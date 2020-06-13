Сергей Собянин о коронавирусе: «Май был тяжелым месяцем, в июне смертность будет ниже»

С каждым днем заболевших коронавирусам в Москве все меньше. О том, как столице удалось добиться таких показателей, каков прогноз на июнь, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Май был, пожалуй, самым тяжелым месяцем. Это было очевидно, потому что пик заболеваемости пришелся на конец апреля. И тяжелобольные, за жизнь которых боролись врачи, в подавляющем большинстве были спасены. Тем не менее, умерли 5200 человек с положительными тестами на коронавирус. Это большая цифра. Но только 2700 из них умерли непосредственно от COVID-19. Около тысячи человек умерли от того что вирус спровоцировал хронические заболевания. Остальные умерли по другим причинам, но у них был положительный тест на коронавирус, - рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» Сергей Собянин.

Чтобы не попасть в больницу, пациентам нужно соблюдать элементарные правила и не заниматься самолечением.

- Первостепенная задача, это не допустить тяжелое состояние пациентов. Мы пронаблюдали уже более двухсот тысяч пациентов и у подавляющего большинства болезнь протекала без осложнений. Большая часть из тех, кто попадает в клиники в тяжелом состоянии, это люди которые либо занимались самолечением, либо обращались за помощью в частные клиники. Они не наблюдались в нашей амбулаторной сети, не обращались своевременно за помощью. Эта самая тяжелая группа пациентов, но их надо спасать. За это время в наших ковидных клиниках спасены 66 тысяч человек. Это очень большая цифра и за каждую из этих жизней шла настоящая борьба.

Мэр сравнил ситуацию в Москве с ситуацией в ряде других городов, где смертность выросла в несколько раз по сравнению с прошлыми годами.

- В целом ряде городов, которые серьезно столкнулись с ковидом, смертность от вируса вырастала в несколько раз. В некоторых регионах в два раза, в некоторых в три раза. У нас в Москве такого не было. Вместе с Министерством здравоохранения на основе рекомендаций ВОЗ мы выработали методы лечения. Для этого патологоанатомы проанализировали каждую смерть, без исключений. Это позволило получить достаточно объективную картину. Надеюсь, что в июне смертность будет значительно ниже. Более того, основная масса тяжелобольных пациентов, за жизнь которых сейчас борются медики, заболели еще в мае. Сегодня заболеваемость намного ниже. Но вопрос же не только в статистике. Каждая смерть – это трагедия, это боль людей, которые пережили утрату близких. Я соболезную им. Москва, развернув мощную госпитальную сеть, оказывает помощь всем заболевшим, без исключений. Реанимационных коек достаточно, аппаратов ИВЛ достаточно, больницы полностью обеспечены самыми современными препаратами.

Ну и, конечно, мэр столицы поблагодарил медиков.

- Я очень благодарен врачам и медсестрам, которые сделали и делают все, чтобы спасать людей.

В ТЕМУ

Отмена режима самоизоляции в Москве в 2020 году: что и когда откроется

Коронавирус обновил в сознание людей понятие самоизоляции и даже породил новые явления. В Москве впервые в стране был введен режим всеобщей самоизоляции. Сначала выходить из дома запретили пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Затем меру распространили на всех горожан: покидать место жительства без необходимости стало запрещено. Теперь власти сообщили об отмене режима самоизоляции в 2020 году в Москве (подробности)