрыто от наших глаз, выполняя при этом множество важных функций в самых разных экосистемах. Вот почему изучение изменения численности насекомых и их видового разнообразия действительно помогает нам понять, насколько сильное воздействие человек оказывает на окружающую среду.

Но посчитать численность насекомых гораздо сложнее, чем, например пересчитать в лесу волков или кабанов.

Но уже абсолютно ясно: на тех территориях, где воздействие человека особенно сильно, разнообразие и численность насекомых неуклонно снижаются. Так, например, происходит в городах. А поскольку насекомые активно участвуют в формировании почвы, критически важно сохранять в городах места, где насекомые могут нормально существовать. Однако делать апокалипсические выводы пока, по счастью, рановато.

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