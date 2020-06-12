Посол России: угроза реализации силового сценария против Венесуэлы сохраняется

- Как Вы оценивайте ситуацию в Боливарианской Республике, насколько высока вероятность использования внешними силами сложного социально-экономического положения страны для "раскачивания" ситуации и провоцирования новой попытки переворота? Есть ли опасность военной операции США против Венесуэлы?

- Имевшая место 3 мая на венесуэльском побережье вылазка вооруженных наемников, в том числе, двух американских граждан, наглядно свидетельствует о том, что некоторые внешние игроки стремятся задействовать силовые опции против законного правительства Николаса Мадуро с тем, чтобы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Венесуэле. Эта угроза, к сожалению, сохраняется, как и крайне агрессивные выпады Вашингтона в адрес боливарианских лидеров. Военная операция США на территории Венесуэлы в любой форме стала бы грубейшим нарушением международного права и имела бы необратимые негативные последствия для всего региона. Надеемся, что в Вашингтоне осознают это.

- Как Вы считаете, каковы перспективы диалога правительства Мадуро и оппозиции, а также перспективы парламентских выборов, которые должны пройти в декабре этого года? Россия участвует в какой-либо форме в контактах между различными политическими силами Боливарианской Республики?

- Россия неизменно поддерживала диалоговые инициативы в Венесуэле как единственный способ преодолеть внутриполитический кризис. В этой связи позитивно оцениваем деятельность запущенного в сентябре прошлого года "круглого стола национального диалога", в котором принимают участие представители боливарианского правительства и умеренной оппозиции. Конкретные результаты, достигнутые в рамках данной инициативы, подтверждают, что реальные перспективы достижения взаимоприемлемых договоренностей не только имеются, но и востребованы, даже по таким непростым вопросам, как формирование нового руководства Национального избирательного совета. О нашей поддержке механизму "круглого стола" говорит состоявшаяся 7 февраля в Каракасе встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его участниками.

Что касается парламентских выборов, то они должны состоятся в конце текущего года в соответствии с Конституцией и действующими нормами национального законодательства с учетом сроков полномочий представителей различных ветвей власти, включая депутатов Национальной ассамблеи. В этой связи надеемся, что ничто и никто не помешает реализации избирательных прав венесуэльского народа.

- Последние полтора года для Венесуэлы были весьма бурным временем - попытка госпереворота, падение цен на нефть, неудачное вторжение иностранных наемников. Изменилось ли содержание двусторонних отношений Москвы и Каракаса за это время, как вышеупомянутые события повлияли на сотрудничество двух стран?

- Действительно, за последние полтора года в самой Венесуэле и вокруг нее произошло много событий. Страна подверглась тяжелым испытаниям. Но самое главное, что при всех многочисленных и массированных атаках извне правительству Мадуро удалось сохранить государственный суверенитет Венесуэлы, ее независимость, спасти народ от потрясений и хаоса, в который пытались его ввергнуть нечистоплотные, а, подчас и откровенно преступные методы тех, для кого политика односторонних мер, губительных санкций, терроризирующих население, грубого попрания норм и принципов международного права стала сегодня прозой жизни, а пресловутая доктрина Монро – аксиомой в отношениях с другими государствами, в том числе и с соседями по региону.

В условиях обострения ситуации вокруг Венесуэлы в полной мере проявился и подлинно дружественный, стратегический характер отношений между нашими странами. Уплотнилась ткань двусторонних политических контактов, мы значительно нарастили координацию на международной арене, продолжают поступательно развиваться наши торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, военно-техническое сотрудничество.

- Как вы оцениваете двустороннее сотрудничество в экономике? У российско-венесуэльской торговли весьма скромные показатели, есть ли перспективы наращивания взаимодействия в этой сфере?

- Объем российско-венесуэльского торгово-экономического сотрудничества, действительно, достаточно скромный. Тому есть целый ряд причин – географическая удаленность стран друг от друга, состояние венесуэльской экономики, ее структура, складывавшаяся десятилетиями не без "заботливого" участия транснациональных, разумеется, прежде всего американских корпораций, выкачивавших венесуэльское "черное золото" в обмен на "стеклянные бусы" и фальшивые ценности, а теперь и жесткий санкционный прессинг в отношении Каракаса со стороны США и ряда западных стран.

В позитиве видим явно наметившуюся в последние годы тенденцию диверсификации двустороннего взаимодействия в материальной сфере: наряду с традиционными энергетикой и ВТС все большую долю в структуре двустороннего товарооборота занимают сельскохозяйственные товары (прежде всего, речь идет о поставках в Венесуэлу российской пшеницы) и, что особенно отрадно, высокотехнологичная гражданская продукция, в частности, отечественные лекарственные препараты, вакцины. Перспективы дальнейшего наращивания торгово-экономического взаимодействия оцениваем как весьма широкие: интерес к венесуэльскому рынку проявляют российские производители и поставщики металлургического и электроэнергетического оборудования, автомобилестроители, горнодобывающие компании. Венесуэльцы, со своей стороны, постепенно осваивают российский рынок, поставляя такие "марочные" товары своего экспорта как тропические цветы и фрукты, продукты их переработки, кофе, какао, морепродукты, ром. Их качество заслуживает самой высокой оценки.

- Отразился каким-либо образом уход "Роснефти" из Венесуэлы на двустороннем сотрудничестве с Каракасом?

- Решение ПАО "НК "Роснефть" о передаче, своих активов в Венесуэле, к числу которых относятся доли в совместных предприятиях по добыче нефти и предоставлению нефтесервисных услуг, а также торговые операции, принято. Теперь всем этим займется недавно созданная компания, находящаяся в стопроцентной собственности российского государства. Так что с точки зрения российских интересов здесь ничего не изменилось: наша страна по-прежнему остается значимым игроком на местном нефтяном рынке, плановая реализация начатых ранее совместных проектов в этой сфере продолжается. Одним словом, произошедшие организационные изменения не оказали заметного влияния на содержание российско-венесуэльского сотрудничества в энергетической области.

- В мае планировался визит Мадуро в Россию на празднование Дня Победы. С учётом предстоящего снятия карантинных ограничений, планируются ли какие-либо официальные визиты на высшем уровне?

- Хотел бы отметить, что комментировать вопросы планирования контактов глав государств - прерогатива Администрации Президента Российской Федерации. С венесуэльской стороны мы пока каких-либо уведомлений на этот счет не получали. Однако можно с уверенностью сказать, что встречи на высшем уровне обязательно будут, наши страны – стратегические партнеры.