2020-06-13T20:03:50+03:00
Общество

С 1 июля российским пенсионерам дадут новые льготы

Некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
С 1 июля российским пенсионерам дадут новые льготыС 1 июля российским пенсионерам дадут новые льготыФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

С 1 июля должны восстановить индексацию пенсий для всех пенсионеров, которые продолжают работать. Соответствующий законопроект рассматривают в Госдуме и планируют принять в июне.

Кроме того, с 1 июля пенсионеры, официально являющиеся опекунами несовершеннолетних, получат надбавку к страховой пенсии, которая будет проведена автоматически без необходимости писать какие-либо заявления.

Также с 1 июля начнет действовать закон, восстанавливающий индексацию пенсий работающим пенсионерам, завершившим трудовую деятельность. Гражданам сделают перерасчет с учетом всех пропущенных плановых индексаций.

Пенсионеры также начнут доплачивать за возраст с 75 лет. На данный момент это происходит по достижении 80-летнего возраста. Кроме того, начнут предоставлять рассрочку по взятым ранее кредитам, но лишь в том случае, если их доход менее двух МРОТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп рассказал о «самой быстрой» гиперзвуковой ракете с точностью поражения до 35,5 см
В Китае взорвался бензовоз: погибло 12 человек
Пригожин под новыми санкциями США
С 1 июля российским пенсионерам дадут новые льготы
«Валят толпы неадекватов»: Девушку российского хоккеиста затравили после инцидента с Ефремовым в баре
Ростуризм рассказал о готовности других стран принимать россиян
В Париже акции против полицейского беспредела превратились в массовые беспорядки
Трамп пообещал, что США закончат «эру бесконечных войн»
«Ему не нужен нарколог»: адвокат Михаила Ефремова отреагировала на сообщения о «ломке» у актера
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель в России
«Любой имеет право на прощение»: Гоша Куценко вступился за Михаила Ефремова
В Китае провели успешное испытание вакцины от коронавируса
Михаилу Ефремову не дают извиниться перед семьей погибшего, заявила адвокат
«Правительство стремилось уничтожить всех»: Анджела Дэвис рассказала о структурном расизме в США