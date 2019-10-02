Рак мозга - болезнь умных?

Михаил Задорнов, Дмитрий Хворостовский, Жанна Фриске, а теперь и Анастасия Заворотнюк... Почему звезды, следящие за своим здоровьем, заболевают раком мозга? Связана ли глиобластома - а такой диагноз многим их них ставили - с творческой профессией? На эти вопросы «Комсомолке» ответил Алексей КАЩЕЕВ, нейрохирург Научного центра неврологии РАМН.

Не совсем рак

- Артисты стараются вести здоровый образ жизни, занимаются спортом, отказываются от вредных привычек. И все равно заболевают!

- То, что болеют артисты, просто совпадение. С точки зрения науки нет каких-то профессионально значимых факторов риска развития опухолей, кроме, пожалуй, радиации - в больших дозах.

Алексей Кащеев. Фото: neurology.ru

- Почему вообще появляется глиобластома?

- К этому приводят генетические поломки. То, что выявлять глиобластому стали чаще, связано и с развитием уровня диагностики, и с экологией. Вокруг нас довольно много канцерогенных веществ: в почве, в воде, пище - существует вероятность, что это влияет на развитие опухолей.

С точки зрения медицинских терминов, глиобластома - это не рак как таковой. В медицине диагноз «рак» предполагает происхождение из эпителиальных тканей. В мозге другая ткань. То, что в народе называют раком мозга, - это собирательный термин для злокачественных опухолей, которые, в свою очередь, бывают первичные (глиобластомы - те, которые выросли в головном мозге) и вторичные - когда идут метастазы в мозг от других органов.

Глиома - это опухоль нервной системы, или глиальной ткани. Самый злокачественный вариант глиомы - глиобластома. Глиобластома в отличие от других опухолей (таких, например, как невринома, менингиома) не имеет четких границ. Их не видно на снимках и во время операции. И тотально удалить эту опухоль невозможно. Способа излечиться от нее пока нет.

- Говорят, Анастасии Заворотнюк сделали одну операцию по удалении опухоли в Германии, потом в России - вторую...

- При глиобластоме используются все методы лечения - и хирургию, и химиотерапию, и лучевую терапию. Обычно в комплексе.

- Но если удалили опухоль, почему же болезнь не ушла?

- При глиобластоме генетическая поломка есть в большом количестве клеток. Все клетки мозга так или иначе поражены. И полностью остановить рост пораженных клеток невозможно.

Близкие Анастасии Заворотнюк не говорят о ее диагнозе. Однако, судя по утечкам информации в СМИ, у актрисы именно глиобластома.Фото: Руслан РОЩУПКИН

Тревожные симптомы

- Каковы симптомы глиобластомы?

- Головная боль, симптомы отека мозга - тошнота, рвота, прогрессирующее снижение зрения, нарушение сознания, памяти. Плюс симптомы, связанные с поражением какого-то отдела, когда опухоль давит на жизненно важные центры. В итоге - слабость в конечностях, нарушение речи, функции глотания, потеря сознания... Невролог при появлении таких симптомов, как правило, оправляет пациента на МРТ головного мозга. К счастью, глиобластома - не единственная опухоль центральной нервной системы. Есть много доброкачественных, которые могут быть полностью излечены.

- Известно, что у Монтсеррат Кабалье была опухоль мозга. Но она еще долгие годы выступала...

- Значит, у нее такая была опухоль, которая поддавалась лечению. Она умерла от инсульта и в довольно пожилом возрасте. Онкологические заболевания - вторая по частоте причина смерти после сердечно-сосудистой патологии в России. (В год от всех видов рака в России умирает около 300 тысяч человек, а от болезней, связанных с сосудами и сердцем, - около миллиона. - Ред.)

- Может ли рост опухоли быть связан со стрессами?

- Есть исследования, которые говорят о том, что склонность к канцерогенезу увеличивается при хроническом стрессе. Но нет достоверных данных, доказывающих, что глиобластома растет от стрессов.

Известно, что хронический стресс приводит к развитию целого ряда заболеваний - гипертонии, ишемической болезни сердца, депрессиям, неврозам. В отдельных случаях исследователи связывают рак с перенесенными шоковыми состояниями. Но, с другой стороны, порой стресс и полезен, потому что это тренировка организма.

Диеты и ЭКО

- Читала об исследованиях: мол, люди, которые активно занимаются физкультурой, реже заболевают и чаще излечиваются от рака...

- Если человек уже заболел, его лечение связано не со спортом, а с хирургией, лучевой терапией, химиотерапий. Другое дело, что в принципе здоровый образ жизни, в том числе регулярные занятия физкультурой, могут несколько уменьшать вероятность развития каких-либо онкологических заболеваний. Здоровый образ жизни улучшает общее состояние человека, повышает иммунитет.

- Заворотнюк следила за фигурой. Сидела на диетах. Это влияет?

- Влияют пищевые привычки. Факторы риска рака - это алкоголь, красное мясо, жирная, жареная пища. Эти канцерогены нередко вызывают рак прямой кишки, колоректальный рак (злокачественная опухоль толстого кишечника), рак желудка. Красное мясо рекомендуют есть не чаще раза в неделю.

