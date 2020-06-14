«В последние годы йети активизировались…»: Как мы в подмосковных лесах искали снежного человека

Пишет Александр Рогоза:

- А еще у нас тут дети пропадали. Это в 60-х годах было. Мне мама рассказывала. В то время пионеры эти места стороной обходили…

Алексей Костылев - мужчина лет тридцати, геодезист по профессии (ну, то есть, человек точных наук) - машет в сторону мелькающей между деревьями старой ротонды. Усадьба 18 века Пехра-Яковлевское на окраине нынешней Балашихи. Когда-то было имением князей Голицыных. А начиная с 1950-х и по сей день - «заочка» Сельхозинститута. Стоит усадьба в Голицынском парке, который местные иногда называют Голицынским лесом. Ибо он довольно большой и глухие места здесь встречаются.

Где в Московской области видели следы йети.

- Может, про пропавших детей - это так, выдумки, городская легенда? - спрашиваю у нашего проводника, пока мы хрустим сухими веточками, петляем между стволами деревьев - пробиваемся к тропинке.

- Я точно не знаю. Свидетельств я не нашел. Но разве в советской прессе тех лет про такое стали бы писать?

Молча соглашаюсь.

- Я вам сейчас кое-что покажу, - продолжает Костылев. - Я нашел одно место. Там йети устроили себе «площадку для игр». Место жуткое по энергетике. Я маму приводил, но она не смогла там находиться, поспешила уйти…

Мне не по себе как-то. А вдруг мы сейчас туда придем, а там ЭТИ? Оторвут нам бошки, к чертовой матери, если мы на ИХ территорию зайдем. День хоть и солнечный. И люди нам на тропинке периодически попадаются. Но все же…

Вы, товарищ читатель, только не подумайте, что мы коллективно чокнулись. Да, йети. И да, в подмосковном лесу.

ЛЕШИЙ - ЭТО ПО-НАШЕМУ!

Пишет Павел Клоков:

Вот за что я люблю корреспондента «КП» Сашу Рогозу, так это за его детскую непосредственность.

- Поедем, - говорит, - йети искать в Подмосковье.

Кузбасский художник Андрей Любченко утверждает, что однажды встретил в лесу йети. И выглядел он именно так.

Как будто речь идёт о грибах или ягодах.

А я, надо признать, после трехмесячного карантина готов ехать хоть за Лох-Несским чудовищем, хоть за Змеем Горынычем.

К экспедиции подготовились основательно. Сашка связался с Игорем Бурцевым. Это, как считается, у нас в России ученый номер один по снежному человеку. Кандидат исторических наук, директор Международного центра гоминологии (гоминидами называют людей и крупных человекоподобных обезьян). В общем, Игорь Дмитриевич точно знает, где искать снежного человека.

Мы даже взяли с собой фотографа Мишу Фролова, чтобы тот щелкнул гоминида во всей красе. Миша, как один из самых исполнительных сотрудников «КП», согласился. Но когда мы встретились у метро Кузьминки, чтобы отправиться к одному из мест на карте «профессора» Бурцева, долго и молча осматривал нас. Внимательно и тревожно. Как психиатр.

Пишет Рогоза:

В Штатах снежного человека называют «бигфутом». В Гималаях - йети. А в наших реалиях, как считает Игорь Бурцев и его последователи, это самое существо, большое и косматое, - это тот самый леший, которыми наши предки друг друга пугали.

Стоим в пробке на МКАД в ожидании съезда на Балашиху. Игорь Дмитриевич рассказывает всякие удивительные, так скажем, истории.

«Леший…» Это что, серьезно? Я, конечно, как всякий журналист, существо предельно циничное и маловерное. Ну что за сказки?!

Но в глубине души ведь все равно екает: а вдруг правда? Уж больно Игорь Бурцев увлеченно и удивительно раскладывает. И еще у него есть карта Московской области, на которой указаны места «контактов» с йети. На ней около двадцати точек. Леса под Серпуховом, Клином, Дубной и много еще где.

