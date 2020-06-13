2020-06-13T09:48:08+03:00
Политика

НАТО предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей: чего ждать дальше

Наш военный обозреватель - о том, в чем смысл данного действа и о каких «расширенных возможностях» речь
Виктор БАРАНЕЦ
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Расширение возможностей Украины в НАТО не предполагает ее обязательного будущего членства в блокеРасширение возможностей Украины в НАТО не предполагает ее обязательного будущего членства в блокеФото: EAST NEWS
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В Киеве и в Брюсселе бравурно гремят барабаны: Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.

Ну и что же это значит? В чем смысл данного действа? О каких «расширенных возможностях» речь?

Для простоты понимания вопроса, - отвечу образно. Бедная девушка с низкой социальной ответственностью давно мечтала стать супругой богатого хахаля-многоженца. И часто наведывалась к нему в дом, где ее не только насиловали в «гареме», но и заставляли мыть унитазы. А за все унижения рассчитывались с ней иногда денежными подачками да объедками с хозяйского стола или же поношенной другими проститутками одеждой. Ну а теперь вот девушке в вышиванке выдали специальный пропуск, который дает ей право не только «официально» бывать в спальне хозяина, но и обязывает ее пускать его в свою квартиру, где он намерен по своему усмотрению менять замки, делать перепланировку ремонт и расставлять мебель. Ублюдочно услужливая девушка всему этому несказанно рада, потому как вдрызг рассорилась с соседкой и теперь мечтает насолить ей с помощью «квартиранта».

Ну а если серьезно, то расширенные возможности Украины в НАТО, в частности, предполагают:

- повышение совместимость войск,

- улучшение логистики и командных связей, – помощь НАТО Украине в реформах армии,

- более широкий доступ Украины к программам и учения Североатлантического альянса,

- обеспечение безопасности Украины, усиление со стороны НАТО гражданского контроля и демократического надзора в республике (в том числе и за расходованием военного бюджета), а также помощь в борьбе с коррупцией.

Все пункты этой «программы» можно понять. За исключением последнего. Как вы себе представляете усиление «гражданского контроля и демократического надзора» НАТО (военного блока!) за политической и экономической жизнью Украины? Или помощь в борьбе с коррупцией? Не думаю, что партнеры незалежной будут помогать ее властям выколачивать долги у олигархов с помощью танков. А если без шуточек, то совершенно очевидно, что Украина еще больше отдает свой политический, экономический и военный суверенитет в услужение НАТО. А по сути – во внешнее же военно-политическое управление. И какая же это «незалежная»?

Ну а бешеная радость некоторых киевских политиков по этому поводу напоминает мне анекдот про клиента дурдома, который сообщает родне, что ему разрешили прыгать с вышки в бассейн: «А если я буду вести себя хорошо, то в бассейн и воды нальют»…

Что-то похожее читаем в твиттере главы МИДа Украины Дмитрий Кулебы: «Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в альянсе, благодаря которым это решение стало возможным».

В связи с «расширением возможностей» Киева вторит Кулебе в Twitter и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс:

«Независимая, суверенная и стабильная Украина — это ключ к евроатлантической безопасности». Надо обладать задержкой умственного развития, чтобы говорить о «незалежности и суверенности» Украины, когда все ключевые госструктуры республики работают под плотным надзором и управлением представителей политической и военной разведки США? И об этом уже не раз говорилось в Верховной раде.

Расширение возможностей Украины в НАТО не предполагает ее обязательного будущего членства в блоке. Но зато вполне реально предполагает другое – размещение военных баз и объектов США и других страна блока на украинской земле. Один из таких объектов уже строится в Очакове.

А недавно на сайте официального интернет-представительства президента Украины была опубликована петиция, в которой предлагалось создать военно-морскую базу для постоянной дислокации флота альянса НАТО на юго-востоке страны.

По задумке, она должна быть размещена в Мариуполе (Донецкой области).

Цель банальная – отражение мнимой российской угрозы. Появление баз и объектов НАТО на территории Украины, вне всякого сомнения, не останется без внимания российского Генштаба. Районы дислокации таких баз и объектов обведут на картах «красным кружком». А то значит, что в случае реальной военной угрозы для России на их месте останутся лишь дымящее железо и щебень…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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