"Презрение к себе": Видео извинений Михаила Ефремова разобрал эксперт по лжи

Эксперт по лжи Илья Анищенко проанализировал видео извинений Михаила Ефремова.

В двухминутном ролике актер просит прощение у семьи погибшего в аварии 57-летнего Сергея Захарова, признает в очередной раз свою вину и размышляет о своем будущем. Напомним, по факту ДТП возбуждено уголовное дело, положение артиста усугубилось после того, как пришли результаты экспертизы - в момент аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784706" frameborder="0"></iframe> «Я не знаю, как дальше жить».Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: «Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова»

Анищенко несколько раз просмотрел первое официальное обращение Ефремова после ДТП. Он уверен - речь была заготовкой, текст актер читает с листа, именно поэтому постоянно смотрит вниз. Обычно, когда человек произносит текст "от себя", он смотрит прямо, вправо, влево и чуть вниз - так легче контролировать свою речь.

- Профайлерам сложно «читать» артиста, тем более такого подготовленного и опытного. Но есть один момент, на который я обратил внимание - когда он говорит, что не станет отмазываться,- приводит слова эксперта mk.ru. - Интонации, голос – все ровно. Я сто раз пересмотрел видео, не за что зацепиться. Эмоции будто стерты.

Он сравнил жесты и выражение лица на видео, снятом в день ДТП. Тогда на лице пьяного Ефремова "промелькнула улыбка самодовольства", когда он говорил о деньгах, чтобы вылечить пострадавшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783920" frameborder="0"></iframe> "Я виноват": Пьяный Ефремов на месте ДТП в Москве.

- В его голове уже зрел план, было готовое решение. Но сейчас все поменялось. Уверенно могу заявить, пока Ефремов, действительно, отмазываться не собирается. Это видно по его жестам,- уточнил эксперт по лжи.

Ефремов, считает Анищенко, был искренен, когда говорил о матери - "слава богу, мама моя это не увидела", но лукавит о том, что это все для него означает конец ("Нет уже больше никакого Ефремова"). При этом актер действительно не знает, что будет дальше. Он сильно нервничает - постоянно перебирает руками на видео.

Эксперт ему верит про слова о невозможности найти слова для извинений - Ефремов не умеет извиняться.

- В самом конце на его лице промелькнула эмоция – односторонняя улыбка, которая означает презрения к себе,-заключил эксперт.

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