«У меня телефон выпал из рук!» Адвокат Добровинский рассказал, какого наказания хочет семья погибшего для Ефремова

Адвокат Александр Добровинский пообщался с семьей погибшего Сергея Захарова. В стриме «Соловьев Live» юрист рассказал, чего хотят добиться его подзащитные от актера Михаила Ефремова.

- Я бы сегодня потрясен, когда набрал брата Сергея Захарова. И я услышал такое, что у меня телефон выпал из рук. Буквально. Это не гипербола. Я уронил трубку на диван. Они мне сказали, что они услышали Ефремова, но извинения пришли слишком поздно. Они их никогда не смогут принять. Что касается денег. Тут для меня было шоковое состояние. Вопрос цены, торговли в таких вопросах. А тут — простая русская семья. Из Рязани. Самая настоящая Россия. Мне сказали: «Сергей бы не понял и не разрешил. Мы не возьмем никогда никакую сумму!»

Адвокат признался, что не сразу поверил этим словам.

- Я переспросил. Мне ответили: «Никогда! Никогда! Только по закону». Вы не представляете, какое невероятное количество дерьма льется на меня, на этих людей. Как будто они виноваты в том, что произошло. Это немыслимо, - признался Добровинский.

Он также поинтересовался, какой срок они хотят просить.

- Слезы у них в глазах, и мне сказали: «Александр Андреевич, только по закону. Как прокурор скажет, так и присоединимся. Общаться ни с кем не будем. Вы говорите за нас. Сережу любили все. Память не предадим», - отметил Добровинский.

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