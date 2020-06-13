«Люди, ради которых ты рискуешь жизнью, тебя ненавидят»: полицейский из США рассказал, почему бросил работу

Трэвис Йейтс, майор полиции из Оклахомы, написал о страхе и унижениях, которые ежедневно испытывают простые копы с момента начала массовых протестов в США (из-за непреднамеренного убийства темнокожего Джорджа Флойда белым офицером Дереком Шовеном в Миннеаполисе 25 мая). Под влиянием «демократических активистов» местные власти кое-где уже обещают совсем упразднить полицию — и, видимо, это не предел.

Приводим отрывки из открытого письма майора Йейтса, впервые опубликованного на портале LawOfficer и переведённого телеканалом RT.

Я вырос в семье защитника правопорядка. Мой отец дослужился до должности капитана полицейского управления города Форт-Смит в Арканзасе. И я буквально благоговел перед теми супергероями, с которыми он работал.

Под влиянием «демократических активистов» местные власти кое-где уже обещают совсем упразднить полицию — и, видимо, это не предел.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 21 год я переехал в Талсу (Оклахома), и это стало началом успешной карьеры. Я там никого не знал, но у меня перед глазами был пример отца, который всегда упорно трудился и относился к людям с уважением. Я видел, что многие другие полицейские тоже усердно работают и делают всё возможное для обеспечения безопасности людей.

Если бы тогда, 27 лет назад, вы рассказали мне, в каком состоянии будут находиться правоохранительные органы сейчас, я бы ни за что не поверил.

Я не считаю, что силы правопорядка стали хуже, но вот мир вокруг — да. Раньше к тем, кто нападал на полицейских, отношение было соответствующее. В наши дни нападающих ждёт слава мучеников, а полицейских — иски на миллионы долларов.

Раньше мы могли смело выступать в суде с показаниями, и нам верили. Теперь же без видеоматериалов, записанных с трёх ракурсов, наши слова никому не интересны.

При всём, что сейчас говорят о расизме и копах-расистах, сам я никогда не видел, чтобы к человеку относились как-то иначе из-за цвета кожи. И я (осознавая, что трусы, никогда не занимавшиеся моей работой, назовут меня за эти слова расистом) добавлю: видел я только преступные действия — и полицейских, пытавшихся эти действия пресечь, и до цвета кожи им не было никакого дела.

Эту работу я считал лучшим решением, которое принял в своей жизни. Раньше я всем бы советовал последовать моему примеру и втайне надеялся, что так же поступит и кто-то из моих детей.

Но сегодня всему этому пришёл конец. Такой работы я бы и самому заклятому врагу не пожелал.

Только в этой профессии можно сделать всё правильно и при этом лишиться всего.

Только в этой профессии граждане, ради которых ты рискуешь своей жизнью, за это же тебя и ненавидят.

Только эту часть общества считается нормальным подвергать дискриминации и предвзятому отношению — и всё просто из-за униформы, которую ты носишь.

Ты не можешь здесь что-то объяснить. Не можешь попытаться привести какие-то доводы.

На смену оскорблениям пришли камни, бутылки и пули.

Я видел, как с этим сталкивались люди вокруг меня, и видел, как их жизни шли под откос.

Повсюду трусы. Начиная от начальников полицейских управлений и шерифов и заканчивая политиками — никто нас не поддерживает.

Полицейский рассказал, почему бросил работуФото: GLOBAL LOOK PRESS

Теперь же нам заявляют, что нас лишат того небольшого финансирования, которое мы имеем, или даже вообще нас отменят.

Нами будут верховодить граждане, преследующие политические цели. Если ты проснулся и надел форму — всё, ты уже расист. В эти выходные мне угрожали убийством просто за то, что я делаю свою работу. Ещё десять лет назад это вызвало бы всеобщее возмущение и стало бы темой общенациональных новостей. Но сейчас это просто обычный понедельник.

Я раньше отговаривал полицейских, которые хотели уйти, — теперь же я их в этом поддерживаю.

Всё, Америка. Ты это наконец-то сделала. Вам не придётся отменять полицию — нас и без того уже не будет.

Если вы думаете, что Миннеаполис никогда не превратится в Могадишо, — что ж, он уже на пути к этому.

Шеф полиции Вебстера лег на землю в позе Джорджа Флойда.

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