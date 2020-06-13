Экс-глава ВДВ требует извинений от Киркорова за оскорбления десантников

Бывший командующий ВДВ и глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов требует извинений от «поп-короля» Филиппа Киркорова, Артист выложил в Инстаграм ролик, оскорбляющий десантников. На видео Киркоров надел тельняшку и берет. Он изображал вояку нетрадиционной сексуальной ориентации.

- Помнишь, Мартынов, как мы с тобой под одним одеялом спали, в одной бане парились… Мне кажется, или тут намек какой-то? - спрашивает Киркоров в голубой беретке.

- Никаких намеков. Обычные армейские будни! - отвечает закадровый голос.

- А не бахнуть ли нам водочки, штык мне в ж***…. А вот этот «штык мне в ж***» обязательно говорить? Могу просто с Мартыновым бахнуть водочки? Не засовывая ничего в жопу! Что ж мне все так хотят что-нибудь в жопу засунуть? - продолжает артист.

В конце видео Киркоров разбивает гитару, шлет всех в «анус» и рвет на себе тельняшку. Вот за это виде Шаманов и требует извинений.

- Есть в России поговорка: не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет... Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага, - посоветовал в интервью РИА Новости.

Шаманов напомнил, что не каждый обидчик десантников успевает извиниться. Артисту порекомендовали не обижать ВДВ.