С 1 июля российским пенсионерам дадут новые льготы

13 Июнь 2020 2020-06-13T20:03:50+03:00

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С 1 июля должны восстановить индексацию пенсий для всех пенсионеров, которые продолжают работать. Соответствующий законопроект рассматривают в Госдуме и планируют принять в июне.

Кроме того, с 1 июля пенсионеры, официально являющиеся опекунами несовершеннолетних, получат надбавку к страховой пенсии, которая будет проведена автоматически без необходимости писать какие-либо заявления.

Также с 1 июля начнет действовать закон, восстанавливающий индексацию пенсий работающим пенсионерам, завершившим трудовую деятельность. Гражданам сделают перерасчет с учетом всех пропущенных плановых индексаций.

Пенсионеры также начнут доплачивать за возраст с 75 лет. На данный момент это происходит по достижении 80-летнего возраста. Кроме того, начнут предоставлять рассрочку по взятым ранее кредитам, но лишь в том случае, если их доход менее двух МРОТ.

ИСТОЧНИК KP.RU