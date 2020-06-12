За преступление каширского маньяка, который изнасиловал 10-летнюю девочку, едва не посадили ее отца

Подмосковные следователи продолжают разбираться в «делах» задержанного накануне 53-летнего жителя Каширы. Сантехника Андрея Ежова задержали после убийства 88-летней пенсионерки (извращенец вошел в квартиру, изнасиловал пожилую женщину, а затем задушил ее). Как ранее уже сообщал сайт kp.ru, оказалось, что ДНК и отпечатки мужчины уже есть в базе у криминалистов - на его счету два убийства женщин в 2013 и 2015 годах, а также изнасилование 10-летней школьницы в январе 2020-го.

Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту «Комсомольской Правды», что над девочкой преступник надругался прямо у нее в доме.

- За ребенком он следил. В ночь на 2 января он перебрался через забор частного дома в Кашире. Забрался на второй этаж и изнасиловал девочку. В этот момент в доме находились родители, но они спали на первом этаже и ничего не слышали…

В распоряжении редакции kp.ru есть документ с описанием того, в каком состоянии изнасилованную девочку привезли в больницу. Это просто ад. Взрослый отморозок такое с 10-летней Светой (имя изменено) сделал, что врачам пришлось ее буквально спасать.

- Семья благополучная, полная, на учете у социальных служб не состоит, - продолжает источник. - Отец занимается бизнесом. Мама - на госслужбе. Есть еще старшие дети, они уже живут отдельно.

При этом первым подозреваемым в изнасиловании оказался родной отец девочки. 53-летний Олег Михайлович Ц. Тогда, в январе, его задержали.

- Но после того, как с места были собран генетический материал нападавшего, Олега Ц. отпустили. Эксперты установили, что на девочку напал совсем другой мужчина. И ДНК этого другого уже есть в базе по преступлениям предыдущих лет.

Сейчас с Ежовым продолжают работать следователи. В преступлениях он уже сознался, но о деталях говорит пока не охотно. Известно, что у него есть жена и двое детей, ранее он не судим, на учете у психиатра не состоял.

Для специалистов пока большой вопрос, каким образом он выбирал своих жертв. Типажи всегда были совершенно разные. Женщины средних лет, пенсионерка, в случае с изнасилованием - совсем еще ребенок…

- Чаще всего у подобных преступников есть определенные предпочтения, - продолжает источник. - Кто-то, скажем, выбирает исключительно блондинок. Или женщин примерно одного и того же возраста. Но в случае с Ежовым у психиатров есть предположение, что во всех эпизодах отправной точкой для него могли быть какие-то другие факторы. Скажем, реакция на определенный цвет - жертва могла идти в такой одежде, или пакет такого цвета нести. В общем, здесь есть над чем работать. В ближайшее время следователь будет ходатайствовать о назначении судебно-психиатрической экспертизы.

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