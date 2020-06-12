Алексея Навального пора воспринимать всерьез. Как врага

Люди, которые искренне недоумевают, почему Алексей Навальный полностью игнорирует «патриотическую» повестку, оскорбляет ветеранов, глумится над «Бессмертным полком», отталкивая от себя множество потенциальных сторонников, не хотят признать очевидного факта.

Проект «Навальный» – деструктивный.

Этому проекту не нужна победа ни на каких российских выборах. Ни президентских, ни парламентских. Навального вообще не интересует приход к власти в России. По моему глубокому убеждению, его задачей является именно целенаправленное разрушение Российского государства.

«Наезды» Навального на ветеранов – не случайны. Да, Победа – это наша «гражданская религия», объединяющая десятки миллионов людей. Не только в нынешних границах России, но и на территории всего бывшего СССР. Победа – одна из ключевых скреп «великодержавного» русского сознания, доказательство того, что мы граждане великой страны.

Возможно, Победа – это единственный на сегодня реальный источник исторического оптимизма для русского народа. Память о Победе удержала нас от окончательного краха и одичания в 90-е годы. И эта же память до сих пор подпитывает самосознание русских, как великого народа, как граждан по-прежнему великой державы.

Вполне возможно, что мы очень наивны, очень глупы и безмерно самонадеянны. Пусть так. Но даже история дает бесчисленное количество примеров, когда горстка самонадеянных авантюристов покоряла целые континенты. Русская история в том числе…

Запад рассматривает любую форму восстановления «большой России» как экзистенциальную угрозу себе, и ведет войну на полное уничтожение этого исторического проекта по всем фронтам. Идеологическая война ведется Западом, в том числе, через различные попытки контролировать внутриполитические процессы в России, формирование и всестороннюю поддержку «полезной» оппозиции и противодействие общественным и политическим движениям национально ориентированным.

В логике идеологической войны память о Войне и Победе обязательно должна быть ошельмована, высмеяна и, в конечном итоге - деконструирована.

Истории про заградотряды, миллионы изнасилованных немок и толпы красноармейцев, которых тупо гнали на убой – это системное решение, уже обкатанное на 20-летнем «разоблачении культа личности Сталина» в позднем СССР. Там тоже все началось с доклада Хрущева на ХХ Съезде, а закончилось Беловежским соглашением.

Китайские коммунисты на глупость и слепоту членов ЦК КПСС не повелись и сделали выводы, которые в конечном счете и привели Китай к месту второй глобальной сверхдержавы.

Изгаляясь и куражась над «победобесием» «совков» и «путинистов», Навальный и его кураторы очевидно не ставят свой целью обратить в свою веру поколение 40-50-летних.

Это поколение их вообще не интересуют. Более того, оно ему враждебно. 40-50 -летние – это ядро путинского электората.

Целевая группа для Навального – те, кому сегодня 15-25 лет.

Если им удастся как следует промыть мозги этому поколению – кураторы Навального смогут праздновать свою победу.

То, что власть так долго демонстрировала свою спесь и пренебрежение Навальным, называя его «вождем для школоты» было большой ошибкой, неумением планировать стратегически и, соответственно, непониманием стратегии противника.

Американцы привыкли вести войны со своими врагами десятилетиями. Не верите?

Посмотрите, когда были объявлены санкции против Ирана - 40 лет назад. Или сколько шла война в Индокитае – 25 лет. Американские НКО начали свою работу на Украине еще в середине 90-х – на Майдан им потребовалось 20 лет.

Навальный работает с тинейджерами уже более десяти лет. Первым его сторонникам сегодня уже сильно за двадцать. Это – взрослые люди. Еще через десять – бороться за их умы будет поздно.

Вести политическую борьбу с Навальным и навальнистами с помощью потешных истерик и бесконечного употребления дурацких ярлыков вроде «власовец» и «нацист» - самый надежный способ проиграть эту войну за молодых русских ребят.

И она - проигрывается. Рейтинги «патриотических» телевизионных шоу, которые ведут те самые 50-летние, делают такие 50-60-летние. Если же проанализировать политические взгляды топовых блогеров, тональность самых популярных пабликов в соцсетях, там казенным патриотизмом даже не пахнет. Владимир Соловьев хоть наизнанку может вывернуться, но для 20-30-летних Дудь и Сталингулаг– авторитеты, а он – нет.

Прежде чем заниматься пропагандой ценностей, для начала было бы неплохо эти ценности сформулировать. Война за умы – это не только разоблачение врагов, но еще и формирование образа нашего мира, в котором люди захотят жить и который они будут готовы защищать. В том числе и те, кому сегодня 20 или 25 лет.

Борьба с навальными заключается, главным образом, именно в этом. А совсем не в намеках на необходимость «посадок».

СЛУШАЙТЕ МАРДАНА