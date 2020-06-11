2020-06-11T15:31:09+03:00
Звезды

"Права продлевали с доставкой на дом, а в СИЗО загремит за выход в интернет": Отвечаем на главные вопросы о деле Михаила Ефремова

"Комсомольская правда" узнала, почему актер до сих пор не на принудительном лечении от наркомании
Александр РОГОЗААнастасия ВАРДАНЯН
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Актер Михаил Ефремов, доставленный по месту прописки для отбывания домашнего ареста.Актер Михаил Ефремов, доставленный по месту прописки для отбывания домашнего ареста.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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Кажется, в деле актёра Михаила Ефремова все ясно. В ДТП он виноват. Человека погубил. И не на трезвую голову: в крови звезды экранов нашли и алкоголь, и наркотики. Но вопросов к следствию, которое только набирает обороты, у обывателей много. Мы попросили ответить на них известного адвоката Леонида Ольшанского.

- Как Ефремову удавалось продлевать водительское удовольствие?

- Просто, очень даже просто! Это не раз в день и не раз месяц и даже не раз в год нужно делать, а один раз в 10 лет. Что для этого нужно? Пройти медкомиссию. Чаще всего это очень формально: из серии "дышите, не дышите". Ещё нужны две справки из псих и нарко диспансеров. Конечно, в них на учете Ефремов ранее не состоял. Так что никак проблем у него возникнуть не могло. Больше скажу, учитывая звездность персоны, не удивлюсь, что права ему продлевали и вовсе без медосмотра и с доставкой на дом.

- Почему с таким количеством штрафов его не лишили прав?

- Сам факт штрафа - это грубое нарушение законодательства. Но! Только в том случае, если нарушение зафиксировано инспектором ГИБДД. Когда гаишник останавливает и говорит "вы проехали на красный", это да! Это можно без прав остаться. А у "нашего мальчика" были штрафы от камер фиксации нарушений. По факту, это даже не его штрафы, а штрафы автомобиля. За рулём мог быть кто угодно. И количество штрафов - это тоже не аргумент для лишения водительского удостоверения. Вот вам пример: если преступник 10 раз украл, это не суммируется и не становится убийством. Так и со штрафами. Сейчас Ефремов впервые попался и, конечно, прав его лишат надолго.

Доходный дом Бройдо, в котором актер Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Доходный дом Бройдо, в котором актер Михаил Ефремов находится под домашним арестом.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

- Почему актера отправили под домашний арест, а не в СИЗО?

- Законодательство чётко определяет критерии для той или иной меры пресечения. За экономические преступления, а также те, что совершены по неосторожности, то есть без умысла, предусмотрен домашний арест. Это как раз такой случай. Кроме того, Ефремов ранее не судим, имеет работу и прописку в Москве. Так что тут без вариантов. СИЗО ему светит, только если он сейчас у себя дома начнёт принимать гостей или будет пользоваться интернетом.

- Если в крови и алкоголь, и наркотики, почему его не отправили на принудительное лечение?

- Пока рано об этом говорить. На принудительное лечение может отправить только суд. Скорее всего, в этом случае так и будет. И это будет спасением для артиста, которому светит колония. Вместо неё он может поехать в больничку. Но это только после проведения экспертизы, и повторюсь, по решению суда.

В крови звезды экранов нашли и алкоголь, и наркотики. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В крови звезды экранов нашли и алкоголь, и наркотики.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Почему дело о наркотиках возбуждено против дилера, а не самого Михаила Ефремова, в крови которого нашли наркотики?

- У следователя по закону есть от 3 до 10 дней с момента обнаружения преступного деяния на возбуждение уголовного дела. Скажем, сегодня ему поступает информация, что в крови обвиняемого запрещенные препараты. Он спрашивает: где вы это взяли? Ефремов, наверное, не отвечает. То есть, пока непонятно. Вот следователь и возбуждает дело по статье «сбыт наркотиков». Не удивлюсь, если на самого актера заведут новое дело - статья 228, «незаконное приобретение и хранение наркотиков». Если он употребил наркотики, значит он их приобрел? А если приобрел, значит, какое-то время хранил? Наказание за приобретение и хранение - до 3 лет лишения свободы. Но главное в другом. По обвинению, которое есть сейчас, в законе прописан срок от 5 до 12 лет. Но по факту по данной статье чаще всего осуждают на колонию-поселение. Это не зона. Там человек может свободно передвигаться по определенной территории. Почти как на воле, но только нельзя выходить за периметр. А вот если появится еще и дело о наркотиках, это уже точно будет реальный срок и колония общего режима. С вышками, бараками, собаками и вертухаями.

- Что будет, если Ефремов заплатит семье погибшего?

- Еще до июня 2019 года он очень даже мог откатиться. Тогда эта статья относилась к преступлениям средней тяжести. И огромное количество дел вообще не доходило до суда. Виновники ДТП возмещали ущерб семьям, заносили взятки следователям и готово. Но сейчас это невозможно. Тяжкие дела не закрывают по примирению сторон. Как показывает судебная практика, в 100 процентах случаев назначается реальный срок заключения.

- У него есть шанс избежать уголовки за смертельное ДТП?

- Один все-таки есть. Это техническая экспертиза автомобиля Ефремова. Если она покажет неисправность рулевого управления или тормозной системы, то могут даже закрыть. Да выпил, но ДТП из-за поломки предотвратить не мог. Это банальная административка: штраф и лишение прав.

Все пьяные выходки Михаила Ефремова.Авария, в которую попал актер Михаил Ефремов, это самый трагический, но не первый результат его любви к выпивке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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