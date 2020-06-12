Врачи нашли метод побороть рак, от которого умерли Жанне Фриске и Дмитрий Хворостовский

Глиобластома - это одна из самых злокачественных форм рака. Продолжительность жизни людей с этим диагнозом в среднем составляет всего 12 – 14 месяцев. Поэтому так быстро ушли от нас и Дмитрий Хворостовский, и Михаил Задорнов, и Жанна Фриске, и жена Константина Хабенского Анастасия. Список этот можно продолжать, перечисляя много имен знаменитых и менее известных людей по всему миру.

Специалисты Европейского медицинского центра в Москве запатентовали новый метод лечения рецидива (повторной опухоли) глиобластомы. Возможно ли, что эту агрессивную болезнь научились побеждать российские врачи? На вопросы «КП» отвечает профессор Алексей Кривошапкин, руководитель нейрохирургического отделения ЕМС.

- Действительно, очень часто таким агрессивным раком мозга заболевают именно известные личности. Есть популяционное исследование, показывающее, что люди с более высоким интеллектом и образованием чаще болеют глиобластомами, - говорит Алексей Кривошапкин. – При этом факт такой есть, но научного объяснения ему нет.

За 50 лет развития технологий – хирургии, химиотерапии, лучевой терапии, иммунотерапии – в мировой медицине добились увеличения средней продолжительности жизни пациентов со злокачественной опухолью мозга всего на несколько месяцев.

Что здесь самое важное? Максимально радикальным способом удалить опухоль из мозга. Хирурги стараются выкорчевать все в надежде на то, что иммунная система организма сможет справиться с онкологическим процессом. Но они же не могут удалить весь мозг! Поэтому всегда есть опасность, что раковые клетки все-таки остались после операции.

- И что за метод разработала ваша группа врачей и ученых?

- Мы знаем, что более 90% рецидивов глиобластомы происходят из оставшихся после первой операции клеток опухоли. Но как максимально радикально удалить опухоль, при этом не вызвав неврологических расстройств у пациентов и сохранить для них хорошее качество жизни? Мы разработали технологию локального контроля опухолевого роста с минимальным разрушением защитных барьеров, которые строит сам мозг. Мозг борется с этой болезнью, борется с опухолью. Нам нужно помочь ему справиться.

По-научному наш метод называется – интраоперационная баллонная электронная брахитерапия (разновидность лучевой терапии). Мы уничтожаем клетки опухоли по стенкам опухолевой полости, остающейся после удаления глиобластомы, определенной дозой радиации после максимального безопасного ее удаления.

Если перевести слова врача на сильно упрощенный бытовой язык, то сразу после операции по удалению опухоли стенки образовавшейся полости обрабатывают радиацией, чтобы «выжечь» раковые клетки, если они остались.

- Получается, что это метод запатентованный, но все же – экспериментальный?

- Мы сейчас проводим исследования с разрешения этического комитета по использованию нашего метода у больных с уже развившейся повторной опухолью, с рецидивом. А это происходит у более чем 90% больных глиобластомой в течение 8 – 10 месяцев после первого стандартного лечения. Наш вариант лечения мы пока не можем использовать при первично выявленных глиобластомах, поскольку для них существует стандартный протокол лечения.

Поэтому для нашего лечения мы взяли тех пациентов, у которых случился рецидив. У нас есть две группы. В первой группе – пациенты с рецидивами глиобластом, проходящие общепринятое лечение с использованием химиотерапии и повторного наружного облучения после удаления рецидива.

Во второй группе мы отказались от наружного облучения и от использования химиотерапевтических препаратов, применяем после повторного удаления опухоли наш метод.

Когда мы сравнили две группы, то получили достоверное продление жизни у пациентов из группы с экспериментальным лечением. Это нас очень радует и дает надежду тем пациентам, заболевание которых на сегодня считается неизлечимым. В контрольной группе с общепринятым лечением, к сожалению, все пациенты скончались в течение 3-х лет. Так происходит во всем мире. А в нашей группе с экспериментальным лечением есть 6 человек, которые продолжают жить при хорошем качестве жизни. Мы, конечно, отдаем себе отчет в том, что нам предстоит продолжать еще работу над предложенной технологией, прежде чем сможем заявить, что мы побеждаем это страшное заболевание. Да, такое часто бывает в медицине, когда первое время новые методы показывают хорошие результаты, но затем происходит откат. Мы надеемся, что с накоплением данных по использованию интраоперационной баллонной брахитерапии результаты станут еще убедительней.

- Насколько доступным может быть разработанный вами метод?

- Любая технология, где используется современная хирургия и сложные электронные устройства не может быть дешевой. С другой стороны, а на что еще человечеству тратить деньги? Не на бомбы же. Поэтому скажу так, наш метод не дешевый, но если мы получим результаты и скажем, что да, мы можем справляться с этой болезнью, то это было бы очень здорово для всех. Наше государство сейчас активно финансирует высокотехнологичную медицину, таким образом больные могут получать и дорогостоящее лечение. И потом, в зависимости от объемов лечения, цена обычно снижается.

Наше лечение позволяет избежать полутора месяцев нахождения в госпитале после операции, поскольку нет необходимости в наружном облучении. Это само по себе улучшает качество жизни больных и сохраняет расходы на лечение. Мы сделали повторную операцию, использовали нашу технологию уничтожения остаточной опухолевой ткани и затем больной уже может быть дома с родными.

- Может ли быть какая-то профилактика опухолей мозга?

- Дело ведь в том, что с возрастом мутации в организме неизбежны. Иммунная система ослабевает, поэтому мутации начинают формировать клоны клеток, которые не подчиняются организму. Это и есть опухоль. Да, на это влияет и дополнительное облучение, которому подвергается человек, и дополнительное химическое воздействие, - это может способствовать более сильному мутационному процессу. Почему сейчас люди бьют тревогу, мол, давайте думать об окружающей среде? Потому что мы уничтожаем не только окружающую среду и экологию планеты, так мы уничтожаем себя. Наверное, главная так скажем профилактическая мера – это сохранение естественного природного баланса, естественной среды для жизни человека.