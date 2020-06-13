«Это точно нарушение!»: Адвокат Сергей Жорин рассказал, что Михаила Ефремова могут отправить в СИЗО за видео с извинениями

После смертельного ДТП актер Михаил Ефремов прервал молчание. Видео с его извинениями перед семьей Сергея Захарова загрузили в соцсети. Звездный адвокат Сергей Жорин объяснил «КП» - это нарушение правил. И теперь Ефремова могут отправить в СИЗО.

- За это могут отправить в СИЗО. Безусловно, - сказал Жорин. - Когда увидел этот ролик, у меня сразу два вопроса, как у адвоката. Когда избирается мера пресечения домашний арест, практически всегда запрещают, во-первых, пользоваться мобильной связью. Звонить можно только следователям, адвокатам и медикам. Со всеми остальными нельзя. А еще нельзя пользоваться интернетом. Здесь получается, что, скорее всего, он что-то нарушил. Либо он сам выложил в интернет, либо он заснял на телефон, кому-то отправил, и кто-то другой выложил. Поэтому здесь могут быть нарушения меры пресечения. И это может быть основанием для того, чтобы ужесточить меру пресечения, но для этого нужно зафиксировать это. И следствие должно выйти с соответствующим ходатайством в суд для того, чтобы изменить.

Адвокат не уверен, что следователи пойдут на такой шаг.

- Не знаю, насколько это нужно в данном случае, потому что он это сделал не для того, чтобы повлиять на ход следствия, он принес извинения, которые от него давно ждали. Поэтому не уверен я, что необходимо ему ужесточать меру пресечения, но с точки зрения формальной это вполне может быть, - отметил Жорин.

Он также объяснил, как этот ролик может повлиять на ход дела.

- На следствие вряд ли повлияет, а на ход дела может быть, потому что этот ролик может понизить градус напряженности в обществе. К сожалению, практика такая, что суды при вынесении приговора очень часто идут на поводу у общественного мнения. Общественное мнение сейчас крайне негативно настроено по отношению к Ефремову. И этот ролик может несколько снизить градус напряженности. Искренне выглядит все это, хотя не нужно забывать, что он хороший актер. И, на мой взгляд, там кое-где были такие переборы. Но это не исключает, что он искренне принес свои извинения. Поэтому на следствие это вряд ли скажется, а на исход дела, в принципе, может. Потому что, думаю, что какая-то часть людей восприняла это искренне. И, может, даже изменила отношение к нему, - подытожил адвокат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784706" frameborder="0"></iframe> «Я не знаю, как дальше жить».Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: «Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова»

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