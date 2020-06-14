2020-06-14T02:32:21+03:00
Звезды

«Как модель с обложки»: Снимки повзрослевшей дочери Табакова покорили Инстаграм

Фотографиями 14-летней Маши поделилась вдова актера Марина Зудина
Ирина СУХАНОВА
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Олег Табаков ушел из жизни в 2018 голду. В последний путь его проводила семья – супруга Марина Зудина, дочь Маша и сын Павел. Фото: Инстаграм.Олег Табаков ушел из жизни в 2018 голду. В последний путь его проводила семья – супруга Марина Зудина, дочь Маша и сын Павел. Фото: Инстаграм.
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Когда художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков ушел из жизни, его дочери Марии было 12 лет. В этом году Маша получила паспорт – ей исполнилось 14 лет. Снимками дочки в Инстаграме поделилась ее мама, вдова Табакова Марина Зудина. Поклонники актрисы поразились тому, как девочка выросла и повзрослела. Судя по фото, Маша унаследовала красоту своей матери. На опубликованных Зудиной кадрах ее дочь выглядит как модель, о чем фолловеры не преминули написать в комментариях.

«Модель с обложки гламурного журнала», «Красавица фигуристая», «Какая длинноногая красотка! И какая взрослая девушка», - восхищаются они.

marinazudina_officialmarinazudina_official
Лето... Юность...Дача ...И какая разница, сколько мне лет, если есть она и она мое продолжение...) фото подруги Марии #мариятабакова #юность #дача
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То, что дочь очень напоминает ее в молодости, не раз говорила и сама Марина. «Я иногда смотрю на неё, как на себя», - признавалась актриса. Зудина рассказывала, что ее дочь пока не проявляет интереса ни к кино, ни к модельному бизнесу. Когда Маша закончит школу, ее мама будет настаивать, чтобы дочка в первую очередь получила серьезное образование. И уже потом искала себя и реализовывала свои амбиции в любой близкой ей сфере.

Свой день рождения юная Маша отметила в семейном загородном доме в режиме самоизоляции. Из-за карантина Зудина и ее дочь решили не устраивать пышного праздника. Девушка отпраздновала день рождения в компании двух подруг.

Напомним, Олег Табаков ушел из жизни в 2018 году. В ноябре 2017 года он был госпитализирован с заражением крови. Причиной сепсиса стал установленный артисту зубной имплант. В декабре ему стало хуже, актер впал в кому. Знаменитый артист скончался спустя три месяца от сердечного приступа. В последний путь его проводила семья – супруга Марина Зудина, дочь Маша и сын Павел.

В отличие от сестры, которая пока не видит себя на сцене, 24-летний Павел уже вовсю строит актерскую карьеру. Примечательно, что сын мэтра отечественного кино в детстве тоже не планировал становиться актёром, его больше интересовало предпринимательство. После 9 класса Павел неожиданно для родителей сообщил, что будет поступать в Театральную школу своего отца. После ее окончания он был принят в труппу Московского театра Олега Табакова. Одновременно Павел играл в спектаклях МХТ имени А. П. Чехова. Кроме того, Табаков-младший решил получить еще одно образование – он учится на продюсерском факультете ГИТИСа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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