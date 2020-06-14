2020-06-14T13:57:23+03:00
Экономика

На индексацию пенсий с 1 июля смогут рассчитывать 30 тысяч пенсионеров

Люди, получающие опекунские выплаты, будут приравнены к неработающим пенсионерам
Виктор МАТРОСОВ
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Ежегодная индексация пенсий неработающих пенсионеров проводится 1 января. А индексация накопительных пенсий – с 1 августаЕжегодная индексация пенсий неработающих пенсионеров проводится 1 января. А индексация накопительных пенсий – с 1 августаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С 1 июля 2020 года вступит в силу закон, по которому будут индексированы пенсии части российских пенсионеров. Речь идет о людях, которые оформили опеку над приемными несовершеннолетними детьми и получают за это выплаты из региональных бюджетов. По старым правилам, они приравнивались к работающим пенсионерам и соответственно никакой ежегодной индексации не получали (напомним, по российским законам индексацию пенсионеры получают только после прекращения трудовой деятельности).

Однако опека над приемным ребенком – это не работа, указывали многие лишенные надбавок пенсионеры. Депутаты, в итоге, с ними согласились и внесли пенсионеров-опекунов в список категорий, которым должны проводить ежегодную индексацию. Нововведение коснется примерно 30 тысяч российских пенсионеров.

К слову, в среднем каждый год прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров составляет около 1000 рублей. Что касается опекунских выплат, то они в разных регионах разнятся от 3 до 17 тысяч рублей.

Ежегодная индексация пенсий неработающих пенсионеров проводится 1 января. А индексация накопительных пенсий – с 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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