2020-06-12T10:31:22+03:00
В мире

Полюби самого себя: мэрия Нью-Йорка продолжает учить горожан заниматься сексом в период карантина

Дополненные рекомендации сексологов опубликованы на сайте мэрии
Алексей ОСИПОВ
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Сексологи настоятельно рекомендуют отказ от поцелуев и использование защитных масок даже во время сексаСексологи настоятельно рекомендуют отказ от поцелуев и использование защитных масок даже во время сексаФото: Shutterstock
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Эпидемия COVID-19 лишний раз подтвердила, что жизнь в огромном мегаполисе не только дорога, но и небезопасна. Нью-Йорк стал самым крупным очагом коронавируса в Новом свете. Скученность населения, допотопные строения с плохой вентиляцией, перегруженная инфраструктура – все эти факторы заметно повлияли на молниеносное распространение вируса не только на сам Нью-Йорк, но и на всю Америку.

В самом начале режима самоизоляции Департамент здравоохранения Нью-Йорка опубликовал памятку «Секс и коронавирус», некоторые пункты которой могут вогнать многих в краску. Но человек разумный, который и до коронавируса знал, что мыть руки нужно тщательно и регулярно, все равно найдет в ней для себя несколько полезных советов из серии «об этом». Спустя несколько месяцев специалисты, изучив некоторые особенности COVID-19, дополнили список своих рекомендаций.

Мэрия Нью-Йорка продолжает учить горожан заниматься сексом в период карантина

Мэрия Нью-Йорка продолжает учить горожан заниматься сексом в период карантина

Кроме уже ставших привычными советов либо заниматься сексом с людьми из ближайшего окружения, преимуществ самоудовлетворения и пользы мытья секс-игрушек до и после употребления, сексологи настоятельно рекомендуют отказ от поцелуев и использование защитных масок даже во время секса. Также они настаивают на временном отказе от группового секса. А если же в карантин случится акт групповой мастурбации, то удовлетворять необходимо только себя, и непременно мытыми руками, лицо при этом также стоит закрыть защитной маской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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