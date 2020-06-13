2020-06-13T09:42:16+03:00
Звезды

Обращение Михаила Ефремова с извинениями перед семьей погибшего в аварии: полный текст

Актер уверен, что его не простят, но все же попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова. Приводим полный текст обращения Михаила Ефремова
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Актер попросил прощения у его родных, а также заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственностиАктер попросил прощения у его родных, а также заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности
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Михаил Ефремов записал видео, в котором обратился к семье погибшего в аварии с его участием Сергея Захарова. Актер попросил прощения у его родных, а также заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности. Приводим полный текст обращения:

"Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят.

Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил.

Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье.

Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова.

Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего"

«Я не знаю, как дальше жить».Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: «Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова»

ИСТОЧНИК KP.RU

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