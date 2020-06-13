В Москве сильный ветер повалил 42 дерева

В ночь на субботу, 13 июня, на столицу обрушился мощный ливень с грозой и сильным ветром. Коммунальные службы сразу же начали ликвидацию последствий непогоды.

«На 9.30 сегодня в городе убрано 42 дерева, упавших из-за ветра, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Больше всего - в Восточном и Северо-Западном округах».

По его словам, обошлось без подтоплений улиц и дворов. К счастью, никто не пострадал. Накануне все городские службы перевели в режим повышенной готовности. После ливня порядок наводят 155 сотрудников Комплекса городского хозяйства и более 50 уборочных машин.

Синоптики обещают, что сегодня, 13 июня, в столице пройдёт кратковременный дождь, ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В мэрии просят москвичей быть внимательнее на улице, не прятаться в непогоду под деревьями и не парковать около них машины.

О подтоплениях улиц и дворов можно сообщить в Центральную диспетчерскую службы ГУП «Мосводосток» - (495) 657-87-03 (круглосуточно).