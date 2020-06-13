«А потом вообще всех изнасилуют, как Костюшкина?» Ксения Собчак посмеялась над певцом, пережившим насилие в детстве

В этом году брутальный певец Стас Костюшкин совершил сенсационное признание — в детстве он пережил изнасилование. Не в подростковом возрасте, как это часто встречается в сфере шоу-бизнеса (Майкл Джексон и компания), а в глубоком детстве. В восемь лет.

- Мы играем, а потом я вижу, что парень идет, - рассказал в видео-интервью. - Я сразу забежал в палисадник. Я стою, а мне безумно страшно. Я понимаю, что ничего хорошего не будет. Я ему киваю головой, что уйду. А он говорит: «Ты тогда родителям вот этих четверых передай, где я их закопал». И я понял, что моих друзей убьют. Я пытался спрашивать, зачем он это делает, и не понимал, что это такое. Я ничего не забыл, я все помню.

Признание бывшего солиста «Чай вдвоем» вызвало широкий резонанс, многие поддержали откровенность Костюшкина. Некоторые начали упрекать Стаса в излишней говорливости. Мол, такие вещи надо бы держать при себе. Позже он объяснил, что заговорил об этом не для увеличения популярности, а ради собственных же детей.

stas_kostyushkin_official До сих пор прилетаю разные высказывания на мое откровение

- А теперь те, кто мне до сих пор пишут гадости в личку и высмеивают тот случай, посмотрите на это фото и представьте, что все это было с этим ребенком, - подписал он свой детский снимок. - И еще я получил огромное количество писем поддержки и понимания ситуации, кстати, намного больше, чем высказываний глупости и порой просто откровенной дури. Я безмерно благодарен всем! Спасибо, что эта тема не оставила никого равнодушным. Даже те, кто смеется надо мной, все равно теперь знает, что такое происходит, и будет много внимательнее к своим чадам.

Все бы ничего, Стас — молодец. Только вот Ксения Собчак решила, что можно поглумиться над этим. В своем интернет-шоу «Осторожно, новости!» в Youtube телеведущая, как она считает, остроумно обсудила предстоящее поправки в закон "О полиции". Со свойственным ей специфическим чувством вкуса и юмора.

- Полицейским собираются разрешить стрелять в людей, что же дальше будет? - спросила у гостя Ксения в импровизированной телестудии. - Нам всем начнут запрещенные вещества подкидывать, а потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?

Видимо, вдохновленная смелостью Александра Гудкова, которого не так давно приглашала на интервью, Ксения тоже захотела острого юмора. И получилось так, как получилось. Разумеется, фрагмент шоу долетел и до Костюшкина, который, мягко говоря, удивился подобной реплике.

stas_kostyushkin_official Никогда не думал , что тема педофилии , которую я поднял , так же будет поднята , но только на смех

- Никогда не думал, что тема педофилии, которую я поднял, будет поднята Ксенией Собчак, но только на смех, - аккуратно написал в инстаграме певец. - В страшное время мы живем!

Подписчики и зрители шоу Собчак тоже не совсем поняли юмора и засыпали инстаграм негативными отзывами.

«Ксения, педофилия — это смешно?»

«Даже не знаю, что сказать? Не ожидала от Ксении такого зашквара. Жаль. Разочарована. Храни Бог ее ребенка от ситуации, над которой она так неуместно и низко пошутила»

«Нет слов, разве можно над этим шутить, в очередной раз убеждаюсь в ее бездушии».

«Ничего святого у человека, посмотрели бы, как она шутила на такие темы, случись такое с её сыном. Что за человек она, человек ли вообще?»

«Да для Ксении Анатольевны вообще нет границ, рамок и этических принципов! Она прет как танк лишь на злости и хайповости!»

«Поэтому жертвы насилия и молчат о том, что с ними произошло — боятся насмешек и непонимания со стороны окружающих!»