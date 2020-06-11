В Сети объявили фейковый сбор денег родственникам погибшего в ДТП с Ефремовым

Специалист по токсичной благотворительности и фейковым сборам в интернете , специальный корреспондент Русфонда Светлана Машистова провела целое расследование того, кто и что собирает жертве страшного ДТП с участием народного артиста.

- Сама авария произошла поздно вечером 8 июня. И тут же только ленивый политик, артист или селебрити не выразил в соцсетях желания помочь семье погибшего. И этот сбор обещает быть очень мощным. Во-первых, событие на устах у всей страны. Во-вторых, все, кто хочет выразить свое негодование действиями Михаила Ефремова, само-собой, могут реализовать это свое желание, перечислив денег семье. А таких негодующих очень много. Так что, по опыту, семья может собрать несколько десятков миллионов рублей.

Как выяснила Светлана, первые реквизиты появились на сайте работодателя Захарова, напомним, что он несколько лет трудился водителем в фирме по доставке продуктов «Деликатеска».

- Причем изначально они написали, что семья против публикации своих банковских реквизитов. «Детикатеска» предложила помочь семье с помощью бонусной системы своего магазина. Но позже, реквизиты все же появились. Банковские карты, начинающаяся на цифры 5368... (ВТБ) и 2202 (Сбер). Получатель, Ирина Михайловна С. И тут же эти реквизиты веером разлетелись по всему интернету. Только ленивый не написал гневный пост, подкрепленный счетами, куда перевести семье погибшего. Как выяснилось, эта Ирина не является официальной супругой погибшего Сергея Захарова. Даже фамилия у нее другая — Стерхова.

Жена или нет, но Ирина Михйловна Стерхова была на известном ток-шоу «Прямой эфир». И представилась вдовой Захарова. Плакала, выглядела очень подавленно и говорила, что не простит Ефремова никогда: «Пусть сидит!».

- Главный редактор RT Маргарита Симонян, которая у себя в соцсетях тоже писала про сбор средств на помощь семье, первой добавила уточнение, что вообще-то Стерхова — жена гражданская. А значит юридически семьей погибшего она никто. Представьте себе, муж погиб, а вместо жены деньги на похороны собирает любовница. Что-то не то, правда? Мало того, после выхода передачи сын Захарова заявил журналистам одного из телеканалов, что Ирину эту не знает. И вообще эта женщина у которой отец снимал комнату в Москве.

Интересно, что никто из непосредственных родственников Захарова в качестве получателя благотворительных средств не участвует. Зато параллельной Стерховой появились в сети и реквизиты племянника погибшего.

- Позже появилась еще одна карта. Некоего Андрея (номер карты начинается на 2200 2407), который представился общественности племянником погибшего. Скорее всего он, действительно, родственник. Но опять же не прямой. Возникает вопрос, а почему племяннику? Не жене? Не сыну? Прямым наследникам и непосредственным потерпевшим, которые имеют все права и все обязанности. Но они молчат. Возможно, конечно, что сын Виталий отрекся от гражданской жены Ирины, потому что дележка денег родственниками умершего — частое вообще у нас в стране явление.

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