- И что, всюду этих леших-йети прямо видели?

- Ну, не везде, - многозначительно тянет «профессор». - Чаще всего это места, где мы находили их следы…

- Следы?

Он замолкает.

- Вы сами сейчас все поймете…

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЗВЕНО МЕЖДУ ОРАНГУТАНОМ И ДЖИГУРДОЙ?

Пишет Клоков:

Всю дорогу Игорь Дмитриевич баловал нас правдивыми историями о лесных людях, способных телепортироваться из одного леса в другой. Одно из таких существ даже как-то оставило свои экскременты в Ногинском районе (всякие посмешища могут долго с пеной у рта доказывать, что это кабан постарался или лось, например, - но люди с головой и опытом знают, что это леший).

Миша в это время вел машину с каменным лицом. Вежливый Сашка присвистывал от удивления. Ну а я открыл гугл и читал признаки снежного человека: «густой волосяной покров по всему телу», «массивная нижняя челюсть», «усы с бородой», «темное лицо», «необычайная резвость и способность лазать по деревьям»... В общем нечто среднее между орангутаном и Никитой Джигурдой.

- Не надо только над всем этим посмеиваться, - серьезно, нахмурившись, сообщил Игорь Дмитриевич. - Это вам не пыль собачья! Я в Америке сам видел подобное существо. Правда, не успел ничего сообразить. Вроде лохматое такое. На собаку похоже. Но не собака. А вообще они обладают гипнозом. И если сталкиваются с человеком, делают так, чтобы тот все забыл.

Мишка сверкнул глазами в боковое зеркало и с трудом перестроился на соседнюю полосу. Пробки после карантина бешеные.

...В Балашихе нас встретил не менее серьезный человек - геодезист Алексей Костылев. Он с детства увлекается всякой мистикой, видел как-то в Подмосковье НЛО, но сфотографировать не успел. Теперь прогуливается по местным лесам и находит следы деятельности йети.

И вот мы - впятером - оставили, наконец, машину у шоссе и выдвинулись навстречу приключениям.

Я предполагал, что наш путь займёт несколько суток, а потому взял с собой три запасных аккумулятора, чтобы оставаться на связи. И в случае чего телеграфировать из логова йети в редакцию и в фейсбук, если, конечно, он меня не подвесит за ноги к дереву, а руки не свяжет.

Но на деле мы шли не больше пятнадцати минут. Я даже слегка расстроился. А как же ночные посиделки у костра? А таинственный вой за спиной? А убитый в неравном бою кабан и мясо с ножа?

Обычный человеческий шалаш.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЙЕТИ? ИЛИ ДЕТИ?

Пишет Рогоза:

Перешли по мосту речку и Паша Клоков внезапно растрогался. Чуть слезу не пустил. Уж больно река Пехорка в этом месте, петляя между трав, на его родную речку Ливенку похожа! (Ливны - городок в Орловской области).

А шли действительно недолго. Мы (между прочим, отважные путешественники) ожидали увидеть реальные следы - вдавленные в землю отпечатки голых ступней, длиной с человеческий локоть. Но лешие, как оказалось, оставляют в наших российских лесах совсем другие метки.

- Как вам, Игорь Дмитриевич? - спросил Алексей у старшего товарища.

- Похоже, - отозвался Бурцев.

Мы стояли у конструкции, напоминающей шалаш. Обычный человеческий шалаш. К американскому клену кто-то прислонил несколько кривых, ободранных от листвы веток.

- Что это? Наверное, бомжи построили. Или дети. Причем тут йети? - говорю.

Но у гоминологов нашлись свои аргументы.

- С точки зрения человека эта конструкция не имеет никакого значения, - авторитетно заявил Бурцев.

Мы обошли еще несколько таких построенных вокруг стволов деревьев «шалашей» высотой примерно в полтора метра.Фото: Михаил ФРОЛОВ

И начал показывать: в той части шалаша, которая должна быть полой (ну, чтобы туда залазить и спать) перекрестия всяких веточек. Внутрь не залезть. А еще к стволу дерева тут прислонено выдранное где-то из земли деревце - корневищем к верху.

