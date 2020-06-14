«Киркоров извиняться не будет»: Режиссер видео про десантников прокомментировал скандал

Во время самоизоляции Филипп Киркоров без дела не сидел, вместе с режиссёром Марюсом Вайсбергом снимал скетчи для платформы Mоре.tv, которые выкладывал и в своём Инстаграме. В одном из последних шуточных роликов артисту по воле сценаристов пришлось перевоплотиться в десантника, который впоследствии оказался геем. По сюжету ролика, это обстоятельство весьма разозлило короля сцены. Мол, снова ради денег надо шутить на грани фола.

Кто бы мог подумать, что внимательным зрителем Киркорова окажется депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов. Мужчина в интервью РИА Новости призвал Киркорова извиниться за шутки про десантников и удалить видео из своего Инстаграма.

«Не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет... Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага. Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться»,-обратился депутат к артисту.

Представители Киркорова удивились, мол, а какие вопросы к Филиппу, он лишь артист, который играл роль и шутил по сценарию.

Заявление Шаманова удивило и режиссёра Марюса Вайсберга, автора скандального видео.

- Марюс, как думаете, почему вокруг этого видео такая полемика разгорелась?

- Да, сейчас полемика порой разгорается на пустом месте...Ничего обидного в этом видео не предполагалось, - сказал «КП» режиссер. - Если над кем-то Филипп и смеялся, то только над собой. Там же прослеживается и самоирония сценаристов, про которых Филипп много раз упомянул: «Сценаристы какие-то сумасшедшие! Что это за бред?!»

Надо легче относиться ко всему, у нас страсти уже накалены до маразма. Филипп даже близко там никого не обижает. Если вдруг, того не желая, кто-то кого-то обидел, море.tv зарегистрирует свои официальные извинения, поскольку данный проект - заказ этой площадки, Филипп тут вообще не виноват. Он просто, как актёр выступил. И получилось смешно, потому что это была самоирония, к ВДВ эта шутка не имеет отношения, - сказал kp.ru режиссёр Марюс Вайсберг.

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Экс-глава ВДВ Шаманов требует извинений от Киркорова за оскорбления десантников

Бывший командующий ВДВ и глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов требует извинений от «поп-короля» Филиппа Киркорова, Артист выложил в Инстаграм ролик, оскорбляющий десантников. На видео Киркоров надел тельняшку и берет. Он изображал вояку нетрадиционной сексуальной ориентации (подробности)