- Заворотнюк сделала ЭКО, чтобы родить в 47 лет. ЭКО может провоцировать рак?

- Достоверных сведений, что ЭКО влияет на глиобластому, нет. Но ряд врачей полагают, что оно может ускорить развитие рака, если он уже был на какой-то начальной стадии.

Регулярный медосмотр

- Что можно посоветовать людям, чтобы избежать рака?

- Во-первых, вести здоровый образ жизни. Это отказ от курения (или его минимизация), сокращение употребление алкоголя, отказ от употребления большого количества красного мяса, жареных продуктов, регулярные физические упражнения, полноценный отдых и сон.

Во-вторых, регулярно проверять состояние здоровья, сдавать анализы. Для женщин от 40 - 45 лет - регулярный, раз в год, осмотр гинеколога, маммолога. Мужчинам рекомендуют регулярные исследования ПСА маркера рака (в первую очередь предстательной железы). При появлении каких-то новообразований на коже, опухолей, язв (если кожа начала кровить, вести себя необычно), надо сразу обращаться к специалисту.

Скорбный список.

В ТЕМУ

А может, виноваты травмы головы...

- Задорнов упал во время спуска на горнолыжном курорте и получил сотрясение мозга. На Жанну Фриске напали - ударили по голове (тоже было сотрясение мозга). Хворостовский дрался в молодости. Заворотнюк бил бывший муж. Удары по голове могли спровоцировать опухоль мозга?

- Нет. Опухоли мозга не вызываются черепно-мозговой травмой, - говорит Алексей Кащеев. - От черепно-мозговых травм много других проблем, но рак не входит в их число.

- Заворотнюк сделала не одну пластическую операцию. Пластические операции увеличивают риск заболеть раком?

- Пластические операции никак не влияют на онкозаболевания. Связи рака и применения стволовых клеток тоже не выявлено.

- Но при пластических операциях применяется общий наркоз, говорят, очень вредный, мозгу в том числе.

- Современный наркоз более щадящий, чем тот, который применяли раньше. Современный наркоз безопасен и эффективен. Другой вопрос, что у любой медицинской манипуляции есть осложнения и риски.

- Когда Жанна Фриске болела, ей вводили экспериментальную вакцину...

- Такие вакцины реально продлевают жизнь. Они способствуют контролю над опухолью. Но, повторю, не излечивают полностью.

ГИПОТЕЗА

Угрожает интеллектуалам

У людей с высшим образованием более высок риск развития глиомы (первичной опухоли головного мозга) по сравнению с теми, кто только окончил школу. К такому выводу пришли шведские ученые под руководством Марии Фейхтинг из Института экологической медицины в Стокгольме. Данные своего исследования они опубликовали в издании The Journal of Epidemiology & Community Health.

Медики подсчитали: у мужчин, которые учились в вузе минимум три года, риск развития глиомы на 19 процентов больше, чем у тех, кто после девяти классов не продолжил образование. Этот показатель для женщин составил 23 процента.

Мало того, для мужчин, занятых интеллектуальным трудом, вероятность развития акустической невриномы (вялотекущая доброкачественная опухоль) повышалась на 50 процентов по сравнению с теми, кто занят физическим трудом. А высокий уровень доходов у мужчин увеличивал риск заболеть глиомой на 14%.

Ученые не смогли объяснить причин наблюдаемой ими связи.

«Комсомолка» обратилась к Андрею Пылеву, главному врачу-онкологу Европейской клиники хирургии и онкологии.

- Андрей Львович, неужели опухоль мозга - болезнь умных?

- Я в это не верю. Никаких достоверных сведений на сей счет нет. Это заболевание встречается у людей всех профессий.

- У нас болеют глиобластомой знаменитые артисты, и в народе уже окрестили опухоль мозга «звездной болезнью».

- Есть огромное количество других заболевших людей, о которых вы просто не знаете. А знаменитости на слуху, вот и кажется, что они больше подвержены этому недугу.

А КАК У НИХ?

В США обращают на себя внимание смерти от глиобластомы известных политиков - сенатор Эдвард Кеннеди, сын вице-президента США Джозеф «Бо» Байден, сенатор Джон Маккейн скончались от этого недуга. Как сообщалось в СМИ, обнаружили заболевание у Маккейна почти случайно - после того как был выявлен сгусток крови над левым глазом. Диагноз Маккейну поставили 14 июля 2017 года. Он прошел курс лечения, но продолжал работать. Умер через год после обнаружения опухоли.

В 2015 году бывший президент США Джимми Картер публично объявил об излечении от рака мозга. Как оказалось, у него была не глиобластома, а опухоль, вызванная метастазами меланомы, затронувшей также печень. Опухоль в печени была удалена, а от опухоли мозга Картера лечили с помощью иммунотерапии. Картер до сих пор жив, ему 94 года.

СПРАВКА «КП»

Алексей Кащеев - врач-нейрохирург отделения нейрохирургии ФГБНУ НЦН (Научный центр неврологии). Преподаватель кафедры нервных болезней и нейрохирургии медицинского факультета Российского университета дружбы народов. Кандидат медицинских наук. Автор 22 научных работ, статей, одного патента на изобретение.