- Это метка от йети-самца, - пояснил «профессор».

Звучит согласитесь, мягко говоря, чуднО. Мы обошли еще несколько таких построенных вокруг стволов деревьев «шалашей» высотой примерно в полтора метра. (Наши спутники называли их «пирамидами»). И везде, примерно одно и тоже. Если уже совсем на чистоту, я вполне готов согласиться, что для ночевки такие конструкции действительно не пригодны. И зачем у каждого такого места приваливать стволы маленьких деревьев корнями к верху, тоже странно.

Ок. Пусть это не бомжи-алкоголики. Но почему не дети? В этой версии я даже сам усомнился. Какого черта делать этим детям здесь, в лесу? Да и разве дети в наше время чем-то подобным увлекаются? Они же все в гаджетах сидят. Времена «секретных штабов» и войнушек с кривыми палками вместо автоматов давно прошли. Или нет?

И зачем у каждого такого места приваливать стволы маленьких деревьев корнями к верху, тоже странно.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Предположим (предположим!), это сделали йети. А для них какой этом смысл?

Игорь Бурцев пожимает плечами.

- Мы считаем, так они могут оставлять какие-то знаки себе подобным. Или просто играют, имитируя какие-то наши, человеческие, конструкции.

Пишет Клоков:

В другом месте мы обнаружили несколько деревяшек, подвязанных на какие-то веревочки к веткам. Алексей тянется рукой вверх, показывая: дети так высоко не залезут, чтобы повязать. А взрослым - зачем такая глупость нужна?

В другом месте мы обнаружили несколько деревяшек, подвязанных на какие-то веревочки к веткам.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я считаю, это детский уголок леших, - заявил Костылев. - Здесь они играют.

Мишка прищурил правый глаз и защелкал фотоаппаратом. Сашка старался не смотреть на меня, хотя знал и чувствовал, что я не свожу с него глаз, сжигаю его взглядом, требую хотя бы формальных объяснений.

В одном месте наш знакомый геодезист Алексей попросил меня остановиться.

- Чувствуете энергетику этого места?

- Чувствую, что хочу пива, - отозвался я. - И лучше холодного.

ПОЧЕМУ ИХ НИКТО НЕ ВИДИТ?

Пишет Рогоза:

Если коротко, гоминологи считают, что снежный человек - вовсе не обезьяна какая. И не переходная форма от человекообразных к человеку. И не наши предки вроде неандертальцев. Это отдельный биологический вид.

- Это гибрид человека с существом, неизвестным нашей науке, - объясняет Игорь Дмитриевич Бурцев.

Мы эти все «шалашики» сейчас изучаем на окраине Балашихи, в парке, где люди часто ходят. И если здесь живут йети, то отчего же их никто до сих пор не увидел?Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Хорошо, - соглашаюсь я. - Пусть будет отдельный биологический вид. Но если они существуют, почему нет ни одного четкого снимка, ни одного четкого видео и прочих доказательств реального существования йети?

Я на всякий случай напомню: мы эти все «шалашики» сейчас изучаем на окраине Балашихи, в парке, где люди часто ходят. И если здесь живут йети, то отчего же их никто до сих пор не увидел?

- Потому что йети сами этого не хотят, - отзывается Бурцев. - Они имеют способность делаться невидимыми либо перемещаться в другие миры или на расстояние. Вот в Раменском районе Московской области лет пять назад был случай. Женщина работала на огороде, обернулась и вдруг увидела йети. Она описывает его четко: высокий, покрытый густыми волосами. Она и сказать ничего не успела, как он стал таять в воздухе - от головы к ногам. Мы потом на место приезжали, женщина видела йети стоящим около столба и по описанию мы примерно прикинул его рост: 2 метра 70 сантиметров. И женщина не выпивоха какая-нибудь, пенсионерка, раньше в школе математику преподавала. (К слову, об этом случае даже писала местная подмосковная пресса, но «контактерша» после той истории наотрез отказывается общаться с журналистами - говорит, соседи засмеяли, - Авт.). На самом деле, я лично знаю, людей, которые иногда общаются с йети, - заговорщицки подмигнул ученый.

