«Если артист не пьет, то карьеру не построит!»: Лепс, Охлобыстин, Кудрявцева отказались от алкоголя ради нового тренда

Последние несколько лет старый тренд, когда артисты обсуждали творческие планы что-нибудь употребляя, стал неактуален. Теперь лучшие контракты и предложения получает трезвенники. С теми, кто пьет предпочитают не связываться – заказник или съемки сорвать удовольствие дорогое и в финансовом, и в репутационном плане. Кроме того, теперь многие следят за здоровьем. Вот истории звезд, которые больше не пьют.

Иван Охлобыстин

Охлобыстин не просто дружит с Михаилом Ефремовым, он еще и крестный дочери Ивана Ивановича Анфисы. Познакомились они так: молодой Охлобыстин много лет назад принес ящик водки Ефремову, с которым был тогда не знаком. Это был выкуп у Ефремова на пару съемочных дней его партнера по спектаклю – актеры должны были репетировать. А Охлобыстин «одолжил» партнера Ефремова для съемок в своем курсовом фильме. С тех пор и подружились… Правда Иван Иванович не раз говорил, что в его консервативной компании Ефремова часто критиковали. А старшие дети Охлобыстина равнодушны к алкоголю, потому что перед глазами был не очень хороший опыт некоторых друзей семьи – можно предположить кого имел ввиду Иван Иванович.

Сам Охлобыстин давно завязал с выпивкой – если и может пропустить бокальчик, то редко и дома. В интервью «КП» Охлобыстин говорил, что творческие люди пили ради карьеры: «Лет в 25 я понял, что у меня не подписывается ни одно соглашение, потому что все вокруг пьют виски. И если ты не пьешь: можешь забыть о карьерном росте, новых знакомствах...» Но теперь наступили другие времена – в моде напротив трезвенники, а с алкоголиками и наркоманами стараются не связываться: на заказники и съемки зовут редко, так как боятся проблем и неустоек. Вот и Охлобыстин, когда приходит в храмы, где есть икона «Неупиваемая чаша», то на всякий случай свечку ставлю. А когда бросал употреблять алкоголь, чтобы не было соблазнов - отказался от всех банкетов, тусовок, вечеринок, на которых всегда изобилие выпивки и провокаций.

Лера Кудрявцева завязала с алкоголем после панических атак.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева после смертельного ДТП, которое устроил Михаил Ефремов написала: «Всему зло – алкоголь, запретила бы на законодательном уровне эту гребаную алкашку. Сколько жизней искалечил алкоголь и еще искалечит!» Сама Кудрявцева давно не употребляет спиртное. «Не пью, потому что я, наверное, сама себя закодировала», - рассказывала телеведущая. Причина в том, что принятие алкоголя (даже в небольших дозах) у Леры порой провоцировало панические атаки, иногда она даже вызывала «Скорую».

Григорий Лепс

Музыкант бросал пить пару раз – потом возобновлял, и вновь отказывался от спиртного. Причины у Лепса каждый раз разные: либо нужно прийти в хорошую форму перед туром или большим концертом, либо пари с друзьями. «Я периодически не пью. Однажды не пил год, потому что дал честное слово, - недавно говорил «КП» Григорий Викторович. - Чувствовал себя нормально, потому что сила воли хорошая!»

Андрей Малахов сам не пьет, и Дану Борисову отправил на лечение за свой счет.Фото: Instagram.com

Андрей Малахов и Анита Цой

Из-за приверженности здоровому образу жизни совсем не пьют Андрей Малахов и Анита Цой. Малахов на презентации или вечеринке может попозировать с бокалом, но пить его не будет – глоток сделает в лучшем случае. Андрей заботится о здоровье, занимается спортом, поэтому давно отказался от алкоголя в любых количествах. А вот у Аниты Цой отказ от спиртных напитков случился вынужденный – певица объясняла, что организм у нее не принимает алкоголь, поэтому звезде даже не знакомо чувство опьянения.

Дана Борисова

Телеведущая три года не пьет после лечения в реабилитационной клинике в Тайланде. Борисова злоупотребляла и алкоголем, и запрещенными веществами. После чего друг Даны Андрей Малахов провел спецоперацию по ее спасению – и отправил на лечение. В итоге Дана, которая была в весьма плачевном состоянии – подлечилась, похорошела и теперь стала экспертом в телешоу по зависимостям.

Алексей Нилов бросил пить ради жены.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алексей Нилов

Актер боролся с алкоголизмом более 10 лет. Алексей Нилов справился с пагубной привычкой, благодаря жене Лене, которая не бросила, а была рядом и лечила, поддерживала, когда отворачивались друзья и коллеги. Жена артиста Елена вспоминает: «Было тревожно и страшно за него. Реально страшно! Представляете: клиническая смерть. Я сидела рядом и молилась!» Нилову просто повезло с женой: «Она все время смирялась и терпела!» Алексей как-то врал жене: платил врачу знакомому, чтобы тот сказал Лене, мол, закодировал артиста… А потом все начиналось заново – не берет кодировка. В итоге Нилов взялся за ум: не пьет, не курит – ради жены.

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