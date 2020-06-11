Доигрался: Михаил Ефремов грубо нарушил домашний арест

После страшной аварии, унесшей жизнь человека, имя Михаила Ефремова у всех на устах. С 9 июня актер находится под двухмесячным домашним арестом. За смертельное ДТП, совершенное под наркотиками и алкоголем, ему придется ответить по статье УК - Ефремову грозит до 12 лет за решеткой.

Сайт kp.ru собрал все новости о знаменитом арестанте на 11 июня 2020 года.

Стал самым популярным актером

Михаил Ефремов возглавил рейтинг "Топ-100 самых популярных персон" на "Кинопоиске" - самом посещаемом ресурсе Рунета о кинематографе, поднявшись на 64 пункта и обойдя Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Тома Круза и Джонни Деппа. Кроме того, на первые места рейтинга подтянулись и все "причастные": Иван Стебунов, Никита и Олег Ефремовы, а также "любовница" актера Дарья Белоусова и его многочисленные бывшие жены. Впрочем, рейтинг этот меняется довольно часто, исходя из запросов зрителей, и отражает не оценку профессиональных качеств, а поисковый запрос пользователей.

Зарегистрировался в Телеграме

Сим-карта, принадлежащая Михаилу Ефремову, была использована для выхода в популярный мессенджер. Уведомление о регистрации нового пользователя пришло в 13.33 по Москве пользователям, у которых актер был добавлен в телефонную книгу, в том числе и многочисленным журналистам. Между тем, по условиям домашнего ареста, на котором обвиняемый пробудет до 9 августа, выходить в Интернет ему запрещено.

Увезли сотрудники ФСИН

Вскоре после регистрации артиста в Телеграме в его квартиру в Плотниковом переулке приехали сотрудники ФСИН. Через несколько минут арестанта под руки вывели во двор, усадили в служебную машину и увезли в неизвестном направлении. Проходя по подъезду, Ефремов был атакован вопросами дежуривших в его подъезде журналистов, но ни одного комментария актер так и не дал. Куда увезли арестанта - на допрос или же забрали из-за выхода в Сеть, пока неизвестно. Если аккаунт Ефремова подтвердится, ему светит СИЗО.

Дело о наркотиках может довести до тюрьмы

Адвокат Леонид Ольшанский рассказал kp.ru, чем грозит Михаилу Ефремову второе уголовное дело о сбыте наркотиков (ранее экспертиза показала, что актер совершил ДТП под воздействием запрещенных веществ). Теперь на актера могу завести дело по статье 228 «Незаконное приобретение и хранение наркотиков», и тогда при обвинительном приговоре он отправится уже не в колонию-поселение (это наказание за ДТП), а на реальную зону "с вышками, бараками, собаками и вертухаями", где нельзя свободно передвигаться.

Друзья оказались нарушителями

Как выяснил сайт kp.ru, ближайшие друзья Ефремова, прибывшие на место аварии в первые же минуты, сами оказались нарушителями ПДД. Так, у Ивана Стебунова нашлось 34 нарушения, большая часть из которых - за превышение скорости. Сергей Гармаш "накатал" 39 штрафов, последний - за несколько дней до фатальной аварии его друга. Генезис G80, принадлежащий артисту, пересек двойную сплошную - у Ефремова такое же нарушение обернулось трагедией.

На месте ДТП поставят отбойник

Центр организации дорожного движения поддержал предложения разделить встречные потоки на Садовом Кольце, где Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП. По словам чиновников, им поступает немало запросов на установку отбойника на этом участке. Возможно, ЦОДД организует не просто металлическое ограждение, а газон с высокими бортами, на котором будут расти деревья или кустарники.

Погибшего курьера похоронили

57-летнего Сергея Захарова сегодня проводили в последний путь. Гроб с телом покойного доставили в село Константиново под Рязанью. Там, в храме Казанской Божией матери, прошло отпевание. Как сообщает "КП-Рязань", едва гроб внесли в храм, матери погибшего Марии Ивановне стало плохо. Ее пришлось поддержать под руки ближайшим родственникам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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