- По-русски общаются?

- Да. Причем иногда телепатически. Но об этом лучше не распространяться. В России леших осталось совсем немного. 800-900 особей… Причем, вот эти следы, метки их, мы начали находить буквально лет пять назад. И сейчас их становится все больше. Но я не могу объяснить, с чем это связано.

Пишет Клоков:

Вся эта история со следами йети и их сверхспособностями чем-то напомнила мне религию. Неважно какую. Хоть языческую.

Человек верит в существование некоего божества, приводит всякие аргументы (от статей в журналах до собственных сновидений), перечисляет чудеса, о которых люди судачат по всему миру, замечает тайные знаки и чувствует предзнаменования даже в магазине или в метро. Но в сухом остатке не имеет ничего, кроме веры. Снежного человека, как и Ипполита, нет. Был и сплыл.

Корреспондент «КП» Александр Рогоза и пирамида йетиФото: Михаил ФРОЛОВ

...Тем временем кусты неожиданно зашуршали. Мы затаили дыхание в ожидании чуда.

Неужели леший?!

Ну, можно сказать и так. Это был йоркширский терьер, из-за собственной худобы качающийся на ветру. При виде такого существа хочется организовать сбор средств ему на питание. Но у него, как выяснилось, есть кормилица. Она с поводком в руке показалась чуть позже.

ОПРОС «КП»

Как вы думаете, кто оставляет такие конструкции в виде шалашей?..

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Камера сняла, как леший час сидел у нашей палатки»

Пишет Рогоза:

Два года назад, в 2018-м, мы с Пашей уже отправлялись в подмосковные леса искать йети или лешего - называйте как хотите. Тогда мы с двумя коллегами Игоря Бурцева побывали у деревни Копылово в районе Клина. И лично общались с человеком, который, как утверждает, встречался с йети в 2016 году. Михаил Журавлев когда-то работал в «нефтянке» на северах, вышел на пенсию и купил себе шикарный загородный дом. Место ему понравилось - рядом озеро, рыбачить можно. И вот однажды рыбачил он с соседскими мужиками. И вдруг услышал, как через камыши кто-то большой по воде хлюпает. Видно, как нечто раздвигает тростник, круги по воде идут, а самого ЕГО не видно. Журавлев думал медведь. Схватил ведро и давай по нему палкой лупить. Существо издало, по словам мужчины, утробные звуки вроде «Мгыл-гыул» и пошло прочь. Перепуганные рыбаки похватали ведра с удочками и рванули по домам. А на следующий день вернувшиеся на это место мужики нашли на берегу глубокие след огромной ступни. Журавлев показывал нам гипсовый слепок - от ступни до края пальцев 41 сантиметр. (Мужик кстати, непьющий).

Сын Журавлева тогда вышел на Бурцева и его друзей. И те приехали в Копылово на «разведку». Переночевали в лесу, где местные видели нечто. Ставили на ночь камеру.

- Под утро мы в машине замерзли и вышли с коллегой разжечь костер, - вспоминает Игорь Бурцев. - Мы никого здесь не видели. А когда начали просматривать запись с камеры, обнаружили, что за нашей палаткой около часа находился некий объект. Он почти не шевелился. Посидел и потом пропал. Жаль, камера была дешевенькая, снимала плохо, нечетко. Деталей не разобрать. Но мы считаем, что это и был леший! Очень похожий силуэт.

Игорь Бурцев считает, что в 2016 году у деревни Копылово камера случайно сняла йети, сидящего у его палатки.

«В доказательство» Бурцев показал нам фото с камеры.

Как говорится, хотите - верьте…