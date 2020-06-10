В деле Михаила Ефремова появились наркотики: эксперты объясняют, почему звезды не останавливаются на алкоголе

Прокуратура подтвердила, что перед аварией Михаил Ефремов не только выпил, но и употреблял наркотики. Затем стало известно, что в рамках расследования уголовного дела о ДТП, возбуждено еще одно — о сбыте наркотиков.То, что некоторые звезды неравнодушны к различной дури, вроде бы не секрет. Но в 2020 году, казалось бы, они вышли из моды. Корреспондент «КП» разбирался, где знаменитости покупают наркотики и действительно ли все звезды употребляют.

ПРОДАВЦЫ КАЙФА

Представитель общественного движения «За мир без наркотиков» Ганна Морозова рассказывает, что запрещенные вещества двигают во всех слоях общества. Наркобизнес использует современные технологии для продвижения товара.

— Продвижение в соцсетях и мессенджерах, легкая доступность посредством закладок создают ощущение, что наркотики — это нормально. Но основным триггером решения принять в большинстве случаев является предложение в компании. Наши звезды не исключение, они такие же люди со своими слабостями, окружением и «друзьями». В среде, где есть деньги и тусовка, всегда промышляют торговцы «кайфом», — говорит общественница.

Директор нескольких музыкальных коллективов а-ля дискотека 90-х, который попросил не указывать его имени, рассказывает:

— Дурь была и будет в сценическом закулисье. Раньше ты приезжал с ребятам на концерт куда-нибудь на Урал и выкатывал принимающей стороне: пакет [соцветий конопли], десяток таблеток или выступать не выйдут. С кокаином в регионах всегда была проблема — он в основном в столицах. Тяжелый героин был распространен в рок-среде. И ведь доставали все для артистов.

Собеседник говорит, что сейчас эта гастрольная традиция уходит. Свита артистов — директор, продюсер, команда — не хотят быть посредниками. Поэтому те, кто продолжает принимать, достают сами.

— В клубах, на концертных площадках всегда есть человек, который знает другого нужного человека, который точно привезет.

СОВРЕМЕННЫЕ НАРКОТИКИ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ТЕСТЫ

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн в разговоре с kp.ru сообщил, что шоу-бизнес — одна из групп риска по наркотизации:

— Проблема наркомании в богемной среде была и 10, и 20 лет назад. Через 10 лет будет то же самое. Мартиролог погибших от передозировок велик: от Мэрилин Монро до любимых отечественных артистов. Очень редко эти люди обращаются к нам, и мы им помогаем. Чаще всего прячутся в подполье — в частных реабилитационных центрах. В идеале, чтобы продюсер не выпускал на сцену артиста, если знает, что тот употребляет наркотики. А еще лучше обследовать всех артистов. Я понимаю, что это утопия, но не говорить об этом я не могу.

Специалист отметил, что говорить об улучшении ситуации с употреблением запрещенных средств в стране он может с очень большой осторожностью.

— Героиновых наркоманов становится меньше, тенденция сохраняется. Но какие наркотики начинает взамен принимать молодежь! Появилось много синтетических наркотиков, которые даже тесты не могут определить. Поэтому мы даже не знаем точное число потребителей таких веществ. Призываю всех получать удовольствие нехимическим путем. Творчество и спорт — лучшие наркотики в этом мире! — сообщил Брюн.

УВИДЯТ ПЬЯНЫМ — БОЛЬШЕ НЕ ПОЗОВУТ ВЫСТУПАТЬ

— Последнее время все меньше артистов употребляют наркотики, алкоголь. Хотя еще 20 лет назад никто ни о чем не думал. Сейчас в артистической среде большая конкуренция. Каждый старается хорошо выглядеть. Нужно произвести впечатление не только на зрителей, но и на организаторов мероприятий. С артистом, который зарекомендует себя плохо, особенно алкоголем и наркотиками, не будут заключать договоры. Даже если это гений, — рассказала «КП» продюсер Светлана Петухова.

Негласные райдеры звезд с наркотиками Светлана считает малореалистичными. Сегодня организаторы предлагают здоровую альтернативу в виде спа-салонов, чтобы артист мог отдохнуть перед выходом на сцену.

— Организаторы проговаривают, чтобы во время туров никаких наркотиков и алкоголя. Каждый день концерт. Артист должен дать эмоции в зал. Вылететь из списка гастролей, телепередач — очень легко, никому такие скандалы не нужны. Тебя не будут обсуждать и осуждать, просто не позовут в следующий раз. Сколько таких, кто сидит сейчас дома из-за того, что с ними не хотят работать. Я ни разу не видела продюсера, который бы предложил артисту наркотики. Мы наоборот заинтересованы, чтобы артист был как огурчик.

Музыкальный продюсер Денис Ухов говорит, что сегодня наркозависимые в шоу-бизнесе — это единичные случаи:

— Обычно употребляют те, кто начинал несколько назад. Молодое поколение наоборот за здоровый образ жизни, вегетарианство. Даже алкоголь не приемлют. По поводу того, что директоры и продюсеры поставляют артистам наркотики: возможно, у кого-то такое практикуется. Например, об этом рассказывала Дана Борисова. Но все артисты, с которыми я сталкивался, максимум могут травку покурить. В основном это рэперы. Я не знаю, где они ее покупают, в своих тусовках, своей среде. Поп-артисты, повторюсь, сегодня за ЗОЖ. Они понимают, что за ними пристально следят в Instagram.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов вылетел на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он протаранил фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в реанимации. Ефремов под домашним арестом ожидает суда. Ему грозит до 12 лет колонии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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