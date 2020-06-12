«50 млн рублей сразу. И еще 50 млн перед судом»: Адвокат рассказал, какая сумма поможет Михаилу Ефремову избежать тюрьмы

В первые минуты после ДТП на Садовом кольце Михаил Ефремов заявил снимавшим его на видео очевидцам: «Я его (пострадавшего водителя, - Авт.) вылечу. У меня денег до… (много, - Авт.)» На тот момент 57-летний курьер Сергей Захаров, машину которого Ефремов протаранил, вылетев на встречку, был еще жив. Спустя несколько часов мужчина скончался в реанимации. Ефремов под домашним арестом. В его крови, напомним, нашли не только алкоголь, но и следы нескольких видов наркотиков. Перед семьей погибшего актер до сих пор публично не извинился. На связь, если верить родным курьера, не выходил. Финансового участия в похоронах Сергея Захарова не принимал.

Сейчас за пьяное ДТП с погибшим Михаилу Ефремову грозит до 12 лет колонии. Но есть еще серьезная перспектива получить обвинение по еще одной статье - приобретение и хранение наркотиков. И тогда перспективы звезды кино и сериалов получить реальный срок увеличиваются в разы.

Между тем, адвокат Павел Левшун назвал суммы компенсаций семье погибшего водителя, которые могли бы помочь Михаилу Ефремову избежать тюрьмы. (Адвокат сейчас, к слову, работает по делу о гибели другого популярного актера Дмитрия Марьянова, представляя в процессе интересы его вдовы).

- Он ведь изначально говорил о готовности возместить ущерб. Поэтому мог бы помочь семье, это было бы по-человечески, - рассказал Левшун в интервью kp.ru. - На мой взгляд сейчас, когда вокруг этой истории горячо, Михаил Ефремов мог бы найти для компенсации 50 миллионов рублей. Даже если эти деньги пришлось бы где-то занять. А уже перед самим судебным процессом перевести Захаровым еще 50 млн. И зафиксировать все это документально, конечно. Итого речь идет о сумме в 100 млн рублей. Раскаяние нужно подтверждать не только словами, но и реальными делами.

Стоит отметить, что денежная компенсация вовсе не будет для Ефремова «индульгенцией» от тюрьмы. Но может стать важным смягчающим обстоятельством для вынесения итогового приговора. Сайт Kp.ru уже объяснял, почему сейчас, в 2020-м, виновники смертельных ДТП уже не могут напрямую откупиться от семей погибших и добиться прекращения разбирательств.

- Почему вы говорите именно о такой сумме? - 100 млн рублей.

- Да, обычно в подобных делах компенсация бывает куда более скромной. Обычно - до 1 млн рублей. Но здесь, учитывая резонанс и личность самого актера… Произошло очевидное преступление: человек пьяным сел за руль. Есть состав, признаки и последствия преступления. И здесь Ефремов обязан помочь семье погибшего водителя финансово. Потому что их слова на суде будут иметь важное значения для дальнейшей судьбы актера. Если родственники Сергея Захарова скажут: «Он возместил ущерб большей суммой, чем мы ожидали, просим строго его не наказывать», судья обязан учитывать это как серьезное смягчающее обстоятельство. И тогда у Михаила Ефремова будет шанс на снисхождение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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