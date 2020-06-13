После пандемии в мире станет больше параноиков

Ограничения, связанные с Covid-19 постепенно уходят в прошлое. Но последствия пандемии, похоже, еще долго будет сказываться на психическом здоровье жителей Земли. Например, ученые Йельского университета прогнозируют увеличение количества людей, страдающей маниакальной подозрительностью.

Паранойя как ответ на теракты 11 сентября

Паранойя – это тип психоза, при котором людям кажется, что им непременно кто-то хочет причинить зло. Согласно приведенной статистике, в прошлом году 20 процентов взрослого населения испытывали подобное чувство, а 8 процентов были твердо уверены, что кто-то им целенаправленно вредит. Исследователи Йельского университета доказывают, что в нынешнем году эти цифры вырастут: так происходит всегда, когда общество неожиданно попадает в состоянии неопределенности.

А сейчас как раз такой период во многих странах. Вслед за пандемией идет ее вечный спутник – экономичекий кризис. Многие люди гадают лишатся ли они работы, сумеют ли их компании пройти через финансовый шторм. Вдобавок людей беспокоит перспектива финансовые этому периодически на возможной второй волны коронавируса. «Так было и после терактов 11 сентября, тогда тоже были популярны теории заговоров. Когда наш мир неожиданно меняется, мы хотим обвинить кого-то в этих резких переменах. Нам кажется, что так легче разобраться в них и даже нейтрализовать», - объясняет Филип Корлетт, доцент психиатрии Йельского университета и старший автор исследования.

Как крыс превратить в параноиков

Чтобы доказать свою теорию исследователи провели несколько экспериментов. Первый заключался в том, что людей, страдающих разной степенью паранойи попросили сыграть в карточную игру. Но не в обычную, а в такую, где правила могли неожиданно поменяться. Люди без паранойи в ходе игры не сразу догадывались, что их шансы на победу уменьшились. Но те, кто страдает паранойей, постоянно ждали подвоха и были морально готовы, что именно им специально сдадут не те карты. В следующей игре исследователи уже действительно иногда тайно подтасовывали карты. И тут уже даже те, кто никогда не был замечен в в психических отклонениях, вели себя как законченные параноики, и постоянно подозревали, что обманывают именно их, а не кого-то другого.

Следующий эксперимент был поставлен на крысах. Их обучили выполнять задачу, оптимальные решения которой могли меняться. В то же время им вкалывали метамфетамин – препарат, который у людей вызывает паранойю. И превратившиеся в параноиков крысы вели себя точно так же как больные паранойей люди. При выполнении задач они полагались не на свои умения, не на уже опробованные пути успеха, а на свои ожидания, что этот путь может в любой момент изменится.

Все из-за мозга: он теряет способность прогнозирования

Наложив математическую модель первого эксперимента на результаты второго, ученые пришли к выводу, что внезапная неопределенность действительно вызывает паранойю.

«Мозг – это своего рода машина прогнозирования. Неожиданные изменения могут представлять собой тип угрозы, они ведь ограничивает способность мозга делать прогнозы, - прокомментировал этот вывод еще один представитель исследовательской группы Эрин Рид. - Паранойя – это ответ на эту неопределенность, ситуацию, когда социальные взаимодействия могут быть особенно сложными и трудно предсказуемыми».

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