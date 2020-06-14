«Михаил Ефремов снял с ноги электронный браслет?»: В соцсетях обсуждают странности «покаянного видео»

В соцсетях продолжают активно обсуждать смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. На этот раз - про «особые условия на домашнем аресте». Многие, конечно, внимательно посмотрели видео, в котором актер просил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова и всячески каялся. Самые внимательные обратили внимание на одну важную деталь: днем ранее представители ФСИН рассказали, что на ногу Ефремову повесили электронный браслет - устройство, отслеживающее его местонахождение. Однако на видео его не видно. Заслуженный артист России сидит в джинсах, на нем носки и тапки. А браслета - нет.

Так выглядит электронный браслетФото: Павел КЛОКОВ

Беспредел? Особые условия? «Он никак не мог спрятать браслет под штаниной, потому что это сложное устройство с проводами», - написал в соцсетях один из пользователей.

На самом деле все объясняется гораздо проще. Год назад корреспондент «Комсомольской Правды» провел в таком браслете полдня - тестировал, как работает эта система, реально ли его сломать и скрыться.

- На самом деле современные браслеты очень компактные и легкие, - говорит Александр Рогоза. - Что-то вроде пластиковых наручных часов. Их действительно можно спрятать под штанину или в носки. Так что нет ничего удивительного в том, что зрители не увидели браслета на ноге Михаила Ефремова. Это не значит, что его нет.

Итак, как работает система контроля сидящих на домашнем аресте?

- В квартире у подследственного устанавливают стационарное контрольное устройство (СКУ). Внешне это похоже на стационарный телефон с трубкой на проводе, только на нем всего несколько кнопок, с помощью которых можно вызвать полицию, пожарных или связаться с оператором.

А этот «телефон» - то самое устройство (СКУ), которое устанавливают в квартире арестанта. И далеко от него не убежишь.Фото: Павел КЛОКОВ

- Оператор видит на экране местонахождение всех людей с браслетами.

- Если браслет удаляется от устройства дальше установленного расстояния, оператор получает сигнал нарушения и на адрес отправляются сотрудники.

- То же происходит при попытке сломать браслет. Теоретически это возможно, конечно. Но в таком случае нарушитель совершенно точно отправится в СИЗО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784706" frameborder="0"></iframe> "Я не знаю, как дальше жить".Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: "Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова"

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