Читатели «КП» собрали деньги и нашли дом для беженок из Луганска, которые год жили в лесу

Сайт kp.ru рассказал историю двух беженок из Луганска — 65-летней Натальи и ее дочери 32-летней Диолы. Последний год женщины провели в подмосковном лесу, живя в палатке. В мае на семью напали неизвестные и сожгли их лагерь. После материала на призыв о помощи откликнулись десятки человек.

— К себе нас пустила пожить ваша читательница Надежда Ивановна. Сегодня мы приехали к ней в дом, который в одном из СНТ в Орехово-Зуевском районе. Я потрясена, что люди отозвались на нашу беду. Пожалуйста, поблагодарите всех за помощь. После того, что мы пережили, трудно поверить, что добрых людей в мире все же больше. Скоро поеду в храм, за каждого поставлю свечи, помолюсь, — рассказала Диола корреспонденту «КП».

Напомним, девушка с мамой сбежали от войны в Луганске в 2014 году. Диола по образованию режиссер. В Москве она планировала продать сценарии и устроиться по специальности, но никто не хотел принимать материалы от неизвестной. Тогда она пошла работать курьером, а когда истек вид на жительство — мыла полы. Сначала семья снимала старые дачи в Подмосковье, а когда стало совсем тяжело — решили накопить денег на дорогу в Луганск. Чтобы там получить российские паспорта и вновь вернуться в Россию.

Девушка с мамой сбежали от войны в Луганске в 2014 годуФото: Андрей АБРАМОВ

— Мы русские люди, всегда ими были и будем. Мама — педагог русского языка и литературы. В Киев мы никогда не поедем. В Луганске наши квартира уничтожена мародерами. Хотим вернуться с российским паспортом, чтобы здесь работать, — рассказывала девушка.

Чтобы не тратить деньги на съем жилья, женщины купили палатку и пошли жить в лес. Когда накопили заветную сумму, началась самоизоляция и они не смогли уехать. В одну из майских ночей трое неизвестных кинули коктейль Молотова в их палатку. Деньги, вещи и рукописи сценариев Диолы уничтожил огонь.

P.S. Наши читатели собрали женщинам приличную сумму. Если вы хотите помочь, номер банковской карты 4817 7600 8006 6081.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как двум беженкам из Луганска год удается выживать в подмосковном лесу

Корреспондент «КП» не поверил в историю женщин, которые зимовали в палатке, и отправился к «отшельницам» (подробности)