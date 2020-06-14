2020-06-14T02:24:03+03:00
Звезды

«Свои зубы только у Ксении Собчак и Паулины Андреевой»: сколько стоят голливудские улыбки звезд

Артисты подгоняют себя под шаблоны красоты и часто теряют чувство меры
Ирина ВИКТОРОВА
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У Ксении Собчак свои зубы, однако она однозначно прибегала к услугам ортодонтаУ Ксении Собчак свои зубы, однако она однозначно прибегала к услугам ортодонтаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Артисты вкладывают миллионы во внешность и фигуру, потому что их профессия и индустрия обязывают выглядеть идеально. Чтобы подогнать себя под нужный шаблон красоты, знаменитости в первую очередь худеют, делают идеальной кожу и улыбку. Диету и пластику с косметологией артистов разбирают часто, а теперь мы решили присмотреться к зубам звезд. Рассмотрели с помощью кандидата медицинских наук, врача-стоматолога Рамиля Искендерова множество улыбок у востребованных сейчас блогеров, звезд. Нашли парочку естественных.

«У Ксении Собчак свои зубы, однако она однозначно прибегала к услугам ортодонта. В детстве, судя по ее ранним фотографиям, у Ксении были проблемы с прикусом: он был у нее прогенический – это когда нижняя челюсть находится чуть впереди верхней челюсти. Сейчас же прикус у нее практически прямой. Судя по состоянию зубов телеведущей, на сегодняшний день ничего, кроме отбеливания и брекетов она не делала. Никаких ортопедических конструкций сейчас я у нее не наблюдаю», - объясняет хирург-ортопед и имплантолог Искендеров.

Ксения Собчак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ксения СобчакФото: GLOBAL LOOK PRESS

«У Паулины Андреевой тоже свои зубы. В данный момент она носит сапфировые классические брекеты. Проблема не так очевидна – у нее вполне могла быть скучность зубов (когда челюсть не успевала расти после прорезывания зубов) из-за ее хрупкого телосложения», - говорит стоматолог.

Паулина Андреева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Паулина АндрееваФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«С зубами блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой разобраться вовсе не трудно. Она просто установила на переднюю поверхность всех зубов виниры. На мой взгляд выбран неправильный цвет виниров. В случае Анастасии — это цвет блич (ультрасветлые тона – прим. Авт.), причем самый светлый оттенок из этой линейки. Это совершенно не актуально, сейчас в моде естественность. Для того, чтобы виниры выглядели более натурально на них нужно донаносить керамику – важно, чтобы был плавный переход в цвете от десны к режущему краю. Чем ближе к режущему краю, тем выше прозрачность.

Анастасия Ивлеева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анастасия ИвлееваФото: GLOBAL LOOK PRESS

У Анастасии подобрана не очень удачная форма виниров. Зубы выглядят угловатыми, более прямоугольной формы. Такой формы зубы практически не встречаются. Свои зубы более округлые, с выраженными анатомическими особенностями. В этом и изюминка улыбки каждого человек», - объясняет наш эксперт.

«Надежда Бабкина улыбается широкого, поэтому заметно, что у нее установлена ортопедическая конструкция. Скорее всего, это не виниры, а безметалловые коронки. В силу возраста, вероятно, часть зубов могли удалить и на их место поставить имплантанты с безметалловыми ортопедическими конструкциями. Цвет также неудачный, этот блич давно не в моде. Однако с формой зубов ситуация чуть лучше – специалисты подобрали Надежде Георгиевне удачную форму коронок. Так что основная проблема лишь в цвете – слишком белый».

Надежда Бабкина Фото: СОЦСЕТИ

Надежда БабкинаФото: СОЦСЕТИ

«Аналогичная история и с Анной Седоковой – у нее стоят виниры, однако цвет подобран правильно - выглядит все очень натурально. Что касается цены виниров: минимальная планка стоимости одного винира – 30 тысяч рублей», - говорит доктор Искендеров.

Анна Седокова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анна СедоковаФото: GLOBAL LOOK PRESS

ИСТОЧНИК KP.RU

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