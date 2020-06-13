2020-06-13T17:05:52+03:00
В мире

Джо Байден пригрозил Трампу военным переворотом

Ранее в Америке такое бывало, но только в Латинской
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Что до Байдена — то он уже в преклонном возрасте (77 лет), ходят слухи, будто у него не всё в порядке с ментальными способностями.Что до Байдена — то он уже в преклонном возрасте (77 лет), ходят слухи, будто у него не всё в порядке с ментальными способностями.Фото: REUTERS
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Казалось, переключить внимание с массовых протестов в США на что-либо другое сейчас невозможно. Однако главному конкуренту Трампа на выборах-2020, «демократу» Джо Байдену, это удалось.

— Если Трамп проиграет выборы в ноябре и откажется уходить, то ему «помогут» в этом военные. В армии США многие выступают против него, — сообщил Байден в интервью телеканалу CNN.

То есть, по сути, «демократ» завуалированно пригрозил оппоненту-республиканцу военным переворотом. Тот ответил в своей привычной манере:

— Если я не выиграю, то не выиграю. Займусь другими делами, — пообещал магнат.

Надо сказать, богатая традиция военных переворотов до самого недавнего времени в Америке действительно имелась — в Латинской, в тех странах к югу от США, которые политкорректно именуются «банановыми республиками».

Впрочем, по мнению кандидата исторических наук, американиста Ярослава Левина, предавать чрезмерное значение подобным эскападам не стоит:

— Я бы не воспринимал такие сказывания серьёзно. В своё время и Трамп обещал «посадить Хиллари Клинтон в тюрьму», а Ким Чен Ыну в период расхождения КНДР и США грозил «огнём и яростью» (по сути — ракетным ударом). Но всё это, как видим сейчас, осталось лишь красным словцом.

Что до Байдена — то он уже в преклонном возрасте (77 лет), ходят слухи, будто у него не всё в порядке с ментальными способностями. Всевозможные перлы, за которые однопартийцам приходится краснеть, он выдаёт постоянно: например, недавно заявил, что «темнокожие, которые голосуют за Трампа, — неправильные темнокожие». Да, всё это — за гранью, но подобные нападки на оппонента — вполне в русле нынешних «демократов». Они до сих пор не могут оправиться от поражения на выборах-2016 и опасаются подобной участи и в нынешнем году. Вот и, простите за непарламентскую лексику, «жестят».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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